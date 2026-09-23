Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus ZenBook Duo
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
288 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737871
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Ноутбук Asus ZenBook Duo UX8407AA-SN426X Core Ultra X7 358H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14" OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (90NB16V1-M00P90)
Этот ноутбук Asus — находка для тех, кто ценит мобильность и мощные возможности. Компактная диагональ экрана 14 дюймов идеально подойдёт для поездок и работы в пути, а тонкая OLED-матрица с разрешением 2880x1800 порадует живыми цветами и чёткой детализацией. Сенсорный экран превращает устройство в трансформер, открывая новые сценарии использования — от быстрых заметок стилусом до комфортного просмотра фильмов.
Сверхбыстрый SSD объёмом 1024 Гб легко вместит все важные документы, программы и мультимедиа, а 32 Гб оперативной памяти LPDDR5x гарантируют молниеносную реакцию даже при работе с ресурсоёмкими задачами. Ноутбук оснащён процессором Intel, что обеспечивает стабильную производительность на каждый день. Частота обновления экрана 144 Гц подарит плавность в анимации и динамичных приложениях. Версия Bluetooth 5.4 позволяет подключать современные аксессуары без задержек и сложностей.
Этот ноутбук Asus — находка для тех, кто ценит мобильность и мощные возможности. Компактная диагональ экрана 14 дюймов идеально подойдёт для поездок и работы в пути, а тонкая OLED-матрица с разрешением 2880x1800 порадует живыми цветами и чёткой детализацией. Сенсорный экран превращает устройство в трансформер, открывая новые сценарии использования — от быстрых заметок стилусом до комфортного просмотра фильмов.
Сверхбыстрый SSD объёмом 1024 Гб легко вместит все важные документы, программы и мультимедиа, а 32 Гб оперативной памяти LPDDR5x гарантируют молниеносную реакцию даже при работе с ресурсоёмкими задачами. Ноутбук оснащён процессором Intel, что обеспечивает стабильную производительность на каждый день. Частота обновления экрана 144 Гц подарит плавность в анимации и динамичных приложениях. Версия Bluetooth 5.4 позволяет подключать современные аксессуары без задержек и сложностей.
Ноутбук Asus ZenBook Duo UX8407AA-SN426X Core Ultra X7 358H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14" OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (90NB16V1-M00P90) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Asus ZenBook Duo UX8407AA-SN426X Core Ultra X7 358H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14" OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (90NB16V1-M00P90)