Ноутбук Asus Vivobook 18 M1807HA-S8160 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 18" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB15P1-M00BL0)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus Vivobook 18 M1807HA-S8160 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 18" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB15P1-M00BL0)
Этот синий ноутбук Asus с диагональю 18 дюймов подарит по-настоящему большое пространство для работы и развлечений. IPS-экран с разрешением 1920x1200 точек передаёт сочную и чёткую картинку, а стандартная частота обновления 60 Гц делает его отличным выбором для фильмов, обучения и офисных задач. Процессор AMD Ryzen 7 с частотой 3,8 ГГц и видеоконтроллер AMD Radeon 780M обеспечивают высокую производительность — этот ноутбук легко справится с мультимедийными задачами и многозадачностью. В нём установлен быстрый SSD-накопитель объёмом 512 Гб и целых 16 Гб оперативной памяти, что позволит запускать требовательные приложения и хранить большие массивы данных. Устройство идёт без операционной системы — вы сами выберете, какая подойдёт лучше всего для ваших задач.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 93 350 руб.23338 руб. в СплитНоутбук MSI Thin 15 B13VE-3200XRU Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb R...
-
В наличииЦена 93 620 руб.23405 руб. в СплитНоутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512...
-
В наличииЦена 93 830 руб.23458 руб. в СплитНоутбук Honor MagicBook 16 2026 (LHC-X) 16" IPS 430N 120Hz Ultra...
-
В наличииЦена 94 140 руб.23535 руб. в СплитНоутбук Asus Zenbook 14 UX3407QA-QD267W Snapdragon X X1-26-100 1...
-
В наличииЦена 94 670 руб.23668 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 AHP 2.5K 350nit 120Gz Ryzen7-8745...
-
В наличииЦена 94 780 руб.23695 руб. в СплитНоутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512...
-
В наличииЦена 94 780 руб.23695 руб. в СплитНоутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512...
-
В наличииЦена 94 970 руб.23743 руб. в СплитНоутбук Huawei MateBook 14 FLMH-X 14" OLED Touch 2K (2880x1920) ...
-
В наличииЦена 95 570 руб.23893 руб. в СплитLenovo Thinkpad E16 G3 [21SSS27D00] 16" {WUXGA Ultra 5 225H/16Gb...
-
В наличииЦена 96 750 руб.24188 руб. в СплитНоутбук Asus Zenbook 14 UM3406GA-QD118 Ryzen AI 5 430 16Gb SSD1T...
-
В наличииЦена 97 160 руб.24290 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkPad E14 G7 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel G...
-
В наличииЦена 99 670 руб.24918 руб. в СплитHP Probook 440 G11 [DJ9P3PT] Silver 14" {WUXGA Ultra 7 155U(1.7G...
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Отзывы о товаре Ноутбук Asus Vivobook 18 M1807HA-S8160 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 18" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB15P1-M00BL0)