Ноутбук Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX651AX-SR117W Core Ultra 9 386H 64Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 16" OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Home dk.grey WiFi BT Cam Bag (90NR0NT2-M00520)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus ROG Zephyrus Duo
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2880x1800
Объем оперативной памяти
64 ГБ
Объем SSD
1024 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
544 550 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737868
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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ROG Zephyrus Duo
Трансформер
да
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель процессора
386H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
64 ГБ
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 5090
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
24
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
3.8
Описание товара Ноутбук Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX651AX-SR117W Core Ultra 9 386H 64Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 16" OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Home dk.grey WiFi BT Cam Bag (90NR0NT2-M00520)
Мощный ноутбук Asus с большим 16-дюймовым сенсорным экраном и чётким разрешением 2880x1800 — идеален для работы с графикой, фильмов и требовательных задач. Встроенный кард-ридер упростит обмен данными, а алюминиевый корпус придаёт устройству стиль и повышенную надёжность. Современный процессор Intel и дискретная видеокарта обеспечат плавную работу ресурсоёмких приложений, игр или монтажа видео. Целых 64 Гб оперативной памяти и вместительный SSD на 1024 Гб открывают широкие возможности для многозадачности и хранения больших архивов данных. Ноутбук готов к работе из коробки — установлена Windows 11 Home.
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Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ROG Zephyrus Duo
Трансформер
да
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
да
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель процессора
386H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
64 ГБ
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 5090
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
24
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Мощный ноутбук Asus с большим 16-дюймовым сенсорным экраном и чётким разрешением 2880x1800 — идеален для работы с графикой, фильмов и требовательных задач. Встроенный кард-ридер упростит обмен данными, а алюминиевый корпус придаёт устройству стиль и повышенную надёжность. Современный процессор Intel и дискретная видеокарта обеспечат плавную работу ресурсоёмких приложений, игр или монтажа видео. Целых 64 Гб оперативной памяти и вместительный SSD на 1024 Гб открывают широкие возможности для многозадачности и хранения больших архивов данных. Ноутбук готов к работе из коробки — установлена Windows 11 Home.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Ноутбук Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX651AX-SR117W Core Ultra 9 386H 64Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 16" OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Home dk.grey WiFi BT Cam Bag (90NR0NT2-M00520) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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