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Ноутбук Asus Vivobook 16 Flip TP3607AA-SI086W Core Ultra 7 355 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16" OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 grey WiFi BT Cam (90NB17B1-M005K0) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Asus Vivobook 16 Flip TP3607AA-SI086W Core Ultra 7 355 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16" OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 grey WiFi BT Cam (90NB17B1-M005K0)

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Ноутбук Asus Vivobook 16 Flip TP3607AA-SI086W Core Ultra 7 355 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 grey WiFi BT Cam (90NB17B1-M005K0) - фото 1
Ноутбук Asus Vivobook 16 Flip TP3607AA-SI086W Core Ultra 7 355 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 grey WiFi BT Cam (90NB17B1-M005K0) - фото 2
Ноутбук Asus Vivobook 16 Flip TP3607AA-SI086W Core Ultra 7 355 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 grey WiFi BT Cam (90NB17B1-M005K0) - фото 3
Ноутбук Asus Vivobook 16 Flip TP3607AA-SI086W Core Ultra 7 355 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 grey WiFi BT Cam (90NB17B1-M005K0) - фото 4
Ноутбук Asus Vivobook 16 Flip TP3607AA-SI086W Core Ultra 7 355 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 grey WiFi BT Cam (90NB17B1-M005K0) - фото 5
Ноутбук Asus Vivobook 16 Flip TP3607AA-SI086W Core Ultra 7 355 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 grey WiFi BT Cam (90NB17B1-M005K0) - фото 6
Ноутбук Asus Vivobook 16 Flip TP3607AA-SI086W Core Ultra 7 355 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 grey WiFi BT Cam (90NB17B1-M005K0) - фото 7
Ноутбук Asus Vivobook 16 Flip TP3607AA-SI086W Core Ultra 7 355 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 grey WiFi BT Cam (90NB17B1-M005K0) - фото 8
Ноутбук Asus Vivobook 16 Flip TP3607AA-SI086W Core Ultra 7 355 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 grey WiFi BT Cam (90NB17B1-M005K0) - фото 9
Ноутбук Asus Vivobook 16 Flip TP3607AA-SI086W Core Ultra 7 355 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 grey WiFi BT Cam (90NB17B1-M005K0) - фото 10
Ноутбук Asus Vivobook 16 Flip TP3607AA-SI086W Core Ultra 7 355 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 grey WiFi BT Cam (90NB17B1-M005K0) - фото 11
Ноутбук Asus Vivobook 16 Flip TP3607AA-SI086W Core Ultra 7 355 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 grey WiFi BT Cam (90NB17B1-M005K0) - фото 12
Ноутбук Asus Vivobook 16 Flip TP3607AA-SI086W Core Ultra 7 355 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 grey WiFi BT Cam (90NB17B1-M005K0) - фото 13
Ноутбук Asus Vivobook 16 Flip TP3607AA-SI086W Core Ultra 7 355 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 grey WiFi BT Cam (90NB17B1-M005K0) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus Vivobook 16 Flip
Операционная система
Windows 11 Home
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Asus Vivobook 16 Flip TP3607AA-SI086W Core Ultra 7 355 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 grey WiFi BT Cam (90NB17B1-M005K0) - фото 1
  • Ноутбук Asus Vivobook 16 Flip TP3607AA-SI086W Core Ultra 7 355 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 grey WiFi BT Cam (90NB17B1-M005K0) - фото 2
  • Ноутбук Asus Vivobook 16 Flip TP3607AA-SI086W Core Ultra 7 355 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 grey WiFi BT Cam (90NB17B1-M005K0) - фото 3
  • Ноутбук Asus Vivobook 16 Flip TP3607AA-SI086W Core Ultra 7 355 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 grey WiFi BT Cam (90NB17B1-M005K0) - фото 4
  • Ноутбук Asus Vivobook 16 Flip TP3607AA-SI086W Core Ultra 7 355 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 grey WiFi BT Cam (90NB17B1-M005K0) - фото 5
  • Ноутбук Asus Vivobook 16 Flip TP3607AA-SI086W Core Ultra 7 355 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 grey WiFi BT Cam (90NB17B1-M005K0) - фото 6
  • Ноутбук Asus Vivobook 16 Flip TP3607AA-SI086W Core Ultra 7 355 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 grey WiFi BT Cam (90NB17B1-M005K0) - фото 7
  • Ноутбук Asus Vivobook 16 Flip TP3607AA-SI086W Core Ultra 7 355 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 grey WiFi BT Cam (90NB17B1-M005K0) - фото 8
  • Ноутбук Asus Vivobook 16 Flip TP3607AA-SI086W Core Ultra 7 355 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 grey WiFi BT Cam (90NB17B1-M005K0) - фото 9
  • Ноутбук Asus Vivobook 16 Flip TP3607AA-SI086W Core Ultra 7 355 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 grey WiFi BT Cam (90NB17B1-M005K0) - фото 10
  • Ноутбук Asus Vivobook 16 Flip TP3607AA-SI086W Core Ultra 7 355 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 grey WiFi BT Cam (90NB17B1-M005K0) - фото 11
  • Ноутбук Asus Vivobook 16 Flip TP3607AA-SI086W Core Ultra 7 355 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 grey WiFi BT Cam (90NB17B1-M005K0) - фото 12
  • Ноутбук Asus Vivobook 16 Flip TP3607AA-SI086W Core Ultra 7 355 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 grey WiFi BT Cam (90NB17B1-M005K0) - фото 13
  • Ноутбук Asus Vivobook 16 Flip TP3607AA-SI086W Core Ultra 7 355 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 grey WiFi BT Cam (90NB17B1-M005K0) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
111 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737867
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook 16 Flip
Трансформер
да
Операционная система
Windows 11 Home
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
355
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
75 Вт·ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
3.2

Описание товара Ноутбук Asus Vivobook 16 Flip TP3607AA-SI086W Core Ultra 7 355 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16" OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 grey WiFi BT Cam (90NB17B1-M005K0)

Ноутбук Asus с 16-дюймовым OLED-экраном захватывает с первых минут: яркая картинка и сенсорное управление делают любые задачи комфортными и современными. Благодаря разрешению 1920x1200 и частоте обновления 60 Гц ваши проекты и развлечения выглядят впечатляюще чётко. Трансформер легко меняет формат под ваши задачи — работайте, читайте и творите как удобно. Мощный процессор Intel Core Ultra 7 и внушительные 32 Гб оперативной памяти обеспечивают плавную работу даже с ресурсоёмкими программами. SSD на 1024 Гб подарит достаточно места для документов, фото и видео. Операционная система Windows 11 Home сразу готова к запуску любимых приложений. Такой ноутбук идеально подходит для тех, кто ценит универсальность и высокую производительность.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus Vivobook 16 Flip TP3607AA-SI086W Core Ultra 7 355 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16" OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 grey WiFi BT Cam (90NB17B1-M005K0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook 16 Flip
Трансформер
да
Операционная система
Windows 11 Home
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
355
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
75 Вт·ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Asus с 16-дюймовым OLED-экраном захватывает с первых минут: яркая картинка и сенсорное управление делают любые задачи комфортными и современными. Благодаря разрешению 1920x1200 и частоте обновления 60 Гц ваши проекты и развлечения выглядят впечатляюще чётко. Трансформер легко меняет формат под ваши задачи — работайте, читайте и творите как удобно. Мощный процессор Intel Core Ultra 7 и внушительные 32 Гб оперативной памяти обеспечивают плавную работу даже с ресурсоёмкими программами. SSD на 1024 Гб подарит достаточно места для документов, фото и видео. Операционная система Windows 11 Home сразу готова к запуску любимых приложений. Такой ноутбук идеально подходит для тех, кто ценит универсальность и высокую производительность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus Vivobook 16 Flip TP3607AA-SI086W Core Ultra 7 355 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16" OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 grey WiFi BT Cam (90NB17B1-M005K0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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