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Сетка садовая Palisad высокопрочная (для птичников, шпалер), 2х20 м, ячейка 20х20 мм (64528) купить с доставкой в Москве
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Сетка садовая Palisad высокопрочная (для птичников, шпалер), 2х20 м, ячейка 20х20 мм (64528)

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Сетка садовая Palisad высокопрочная (для птичников, шпалер), 2х20 м, ячейка 20х20 мм (64528) - фото 1
Сетка садовая Palisad высокопрочная (для птичников, шпалер), 2х20 м, ячейка 20х20 мм (64528) - фото 2
Сетка садовая Palisad высокопрочная (для птичников, шпалер), 2х20 м, ячейка 20х20 мм (64528) - фото 3
Сетка садовая Palisad высокопрочная (для птичников, шпалер), 2х20 м, ячейка 20х20 мм (64528) - фото 4
Сетка садовая Palisad высокопрочная (для птичников, шпалер), 2х20 м, ячейка 20х20 мм (64528) - фото 5
Сетка садовая Palisad высокопрочная (для птичников, шпалер), 2х20 м, ячейка 20х20 мм (64528) - фото 6
Сетка садовая Palisad высокопрочная (для птичников, шпалер), 2х20 м, ячейка 20х20 мм (64528) - фото 7
Сетка садовая Palisad высокопрочная (для птичников, шпалер), 2х20 м, ячейка 20х20 мм (64528) - фото 8
Сетка садовая Palisad высокопрочная (для птичников, шпалер), 2х20 м, ячейка 20х20 мм (64528) - фото 9
Сетка садовая Palisad высокопрочная (для птичников, шпалер), 2х20 м, ячейка 20х20 мм (64528) - фото 10
Сетка садовая Palisad высокопрочная (для птичников, шпалер), 2х20 м, ячейка 20х20 мм (64528) - фото 11
Сетка садовая Palisad высокопрочная (для птичников, шпалер), 2х20 м, ячейка 20х20 мм (64528) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетка
  • Сетка садовая Palisad высокопрочная (для птичников, шпалер), 2х20 м, ячейка 20х20 мм (64528) - фото 1
  • Сетка садовая Palisad высокопрочная (для птичников, шпалер), 2х20 м, ячейка 20х20 мм (64528) - фото 2
  • Сетка садовая Palisad высокопрочная (для птичников, шпалер), 2х20 м, ячейка 20х20 мм (64528) - фото 3
  • Сетка садовая Palisad высокопрочная (для птичников, шпалер), 2х20 м, ячейка 20х20 мм (64528) - фото 4
  • Сетка садовая Palisad высокопрочная (для птичников, шпалер), 2х20 м, ячейка 20х20 мм (64528) - фото 5
  • Сетка садовая Palisad высокопрочная (для птичников, шпалер), 2х20 м, ячейка 20х20 мм (64528) - фото 6
  • Сетка садовая Palisad высокопрочная (для птичников, шпалер), 2х20 м, ячейка 20х20 мм (64528) - фото 7
  • Сетка садовая Palisad высокопрочная (для птичников, шпалер), 2х20 м, ячейка 20х20 мм (64528) - фото 8
  • Сетка садовая Palisad высокопрочная (для птичников, шпалер), 2х20 м, ячейка 20х20 мм (64528) - фото 9
  • Сетка садовая Palisad высокопрочная (для птичников, шпалер), 2х20 м, ячейка 20х20 мм (64528) - фото 10
  • Сетка садовая Palisad высокопрочная (для птичников, шпалер), 2х20 м, ячейка 20х20 мм (64528) - фото 11
  • Сетка садовая Palisad высокопрочная (для птичников, шпалер), 2х20 м, ячейка 20х20 мм (64528) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737855
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Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
Сетка
Ширина, см
200
Высота, см
2000
Глубина, см
20
Материал корпуса
полипропилен
Назначение
от птиц
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
2х0.05х0.05
Вес, кг.
3

Описание товара Сетка садовая Palisad высокопрочная (для птичников, шпалер), 2х20 м, ячейка 20х20 мм (64528)

Высокопрочная садовая сетка Palisad размером 2 х 20 м, с квадратными ячейками 20 х 20 мм, применяется для ограждения птичников, цветников, декорирования арок, беседок, создания шпалер, опор для вьющихся растений. Поможет организовать пространство на приусадебном участке. Преимущества: Долговечность — сетка выполнена из суперэластичного полипропилена, устойчивого к атмосферным осадкам, УФ-лучам и перепадам температур. Простой уход — загрязнения легко смываются водой. Эстетичный внешний вид — ограда зеленого цвета не нарушает общей композиции сада. Возможность многоразового использования — сетка легко снимается, при необходимости ее можно установить повторно.

Отзывы о товаре Сетка садовая Palisad высокопрочная (для птичников, шпалер), 2х20 м, ячейка 20х20 мм (64528)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
Сетка
Ширина, см
200
Высота, см
2000
Глубина, см
20
Материал корпуса
полипропилен
Назначение
от птиц
Страна производитель
Китай
Описание
Высокопрочная садовая сетка Palisad размером 2 х 20 м, с квадратными ячейками 20 х 20 мм, применяется для ограждения птичников, цветников, декорирования арок, беседок, создания шпалер, опор для вьющихся растений. Поможет организовать пространство на приусадебном участке. Преимущества: Долговечность — сетка выполнена из суперэластичного полипропилена, устойчивого к атмосферным осадкам, УФ-лучам и перепадам температур. Простой уход — загрязнения легко смываются водой. Эстетичный внешний вид — ограда зеленого цвета не нарушает общей композиции сада. Возможность многоразового использования — сетка легко снимается, при необходимости ее можно установить повторно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сетка садовая Palisad высокопрочная (для птичников, шпалер), 2х20 м, ячейка 20х20 мм (64528) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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