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Характеристики
Тип товара
Сетка
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737855
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Описание товара Сетка садовая Palisad высокопрочная (для птичников, шпалер), 2х20 м, ячейка 20х20 мм (64528)
Высокопрочная садовая сетка Palisad размером 2 х 20 м, с квадратными ячейками 20 х 20 мм, применяется для ограждения птичников, цветников, декорирования арок, беседок, создания шпалер, опор для вьющихся растений. Поможет организовать пространство на приусадебном участке. Преимущества: Долговечность — сетка выполнена из суперэластичного полипропилена, устойчивого к атмосферным осадкам, УФ-лучам и перепадам температур. Простой уход — загрязнения легко смываются водой. Эстетичный внешний вид — ограда зеленого цвета не нарушает общей композиции сада. Возможность многоразового использования — сетка легко снимается, при необходимости ее можно установить повторно.
Высокопрочная садовая сетка Palisad размером 2 х 20 м, с квадратными ячейками 20 х 20 мм, применяется для ограждения птичников, цветников, декорирования арок, беседок, создания шпалер, опор для вьющихся растений. Поможет организовать пространство на приусадебном участке. Преимущества: Долговечность — сетка выполнена из суперэластичного полипропилена, устойчивого к атмосферным осадкам, УФ-лучам и перепадам температур. Простой уход — загрязнения легко смываются водой. Эстетичный внешний вид — ограда зеленого цвета не нарушает общей композиции сада. Возможность многоразового использования — сетка легко снимается, при необходимости ее можно установить повторно.
Сетка садовая Palisad высокопрочная (для птичников, шпалер), 2х20 м, ячейка 20х20 мм (64528) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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