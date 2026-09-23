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Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-012XRU Core Ultra 7 355 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" OLED FHD+ (1920x1200) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-26U211-012) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-012XRU Core Ultra 7 355 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" OLED FHD+ (1920x1200) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-26U211-012)

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Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-012XRU Core Ultra 7 355 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; OLED FHD+ (1920x1200) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-26U211-012) - фото 1
Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-012XRU Core Ultra 7 355 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; OLED FHD+ (1920x1200) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-26U211-012) - фото 2
Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-012XRU Core Ultra 7 355 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; OLED FHD+ (1920x1200) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-26U211-012) - фото 3
Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-012XRU Core Ultra 7 355 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; OLED FHD+ (1920x1200) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-26U211-012) - фото 4
Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-012XRU Core Ultra 7 355 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; OLED FHD+ (1920x1200) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-26U211-012) - фото 5
Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-012XRU Core Ultra 7 355 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; OLED FHD+ (1920x1200) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-26U211-012) - фото 6
Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-012XRU Core Ultra 7 355 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; OLED FHD+ (1920x1200) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-26U211-012) - фото 7
Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-012XRU Core Ultra 7 355 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; OLED FHD+ (1920x1200) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-26U211-012) - фото 8
Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-012XRU Core Ultra 7 355 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; OLED FHD+ (1920x1200) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-26U211-012) - фото 9
Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-012XRU Core Ultra 7 355 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; OLED FHD+ (1920x1200) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-26U211-012) - фото 10
Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-012XRU Core Ultra 7 355 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; OLED FHD+ (1920x1200) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-26U211-012) - фото 11
Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-012XRU Core Ultra 7 355 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; OLED FHD+ (1920x1200) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-26U211-012) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
MSI Modern 16S AI+
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-012XRU Core Ultra 7 355 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; OLED FHD+ (1920x1200) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-26U211-012) - фото 1
  • Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-012XRU Core Ultra 7 355 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; OLED FHD+ (1920x1200) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-26U211-012) - фото 2
  • Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-012XRU Core Ultra 7 355 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; OLED FHD+ (1920x1200) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-26U211-012) - фото 3
  • Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-012XRU Core Ultra 7 355 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; OLED FHD+ (1920x1200) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-26U211-012) - фото 4
  • Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-012XRU Core Ultra 7 355 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; OLED FHD+ (1920x1200) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-26U211-012) - фото 5
  • Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-012XRU Core Ultra 7 355 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; OLED FHD+ (1920x1200) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-26U211-012) - фото 6
  • Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-012XRU Core Ultra 7 355 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; OLED FHD+ (1920x1200) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-26U211-012) - фото 7
  • Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-012XRU Core Ultra 7 355 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; OLED FHD+ (1920x1200) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-26U211-012) - фото 8
  • Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-012XRU Core Ultra 7 355 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; OLED FHD+ (1920x1200) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-26U211-012) - фото 9
  • Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-012XRU Core Ultra 7 355 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; OLED FHD+ (1920x1200) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-26U211-012) - фото 10
  • Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-012XRU Core Ultra 7 355 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; OLED FHD+ (1920x1200) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-26U211-012) - фото 11
  • Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-012XRU Core Ultra 7 355 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; OLED FHD+ (1920x1200) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-26U211-012) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
90 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737836
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Modern 16S AI+
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
355
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х31х8
Вес, кг.
2.55

Описание товара Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-012XRU Core Ultra 7 355 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" OLED FHD+ (1920x1200) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-26U211-012)

Этот ноутбук MSI с впечатляющим 16-дюймовым OLED-экраном открывает новые горизонты для работы и развлечений — яркое изображение с разрешением 1920x1200 обеспечивает невероятную чёткость и насыщенность цветов. Мощный 8-ядерный процессор от Intel и 16 Гб быстрой памяти DDR5 создают мгновенный отклик даже при высоких нагрузках, а SSD на 512 Гб гарантирует простор для хранения ваших файлов и молниеносную скорость запуска приложений. Встроенный кард-ридер делает импорт фото и видео из гаджетов максимально удобным. А современная версия Bluetooth v5.3 облегчает беспроводное соединение с аксессуарами. Модель поставляется с операционной системой DOS, что идеально для тех, кто ценит свободу выбора и хочет настроить устройство под себя.

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-012XRU Core Ultra 7 355 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" OLED FHD+ (1920x1200) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-26U211-012)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Modern 16S AI+
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
355
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук MSI с впечатляющим 16-дюймовым OLED-экраном открывает новые горизонты для работы и развлечений — яркое изображение с разрешением 1920x1200 обеспечивает невероятную чёткость и насыщенность цветов. Мощный 8-ядерный процессор от Intel и 16 Гб быстрой памяти DDR5 создают мгновенный отклик даже при высоких нагрузках, а SSD на 512 Гб гарантирует простор для хранения ваших файлов и молниеносную скорость запуска приложений. Встроенный кард-ридер делает импорт фото и видео из гаджетов максимально удобным. А современная версия Bluetooth v5.3 облегчает беспроводное соединение с аксессуарами. Модель поставляется с операционной системой DOS, что идеально для тех, кто ценит свободу выбора и хочет настроить устройство под себя.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-012XRU Core Ultra 7 355 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" OLED FHD+ (1920x1200) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-26U211-012) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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