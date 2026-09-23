Жесткий диск HDD Western Digital 4TB Purple (WD43PURZ) RECERTIFIED
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Характеристики
Описание товара Жесткий диск HDD Western Digital 4TB Purple (WD43PURZ) RECERTIFIED
Жесткий диск WD Purple Surveillance объемом 4 ТБ разработан для систем видеонаблюдения. Кэш память объемом 256 МБ позволяет накопителю работать без сбоев круглые сутки. Надежная конструкция устройства, его способность выдерживать вибрации и перепады температур делают его нацеленным на эксплуатацию в сложных условиях. WD Purple Surveillance с интерфейсом SATA III подходит для оптимизации в RAID-массивах. Технология AllFrame снижает потери кадров, улучшая качество воспроизведения видео и в целом потоковую передачу АТА. Скорость вращения шпинделя 5400 об/мин позволяет диску не зависать, а работать плавно при последовательной записи и чтении данных. Благодаря пропускной способности 6 Гбит/с накопитель быстро обрабатывает видеозаписи, сохраняя их в память.
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Теги товара: 4 тб
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Теги товара: 4 тб
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