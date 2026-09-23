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Жесткий диск HDD Western Digital 4TB Purple (WD43PURZ) RECERTIFIED купить в Москве цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск HDD Western Digital 4TB Purple (WD43PURZ) RECERTIFIED

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Жесткий диск HDD Western Digital 4TB Purple (WD43PURZ) RECERTIFIED - фото 2
Жесткий диск HDD Western Digital 4TB Purple (WD43PURZ) RECERTIFIED - фото 3
Жесткий диск HDD Western Digital 4TB Purple (WD43PURZ) RECERTIFIED - фото 4
Жесткий диск HDD Western Digital 4TB Purple (WD43PURZ) RECERTIFIED - фото 5
Жесткий диск HDD Western Digital 4TB Purple (WD43PURZ) RECERTIFIED - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
4 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
  • Жесткий диск HDD Western Digital 4TB Purple (WD43PURZ) RECERTIFIED - фото 1
  • Жесткий диск HDD Western Digital 4TB Purple (WD43PURZ) RECERTIFIED - фото 2
  • Жесткий диск HDD Western Digital 4TB Purple (WD43PURZ) RECERTIFIED - фото 3
  • Жесткий диск HDD Western Digital 4TB Purple (WD43PURZ) RECERTIFIED - фото 4
  • Жесткий диск HDD Western Digital 4TB Purple (WD43PURZ) RECERTIFIED - фото 5
  • Жесткий диск HDD Western Digital 4TB Purple (WD43PURZ) RECERTIFIED - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737834
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Характеристики

Бренд
WD
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
4 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
1000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х3
Вес, г.
770

Описание товара Жесткий диск HDD Western Digital 4TB Purple (WD43PURZ) RECERTIFIED

Жесткий диск WD Purple Surveillance объемом 4 ТБ разработан для систем видеонаблюдения. Кэш память объемом 256 МБ позволяет накопителю работать без сбоев круглые сутки. Надежная конструкция устройства, его способность выдерживать вибрации и перепады температур делают его нацеленным на эксплуатацию в сложных условиях. WD Purple Surveillance с интерфейсом SATA III подходит для оптимизации в RAID-массивах. Технология AllFrame снижает потери кадров, улучшая качество воспроизведения видео и в целом потоковую передачу АТА. Скорость вращения шпинделя 5400 об/мин позволяет диску не зависать, а работать плавно при последовательной записи и чтении данных. Благодаря пропускной способности 6 Гбит/с накопитель быстро обрабатывает видеозаписи, сохраняя их в память.



Теги товара: 4 тб

Отзывы о товаре Жесткий диск HDD Western Digital 4TB Purple (WD43PURZ) RECERTIFIED




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Характеристики
Бренд
WD
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
4 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
1000000
Страна производитель
Китай
Описание
Жесткий диск WD Purple Surveillance объемом 4 ТБ разработан для систем видеонаблюдения. Кэш память объемом 256 МБ позволяет накопителю работать без сбоев круглые сутки. Надежная конструкция устройства, его способность выдерживать вибрации и перепады температур делают его нацеленным на эксплуатацию в сложных условиях. WD Purple Surveillance с интерфейсом SATA III подходит для оптимизации в RAID-массивах. Технология AllFrame снижает потери кадров, улучшая качество воспроизведения видео и в целом потоковую передачу АТА. Скорость вращения шпинделя 5400 об/мин позволяет диску не зависать, а работать плавно при последовательной записи и чтении данных. Благодаря пропускной способности 6 Гбит/с накопитель быстро обрабатывает видеозаписи, сохраняя их в память.


Теги товара: 4 тб
Самовывоз
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Отзывы


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