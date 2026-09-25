Уцененный товар Паровая станция Kitfort КТ-9135-3 бело-синий хорошее состояние , 737828
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Утюги
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%4 020 руб. 6 180 руб.
В наличии
Код товара: 737828
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Загружаем...
4 020 руб. -35%
6 180 руб.
- Гарантия производителя: 1 месяц
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Утюги
Длина сетевого шнура
1.6
Мощность, Вт
2000
Насадка для деликатных тканей
нет
Объём резервуара для воды
1.2
Паровой удар
нет
Парогенератор
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
35
Функции и особенности
желобок для пуговиц, индикатор готовности пара, индикатор нагрева, индикатор низкого уровня воды
Цвет
синий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х20х20
Вес, кг.
2.7
Описание товара Уцененный товар Паровая станция Kitfort КТ-9135-3 бело-синий хорошее состояние
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность : паровая станция с утягом Причина уценки : нет оригинальной коробки , потертости , нет документов
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, с бойлером
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Утюги
Длина сетевого шнура
1.6
Мощность, Вт
2000
Насадка для деликатных тканей
нет
Объём резервуара для воды
1.2
Паровой удар
нет
Парогенератор
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
35
Функции и особенности
желобок для пуговиц, индикатор готовности пара, индикатор нагрева, индикатор низкого уровня воды
Цвет
синий
Страна производитель
Китай
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность : паровая станция с утягом Причина уценки : нет оригинальной коробки , потертости , нет документов
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, с бойлером
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, с бойлером
Уцененный товар Паровая станция Kitfort КТ-9135-3 бело-синий хорошее состояние - по цене 4020 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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