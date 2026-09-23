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Жесткий диск Seagate SATA-III 1TB ST1000DM014 Desktop Barracuda (7200rpm) 256Mb 3.5" RECERTIFIED купить в Москве цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск Seagate SATA-III 1TB ST1000DM014 Desktop Barracuda (7200rpm) 256Mb 3.5" RECERTIFIED

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Жесткий диск Seagate SATA-III 1TB ST1000DM014 Desktop Barracuda (7200rpm) 256Mb 3.5&quot; RECERTIFIED - фото 1
Жесткий диск Seagate SATA-III 1TB ST1000DM014 Desktop Barracuda (7200rpm) 256Mb 3.5&quot; RECERTIFIED - фото 2
Жесткий диск Seagate SATA-III 1TB ST1000DM014 Desktop Barracuda (7200rpm) 256Mb 3.5&quot; RECERTIFIED - фото 3
Жесткий диск Seagate SATA-III 1TB ST1000DM014 Desktop Barracuda (7200rpm) 256Mb 3.5&quot; RECERTIFIED - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
1 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
  • Жесткий диск Seagate SATA-III 1TB ST1000DM014 Desktop Barracuda (7200rpm) 256Mb 3.5&quot; RECERTIFIED - фото 1
  • Жесткий диск Seagate SATA-III 1TB ST1000DM014 Desktop Barracuda (7200rpm) 256Mb 3.5&quot; RECERTIFIED - фото 2
  • Жесткий диск Seagate SATA-III 1TB ST1000DM014 Desktop Barracuda (7200rpm) 256Mb 3.5&quot; RECERTIFIED - фото 3
  • Жесткий диск Seagate SATA-III 1TB ST1000DM014 Desktop Barracuda (7200rpm) 256Mb 3.5&quot; RECERTIFIED - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737652
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Характеристики

Бренд
Seagate
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
1 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
1000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х3
Вес, г.
550

Описание товара Жесткий диск Seagate SATA-III 1TB ST1000DM014 Desktop Barracuda (7200rpm) 256Mb 3.5" RECERTIFIED

Жесткий диск Seagate BarraCuda объемом 1 ТБ рассчитан на домашнее использование в составе настольных ПК и внешних систем хранения. Это надежная платформа для хранения объемных коллекций видео, фото, фильмов в высоком качестве. Для связи с компьютером накопитель использует интерфейс SATA III с высокими скоростными характеристиками благодаря пропускной способности 6 Гбит/с. Seagate BarraCuda обладает кэш-памятью объемом 256 МБ для оптимальной производительности в работе. Особенность диска в способности работать штатно при температуре от 0 до 60 градусов. Жесткий диск может порадовать долгой службой при безотказной работе. Он демонстрирует ударостойкость на уровне 80 G.



Теги товара: 1 тб

Отзывы о товаре Жесткий диск Seagate SATA-III 1TB ST1000DM014 Desktop Barracuda (7200rpm) 256Mb 3.5" RECERTIFIED




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Характеристики
Бренд
Seagate
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
1 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
1000000
Страна производитель
Китай
Описание
Жесткий диск Seagate BarraCuda объемом 1 ТБ рассчитан на домашнее использование в составе настольных ПК и внешних систем хранения. Это надежная платформа для хранения объемных коллекций видео, фото, фильмов в высоком качестве. Для связи с компьютером накопитель использует интерфейс SATA III с высокими скоростными характеристиками благодаря пропускной способности 6 Гбит/с. Seagate BarraCuda обладает кэш-памятью объемом 256 МБ для оптимальной производительности в работе. Особенность диска в способности работать штатно при температуре от 0 до 60 градусов. Жесткий диск может порадовать долгой службой при безотказной работе. Он демонстрирует ударостойкость на уровне 80 G.


Теги товара: 1 тб
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Жесткий диск Seagate SATA-III 1TB ST1000DM014 Desktop Barracuda (7200rpm) 256Mb 3.5" RECERTIFIED - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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