Жесткий диск Seagate SATA-III 1TB ST1000DM014 Desktop Barracuda (7200rpm) 256Mb 3.5" RECERTIFIED
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Жесткий диск Seagate SATA-III 1TB ST1000DM014 Desktop Barracuda (7200rpm) 256Mb 3.5" RECERTIFIED
Жесткий диск Seagate BarraCuda объемом 1 ТБ рассчитан на домашнее использование в составе настольных ПК и внешних систем хранения. Это надежная платформа для хранения объемных коллекций видео, фото, фильмов в высоком качестве. Для связи с компьютером накопитель использует интерфейс SATA III с высокими скоростными характеристиками благодаря пропускной способности 6 Гбит/с. Seagate BarraCuda обладает кэш-памятью объемом 256 МБ для оптимальной производительности в работе. Особенность диска в способности работать штатно при температуре от 0 до 60 градусов. Жесткий диск может порадовать долгой службой при безотказной работе. Он демонстрирует ударостойкость на уровне 80 G.
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Теги товара: 1 тб
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Теги товара: 1 тб
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