Электронная книга Onyx Boox Go 6 (GEN II) белая
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Характеристики
Объем оперативной памяти
3 Гб
Тип дисплея
E Ink Carta
Диагональ, дюйм
6
Сенсорный дисплей
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737647
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Характеристики
Бренд
Объем оперативной памяти
3 Гб
Операционная система
Android
Цвет
белый
Комплектация
Электронная книга, кабель USB, руководство, инструмент для извлечения карты памяти
Тип дисплея
E Ink Carta
Диагональ, дюйм
6
Разрешение экрана
1072x1448
Сенсорный дисплей
да
Поддержка форматов
PDF, CAJ, DJVU, CBR, CBZ, EPUB, EPUB3, AZW3, MOBI, TXT, DOC, DOCX, FB2, CHM, RTF, HTML, ZIP, PRC, PPT, PPTX, PNG, JPG, BMP, TIFF, WAV, MP3
Bluetooth
да
Wi-Fi
да
Емкость аккумулятора, mAh
1500
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х5
Вес, г.
400
Описание товара Электронная книга Onyx Boox Go 6 (GEN II) белая
ONYX BOOX Go 6 (Gen II) – это одна из самых функциональных, компактных и лёгких читалок в мире. Она прекрасно подходит для чтения художественной литературы; кроме того, её можно использовать для эпизодического чтения файлов в форматах PDF и DJVU, а также для интернет-серфинга, создания разного рода заметок и рисунков, работы с онлайн-переводчиками и словарями, прослушивания аудиокниг и музыки.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Объем оперативной памяти
3 Гб
Операционная система
Android
Цвет
белый
Комплектация
Электронная книга, кабель USB, руководство, инструмент для извлечения карты памяти
Тип дисплея
E Ink Carta
Диагональ, дюйм
6
Разрешение экрана
1072x1448
Сенсорный дисплей
да
Поддержка форматов
PDF, CAJ, DJVU, CBR, CBZ, EPUB, EPUB3, AZW3, MOBI, TXT, DOC, DOCX, FB2, CHM, RTF, HTML, ZIP, PRC, PPT, PPTX, PNG, JPG, BMP, TIFF, WAV, MP3
Bluetooth
да
Развернуть
Wi-Fi
да
Емкость аккумулятора, mAh
1500
Страна производитель
Китай
ONYX BOOX Go 6 (Gen II) – это одна из самых функциональных, компактных и лёгких читалок в мире. Она прекрасно подходит для чтения художественной литературы; кроме того, её можно использовать для эпизодического чтения файлов в форматах PDF и DJVU, а также для интернет-серфинга, создания разного рода заметок и рисунков, работы с онлайн-переводчиками и словарями, прослушивания аудиокниг и музыки.
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