Ноутбук Machenike L17 Pulsar L Core i5 12450H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GA00JRU)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Machenike L17 Pulsar L Core i5 12450H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GA00JRU)
Этот ноутбук Machenike создан для работы без ограничений и игр с высоким уровнем комфорта. Огромный 17,3-дюймовый экран с разрешением 1920x1080 подарит по-настоящему насыщенные впечатления — будь то динамичные проекты или любимые сериалы. Мощный процессор Intel Core i5 и 16 Гб оперативной памяти легко справляются с многозадачностью, а внушительный SSD на 1024 Гб вмещает большие коллекции документов, игр и медиафайлов — место не закончится в самый неподходящий момент. Видеопамять 6 Гб пригодится для сложной графики и современных игр, а клавиатура с подсветкой поддержит комфортную работу даже в темноте. Встроенный USB Type-C и классический USB 2.0 позволяют легко подключать периферию, а современная версия Bluetooth v5.2 обеспечивает быструю и стабильную связь с беспроводными аксессуарами. Ноутбук поставляется без установленной операционной системы — вы сами решаете, какой системе доверить свои задачи. Аккумулятор типа Li-Pol гарантирует стабильную работу на ходу.
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Отзывы о товаре Ноутбук Machenike L17 Pulsar L Core i5 12450H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GA00JRU)