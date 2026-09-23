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Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 14700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE00YNPS) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 14700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE00YNPS)

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Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 14700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE00YNPS) - фото 1
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 14700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE00YNPS) - фото 2
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 14700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE00YNPS) - фото 3
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 14700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE00YNPS) - фото 4
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 14700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE00YNPS) - фото 5
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 14700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE00YNPS) - фото 6
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 14700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE00YNPS) - фото 7
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 14700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE00YNPS) - фото 8
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 14700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE00YNPS) - фото 9
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 14700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE00YNPS) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo LOQ
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 14700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE00YNPS) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 14700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE00YNPS) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 14700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE00YNPS) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 14700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE00YNPS) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 14700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE00YNPS) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 14700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE00YNPS) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 14700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE00YNPS) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 14700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE00YNPS) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 14700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE00YNPS) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 14700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE00YNPS) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
119 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737639
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo LOQ
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
14700HX
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
20
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
60 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х36х8
Вес, кг.
3.2

Описание товара Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 14700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE00YNPS)

Lenovo сочетает в себе стиль и мощность — серый корпус смотрится строго и современно, а лёгкая IPS-матрица с диагональю 15,6 дюйма порадует яркой картинкой в разрешении 1920x1080. SSD на 512 Гб позволит хранить объёмные проекты и коллекции файлов, а 16 Гб оперативной памяти DDR5 и объём видеопамяти 8 Гб готовы к задачам разного уровня сложности. Процессор от Intel обеспечит быструю работу без тормозов. Благодаря версии Bluetooth v5.2 соединение с аксессуарами проходит моментально. Удобство в тёмное время суток добавляет клавиатура с подсветкой, а Li-Pol аккумулятор — надёжность в течение дня. Модель поставляется без ОС, что даёт возможность самостоятельно выбрать подходящую систему.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 14700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE00YNPS)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo LOQ
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Развернуть
Модель процессора
14700HX
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
20
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
60 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Lenovo сочетает в себе стиль и мощность — серый корпус смотрится строго и современно, а лёгкая IPS-матрица с диагональю 15,6 дюйма порадует яркой картинкой в разрешении 1920x1080. SSD на 512 Гб позволит хранить объёмные проекты и коллекции файлов, а 16 Гб оперативной памяти DDR5 и объём видеопамяти 8 Гб готовы к задачам разного уровня сложности. Процессор от Intel обеспечит быструю работу без тормозов. Благодаря версии Bluetooth v5.2 соединение с аксессуарами проходит моментально. Удобство в тёмное время суток добавляет клавиатура с подсветкой, а Li-Pol аккумулятор — надёжность в течение дня. Модель поставляется без ОС, что даёт возможность самостоятельно выбрать подходящую систему.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 14700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE00YNPS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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