Ноутбук Lenovo LOQ 15ARP9 Ryzen 5 7235HS 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JC0057PS)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo LOQ 15ARP9 Ryzen 5 7235HS 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JC0057PS)
Lenovo выпускает этот ноутбук для тех, кто ценит баланс мощности и стиля. Экран 15,6 дюйма с разрешением 1920x1080 отлично подходит для фильмов, работы с документами и игр, а благодаря яркой подсветке клавиатуры ваши идеи не остановит даже ночь. На борту — производительный процессор AMD Ryzen 5 и 16 Гб оперативной памяти: можно смело запускать сложные приложения и работать в многозадачном режиме. SSD на 512 Гб обеспечивает молниеносную загрузку системы и быстрый доступ к файлам. Видеопамять 6 Гб расширяет возможности для творчества и развлечений. Современная версия Bluetooth 5.2 для быстрого подключения аксессуаров, а лёгкий и энергоёмкий аккумулятор Li-Pol даст свободу от розетки на долгое время. Модель идёт без ОС, чтобы вы могли выбрать подходящую именно вам систему сразу после покупки.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Infinix
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Для учебы, Серый, RTX 3050, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, AMD, Игровые MSI, С SSD, С видеокартой nVidia GeForce
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 78 170 руб.19543 руб. в СплитНоутбук Acer SFL16-51M-785G Core Ultra 7 155U 16Gb SSD1Tb Intel ...
-
В наличииЦена 78 260 руб.19565 руб. в СплитНоутбук Asus VivoBook S16 M3607KA-SH131 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD5...
-
В наличииЦена 79 040 руб.19760 руб. в СплитНоутбук MSI Modern 15 F1MG-1071XRU Intel Core 7 150U/16Gb (1*16 ...
-
В наличииЦена 80 700 руб.20175 руб. в СплитНоутбук ASUS Vivobook 15 F1505VA-MA929 Intel Core i7-13620H/16Gb...
-
В наличииЦена 81 260 руб.20315 руб. в СплитНоутбук Honor MagicBook 16 2026 (LHC-X) 16" IPS 300N Ultra 5 325...
-
В наличииЦена 82 120 руб.20530 руб. в СплитНоутбук Asus Expertbook 15.6" P1503CVA-I716512B0D IPSl Core 7 24...
-
В наличииЦена 82 120 руб.20530 руб. в СплитASUS ExpertBook P1503CVA-S72508 [90NX0881-M02VJ0] 15.6" {FHD IP...
-
В наличииЦена 82 930 руб.20733 руб. в СплитНоутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512...
-
В наличииЦена 82 930 руб.20733 руб. в СплитНоутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512...
-
В наличииЦена 83 070 руб.20768 руб. в СплитНоутбук HP ProBook 440 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel...
-
В наличииЦена 83 070 руб.20768 руб. в СплитНоутбук HP ProBook 440 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel...
-
В наличииЦена 83 790 руб.20948 руб. в СплитНоутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 15.3" IPS Core i7 13620H 1...
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Infinix
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Для учебы, Серый, RTX 3050, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, AMD, Игровые MSI, С SSD, С видеокартой nVidia GeForce
Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo LOQ 15ARP9 Ryzen 5 7235HS 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JC0057PS)