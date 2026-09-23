Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 9 185H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SK00JUGP)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 9 185H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SK00JUGP)
Этот ноутбук Lenovo — выбор для требовательных пользователей. Большой 16-дюймовый экран с разрешением 1920x1200 отлично подходит для работы с документами и мультимедийного досуга: изображение детализированное и чёткое, а пространство на дисплее больше, чем у стандартных моделей. Мощный процессор Intel Core Ultra 9 и 16 Гб оперативной памяти справляются с графическими задачами, многозадачностью и современным софтом. Скоростной SSD на 512 Гб гарантирует мгновенный запуск системы и быстрый доступ к файлам. Вы сами выбираете и настраиваете операционную систему — ноутбук поставляется без ОС. Встроенный кард-ридер быстро подхватит фотографии и видео с камер или других накопителей, а пара USB Type-C — бонус для удобного подключения гаджетов и зарядки. Современная версия Bluetooth v5.3 — надёжное беспроводное соединение с любыми аксессуарами. Технологичная клавиатура с подсветкой позволяет работать даже ночью, а сканер отпечатка пальца защищает ваши данные и ускоряет вход. Lenovo продолжает удивлять: этот ноутбук сочетает комфорт, функциональность и актуальные возможности для повседневной и профессиональной жизни.
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Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 9 185H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SK00JUGP)