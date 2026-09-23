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Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 9 185H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SK00JUGP) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 9 185H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SK00JUGP)

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Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 9 185H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SK00JUGP) - фото 1
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 9 185H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SK00JUGP) - фото 2
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 9 185H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SK00JUGP) - фото 3
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 9 185H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SK00JUGP) - фото 4
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 9 185H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SK00JUGP) - фото 5
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 9 185H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SK00JUGP) - фото 6
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 9 185H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SK00JUGP) - фото 7
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 9 185H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SK00JUGP) - фото 8
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 9 185H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SK00JUGP) - фото 9
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 9 185H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SK00JUGP) - фото 10
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 9 185H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SK00JUGP) - фото 11
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 9 185H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SK00JUGP) - фото 12
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 9 185H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SK00JUGP) - фото 13
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 9 185H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SK00JUGP) - фото 14
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 9 185H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SK00JUGP) - фото 15
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 9 185H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SK00JUGP) - фото 16
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 9 185H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SK00JUGP) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo ThinkBook
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 9 185H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SK00JUGP) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 9 185H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SK00JUGP) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 9 185H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SK00JUGP) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 9 185H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SK00JUGP) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 9 185H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SK00JUGP) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 9 185H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SK00JUGP) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 9 185H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SK00JUGP) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 9 185H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SK00JUGP) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 9 185H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SK00JUGP) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 9 185H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SK00JUGP) - фото 10
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 9 185H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SK00JUGP) - фото 11
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 9 185H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SK00JUGP) - фото 12
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 9 185H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SK00JUGP) - фото 13
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 9 185H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SK00JUGP) - фото 14
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 9 185H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SK00JUGP) - фото 15
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 9 185H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SK00JUGP) - фото 16
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 9 185H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SK00JUGP) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
92 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737636
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkBook
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
185H
Частота процессора, ГГц
2.3
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х31х7
Вес, кг.
3.4

Описание товара Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 9 185H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SK00JUGP)

Этот ноутбук Lenovo — выбор для требовательных пользователей. Большой 16-дюймовый экран с разрешением 1920x1200 отлично подходит для работы с документами и мультимедийного досуга: изображение детализированное и чёткое, а пространство на дисплее больше, чем у стандартных моделей. Мощный процессор Intel Core Ultra 9 и 16 Гб оперативной памяти справляются с графическими задачами, многозадачностью и современным софтом. Скоростной SSD на 512 Гб гарантирует мгновенный запуск системы и быстрый доступ к файлам. Вы сами выбираете и настраиваете операционную систему — ноутбук поставляется без ОС. Встроенный кард-ридер быстро подхватит фотографии и видео с камер или других накопителей, а пара USB Type-C — бонус для удобного подключения гаджетов и зарядки. Современная версия Bluetooth v5.3 — надёжное беспроводное соединение с любыми аксессуарами. Технологичная клавиатура с подсветкой позволяет работать даже ночью, а сканер отпечатка пальца защищает ваши данные и ускоряет вход. Lenovo продолжает удивлять: этот ноутбук сочетает комфорт, функциональность и актуальные возможности для повседневной и профессиональной жизни.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 9 185H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SK00JUGP)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkBook
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Модель процессора
185H
Частота процессора, ГГц
2.3
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук Lenovo — выбор для требовательных пользователей. Большой 16-дюймовый экран с разрешением 1920x1200 отлично подходит для работы с документами и мультимедийного досуга: изображение детализированное и чёткое, а пространство на дисплее больше, чем у стандартных моделей. Мощный процессор Intel Core Ultra 9 и 16 Гб оперативной памяти справляются с графическими задачами, многозадачностью и современным софтом. Скоростной SSD на 512 Гб гарантирует мгновенный запуск системы и быстрый доступ к файлам. Вы сами выбираете и настраиваете операционную систему — ноутбук поставляется без ОС. Встроенный кард-ридер быстро подхватит фотографии и видео с камер или других накопителей, а пара USB Type-C — бонус для удобного подключения гаджетов и зарядки. Современная версия Bluetooth v5.3 — надёжное беспроводное соединение с любыми аксессуарами. Технологичная клавиатура с подсветкой позволяет работать даже ночью, а сканер отпечатка пальца защищает ваши данные и ускоряет вход. Lenovo продолжает удивлять: этот ноутбук сочетает комфорт, функциональность и актуальные возможности для повседневной и профессиональной жизни.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 9 185H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SK00JUGP) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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