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Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G9 IRL Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21US000QGQ) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G9 IRL Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21US000QGQ)

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Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G9 IRL Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21US000QGQ) - фото 1
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G9 IRL Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21US000QGQ) - фото 2
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G9 IRL Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21US000QGQ) - фото 3
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G9 IRL Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21US000QGQ) - фото 4
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G9 IRL Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21US000QGQ) - фото 5
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G9 IRL Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21US000QGQ) - фото 6
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G9 IRL Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21US000QGQ) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo ThinkBook
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G9 IRL Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21US000QGQ) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G9 IRL Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21US000QGQ) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G9 IRL Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21US000QGQ) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G9 IRL Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21US000QGQ) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G9 IRL Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21US000QGQ) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G9 IRL Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21US000QGQ) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G9 IRL Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21US000QGQ) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
92 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737635
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkBook
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
210H
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
48 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х31х7
Вес, кг.
3.42

Описание товара Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G9 IRL Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21US000QGQ)

Современный ноутбук Lenovo с большим 16-дюймовым экраном и расширенным разрешением 1920x1200 идеально подойдёт для работы с графикой, мультизадачности и креативных задач. Благодаря производительному процессору Intel и 16 Гб оперативной памяти устройство легко справляется с ресурсоёмкими программами, а быстрый SSD на 512 Гб обеспечивает мгновенный доступ к данным и быстрое включение системы. Операционная система Windows 11 Pro сразу открывает полный набор профессиональных инструментов. Для дополнительного комфорта есть подсветка клавиатуры — работать удобно даже в тёмных помещениях. Встроенный кард-ридер делает работу с фото и видеофайлами простой и быстрой, а сканер отпечатка пальца обеспечивает надёжную защиту ваших данных. Современный аккумулятор Li-lon поддерживает длительную работу без подзарядки, а технология Bluetooth v5.4 гарантирует стабильное беспроводное подключение аксессуаров.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G9 IRL Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21US000QGQ)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkBook
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
210H
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
48 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Современный ноутбук Lenovo с большим 16-дюймовым экраном и расширенным разрешением 1920x1200 идеально подойдёт для работы с графикой, мультизадачности и креативных задач. Благодаря производительному процессору Intel и 16 Гб оперативной памяти устройство легко справляется с ресурсоёмкими программами, а быстрый SSD на 512 Гб обеспечивает мгновенный доступ к данным и быстрое включение системы. Операционная система Windows 11 Pro сразу открывает полный набор профессиональных инструментов. Для дополнительного комфорта есть подсветка клавиатуры — работать удобно даже в тёмных помещениях. Встроенный кард-ридер делает работу с фото и видеофайлами простой и быстрой, а сканер отпечатка пальца обеспечивает надёжную защиту ваших данных. Современный аккумулятор Li-lon поддерживает длительную работу без подзарядки, а технология Bluetooth v5.4 гарантирует стабильное беспроводное подключение аксессуаров.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G9 IRL Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21US000QGQ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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