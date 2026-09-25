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Ноутбук Apple MacBook Air A3448 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3" Liquid Retina (2880x1864) macOS midnight WiFi BT Cam (MDVH4LL/A) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Apple MacBook Air A3448 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3" Liquid Retina (2880x1864) macOS midnight WiFi BT Cam (MDVH4LL/A)

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Ноутбук Apple MacBook Air A3448 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina (2880x1864) macOS midnight WiFi BT Cam (MDVH4LL/A) - фото 1
Ноутбук Apple MacBook Air A3448 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina (2880x1864) macOS midnight WiFi BT Cam (MDVH4LL/A) - фото 2
Ноутбук Apple MacBook Air A3448 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina (2880x1864) macOS midnight WiFi BT Cam (MDVH4LL/A) - фото 3
Ноутбук Apple MacBook Air A3448 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina (2880x1864) macOS midnight WiFi BT Cam (MDVH4LL/A) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Apple MacBook Air
Операционная система
Mac OS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
2880x1864
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3448 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina (2880x1864) macOS midnight WiFi BT Cam (MDVH4LL/A) - фото 1
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3448 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina (2880x1864) macOS midnight WiFi BT Cam (MDVH4LL/A) - фото 2
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3448 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina (2880x1864) macOS midnight WiFi BT Cam (MDVH4LL/A) - фото 3
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3448 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina (2880x1864) macOS midnight WiFi BT Cam (MDVH4LL/A) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
175 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737630
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Характеристики

Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
Macbook
Линейка
Apple MacBook Air
Операционная система
Mac OS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
2880x1864
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Apple
Серия процессора
Apple M5
Модель процессора
M5
Частота процессора, ГГц
4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Apple M5 10 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Видео интерфейсы
2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v6.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
66.5 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х32х8
Вес, кг.
2.9

Описание товара Ноутбук Apple MacBook Air A3448 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3" Liquid Retina (2880x1864) macOS midnight WiFi BT Cam (MDVH4LL/A)

Этот ноутбук Apple с диагональю экрана 15,3 дюйма сразу привлекает внимание своими возможностями и утонченным алюминиевым корпусом. Большой IPS?экран с разрешением 2880x1864 гарантирует яркую картинку с точной передачей цветов — приятно работать и смотреть фильмы. Мощный процессор Apple с частотой 4 ГГц и 16 Гб оперативной памяти легко справится с любыми задачами: от рабочих проектов до творчества без границ. Для хранения файлов доступен вместительный SSD на 512 Гб — места хватит для всего важного. На борту установлена быстрая Mac OS, работает сканер отпечатка пальца — ваши данные защищены, а доступ к ним всегда под рукой. Поддержка Bluetooth v6.0 поможет без проблем подключить актуальные аксессуары и устройства.

Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Air A3448 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3" Liquid Retina (2880x1864) macOS midnight WiFi BT Cam (MDVH4LL/A)




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Характеристики
Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
Macbook
Линейка
Apple MacBook Air
Операционная система
Mac OS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
2880x1864
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Apple
Серия процессора
Apple M5
Развернуть
Модель процессора
M5
Частота процессора, ГГц
4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Apple M5 10 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Видео интерфейсы
2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v6.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
66.5 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук Apple с диагональю экрана 15,3 дюйма сразу привлекает внимание своими возможностями и утонченным алюминиевым корпусом. Большой IPS?экран с разрешением 2880x1864 гарантирует яркую картинку с точной передачей цветов — приятно работать и смотреть фильмы. Мощный процессор Apple с частотой 4 ГГц и 16 Гб оперативной памяти легко справится с любыми задачами: от рабочих проектов до творчества без границ. Для хранения файлов доступен вместительный SSD на 512 Гб — места хватит для всего важного. На борту установлена быстрая Mac OS, работает сканер отпечатка пальца — ваши данные защищены, а доступ к ним всегда под рукой. Поддержка Bluetooth v6.0 поможет без проблем подключить актуальные аксессуары и устройства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Apple MacBook Air A3448 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3" Liquid Retina (2880x1864) macOS midnight WiFi BT Cam (MDVH4LL/A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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