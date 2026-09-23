Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G9 IRL Core 7 240H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21UY006FGQ)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G9 IRL Core 7 240H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21UY006FGQ)
Lenovo превращает ваши будни в настоящее удовольствие от работы. Яркий 14-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920x1200 дарит чёткое и насыщенное изображение — удобно для долгой работы, творчества и фильмов. Производительный процессор Intel с частотой 2,5 ГГц и 32 Гб оперативной памяти DDR5 легко справится даже с ресурсоёмкими задачами, а вместительный SSD на 1024 Гб позволит хранить все важные файлы без компромиссов. Встроенный кард-ридер упрощает работу с фото и видео, а сканер отпечатка пальца бережёт ваши данные. Современная версия Bluetooth 5.4 делает соединение с другими устройствами быстрым и стабильным, а Li-lon аккумулятор надёжно поддержит вас целый день.
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Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G9 IRL Core 7 240H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21UY006FGQ)