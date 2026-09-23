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Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G9 IRL Core 7 240H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21UY006FGQ) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G9 IRL Core 7 240H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21UY006FGQ)

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Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G9 IRL Core 7 240H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21UY006FGQ) - фото 1
Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G9 IRL Core 7 240H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21UY006FGQ) - фото 2
Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G9 IRL Core 7 240H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21UY006FGQ) - фото 3
Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G9 IRL Core 7 240H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21UY006FGQ) - фото 4
Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G9 IRL Core 7 240H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21UY006FGQ) - фото 5
Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G9 IRL Core 7 240H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21UY006FGQ) - фото 6
Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G9 IRL Core 7 240H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21UY006FGQ) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo Thinkbook 14
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G9 IRL Core 7 240H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21UY006FGQ) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G9 IRL Core 7 240H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21UY006FGQ) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G9 IRL Core 7 240H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21UY006FGQ) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G9 IRL Core 7 240H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21UY006FGQ) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G9 IRL Core 7 240H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21UY006FGQ) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G9 IRL Core 7 240H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21UY006FGQ) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G9 IRL Core 7 240H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21UY006FGQ) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
138 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737628
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Thinkbook 14
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
240H
Частота процессора, ГГц
2.5
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
48 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х28х7
Вес, кг.
2.39

Описание товара Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G9 IRL Core 7 240H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21UY006FGQ)

Lenovo превращает ваши будни в настоящее удовольствие от работы. Яркий 14-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920x1200 дарит чёткое и насыщенное изображение — удобно для долгой работы, творчества и фильмов. Производительный процессор Intel с частотой 2,5 ГГц и 32 Гб оперативной памяти DDR5 легко справится даже с ресурсоёмкими задачами, а вместительный SSD на 1024 Гб позволит хранить все важные файлы без компромиссов. Встроенный кард-ридер упрощает работу с фото и видео, а сканер отпечатка пальца бережёт ваши данные. Современная версия Bluetooth 5.4 делает соединение с другими устройствами быстрым и стабильным, а Li-lon аккумулятор надёжно поддержит вас целый день.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G9 IRL Core 7 240H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21UY006FGQ)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Thinkbook 14
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Развернуть
Модель процессора
240H
Частота процессора, ГГц
2.5
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
48 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Lenovo превращает ваши будни в настоящее удовольствие от работы. Яркий 14-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920x1200 дарит чёткое и насыщенное изображение — удобно для долгой работы, творчества и фильмов. Производительный процессор Intel с частотой 2,5 ГГц и 32 Гб оперативной памяти DDR5 легко справится даже с ресурсоёмкими задачами, а вместительный SSD на 1024 Гб позволит хранить все важные файлы без компромиссов. Встроенный кард-ридер упрощает работу с фото и видео, а сканер отпечатка пальца бережёт ваши данные. Современная версия Bluetooth 5.4 делает соединение с другими устройствами быстрым и стабильным, а Li-lon аккумулятор надёжно поддержит вас целый день.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G9 IRL Core 7 240H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21UY006FGQ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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