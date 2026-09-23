Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2168028)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2168028)
iRU с диагональю экрана 15,6 дюйма создан для тех, кто ценит баланс производительности и удобства. Эффектное Full HD разрешение 1920x1080 и современная IPS-матрица подарят четкое, яркое изображение даже при работе с графикой или просмотре фильмов. Мощный процессор Intel Core i5 с частотой 2,1 ГГц и продвинутый графический контроллер Intel UHD Graphics легко справятся с многозадачностью, обучением и офисными приложениями. Объём SSD на 512 Гб позволит хранить внушительную библиотеку документов, фото и программ, а 16 Гб оперативной памяти обеспечат быструю и плавную работу без задержек. Лаконичный чёрный корпус подчеркнёт современный стиль. Установленная Windows 11 Pro сразу готова к эффективной работе из коробки. Надёжный ноутбук для динамичного темпа жизни.
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Отзывы о товаре Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2168028)