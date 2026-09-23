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Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2168028) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2168028)

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Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2168028) - фото 1
Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2168028) - фото 2
Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2168028) - фото 3
Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2168028) - фото 4
Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2168028) - фото 5
Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2168028) - фото 6
Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2168028) - фото 7
Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2168028) - фото 8
Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2168028) - фото 9
Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2168028) - фото 10
Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2168028) - фото 11
Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2168028) - фото 12
Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2168028) - фото 13
Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2168028) - фото 14
Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2168028) - фото 15
Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2168028) - фото 16
Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2168028) - фото 17
Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2168028) - фото 18
Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2168028) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
IRU Strato
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2168028) - фото 1
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2168028) - фото 2
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2168028) - фото 3
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2168028) - фото 4
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2168028) - фото 5
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2168028) - фото 6
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2168028) - фото 7
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2168028) - фото 8
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2168028) - фото 9
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2168028) - фото 10
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2168028) - фото 11
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2168028) - фото 12
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2168028) - фото 13
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2168028) - фото 14
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2168028) - фото 15
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2168028) - фото 16
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2168028) - фото 17
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2168028) - фото 18
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2168028) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
58 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737626
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Характеристики

Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
IRU Strato
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45.6 Втч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
47х27х9
Вес, кг.
2.2

Описание товара Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2168028)

iRU с диагональю экрана 15,6 дюйма создан для тех, кто ценит баланс производительности и удобства. Эффектное Full HD разрешение 1920x1080 и современная IPS-матрица подарят четкое, яркое изображение даже при работе с графикой или просмотре фильмов. Мощный процессор Intel Core i5 с частотой 2,1 ГГц и продвинутый графический контроллер Intel UHD Graphics легко справятся с многозадачностью, обучением и офисными приложениями. Объём SSD на 512 Гб позволит хранить внушительную библиотеку документов, фото и программ, а 16 Гб оперативной памяти обеспечат быструю и плавную работу без задержек. Лаконичный чёрный корпус подчеркнёт современный стиль. Установленная Windows 11 Pro сразу готова к эффективной работе из коробки. Надёжный ноутбук для динамичного темпа жизни.

Отзывы о товаре Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2168028)




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Характеристики
Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
IRU Strato
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Развернуть
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45.6 Втч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Россия
Описание
iRU с диагональю экрана 15,6 дюйма создан для тех, кто ценит баланс производительности и удобства. Эффектное Full HD разрешение 1920x1080 и современная IPS-матрица подарят четкое, яркое изображение даже при работе с графикой или просмотре фильмов. Мощный процессор Intel Core i5 с частотой 2,1 ГГц и продвинутый графический контроллер Intel UHD Graphics легко справятся с многозадачностью, обучением и офисными приложениями. Объём SSD на 512 Гб позволит хранить внушительную библиотеку документов, фото и программ, а 16 Гб оперативной памяти обеспечат быструю и плавную работу без задержек. Лаконичный чёрный корпус подчеркнёт современный стиль. Установленная Windows 11 Pro сразу готова к эффективной работе из коробки. Надёжный ноутбук для динамичного темпа жизни.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2168028) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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