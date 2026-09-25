Ноутбук Apple MacBook Air A3449 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/8 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS l.blue WiFi BT Cam (MDHH4LL/A)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Apple MacBook Air A3449 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/8 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS l.blue WiFi BT Cam (MDHH4LL/A)
Компактный ноутбук Apple с диагональю 13,6 дюйма легко найдёт место в рюкзаке и не утяжелит рабочий день. Благодаря энергоэффективному процессору Apple M5 устройство быстро справляется с любыми задачами, а 16 Гб оперативной памяти открывают двери для одновременной работы с множеством приложений. Вместительный SSD на 512 Гб хранит всё необходимое без лишних компромиссов — от документов до медиаконтента. Яркий экран с высоким разрешением 2560x1664 порадует чёткой и сочной картинкой. Удобная подсветка клавиатуры поддержит вечернюю работу и учёбу, а сканер отпечатка пальца обеспечивает быстрый и безопасный доступ. Современный стандарт Bluetooth v6.0 упрощает подключение аксессуаров, а два порта USB Type-C предлагают гибкость для зарядки и передачи данных. Лёгкий и прочный алюминиевый корпус придаёт устройству стиль и надёжность, а аккумулятор Li-Pol обеспечивает мобильность на целый день. Mac OS — знакомая и быстрая система для творчества и продуктивности.
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Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Air A3449 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/8 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS l.blue WiFi BT Cam (MDHH4LL/A)