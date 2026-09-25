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Ноутбук Apple MacBook Air A3449 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/8 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS l.blue WiFi BT Cam (MDHH4LL/A) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Apple MacBook Air A3449 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/8 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS l.blue WiFi BT Cam (MDHH4LL/A)

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Ноутбук Apple MacBook Air A3449 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/8 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS l.blue WiFi BT Cam (MDHH4LL/A) - фото 1
Ноутбук Apple MacBook Air A3449 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/8 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS l.blue WiFi BT Cam (MDHH4LL/A) - фото 2
Ноутбук Apple MacBook Air A3449 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/8 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS l.blue WiFi BT Cam (MDHH4LL/A) - фото 3
Ноутбук Apple MacBook Air A3449 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/8 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS l.blue WiFi BT Cam (MDHH4LL/A) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Apple MacBook Air
Операционная система
Mac OS
Цвет
голубой
Диагональ экрана, дюйм
13.6
Разрешение экрана
2560x1664
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3449 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/8 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS l.blue WiFi BT Cam (MDHH4LL/A) - фото 1
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3449 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/8 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS l.blue WiFi BT Cam (MDHH4LL/A) - фото 2
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3449 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/8 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS l.blue WiFi BT Cam (MDHH4LL/A) - фото 3
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3449 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/8 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS l.blue WiFi BT Cam (MDHH4LL/A) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
141 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737623
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Характеристики

Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
Macbook
Линейка
Apple MacBook Air
Трансформер
Нет
Операционная система
Mac OS
Цвет
голубой
Диагональ экрана, дюйм
13.6
Разрешение экрана
2560x1664
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Серия процессора
Apple M5
Модель процессора
M5
Частота процессора, ГГц
4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Apple M5 8 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v6.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
53.8 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х29х7
Вес, кг.
2.36

Описание товара Ноутбук Apple MacBook Air A3449 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/8 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS l.blue WiFi BT Cam (MDHH4LL/A)

Компактный ноутбук Apple с диагональю 13,6 дюйма легко найдёт место в рюкзаке и не утяжелит рабочий день. Благодаря энергоэффективному процессору Apple M5 устройство быстро справляется с любыми задачами, а 16 Гб оперативной памяти открывают двери для одновременной работы с множеством приложений. Вместительный SSD на 512 Гб хранит всё необходимое без лишних компромиссов — от документов до медиаконтента. Яркий экран с высоким разрешением 2560x1664 порадует чёткой и сочной картинкой. Удобная подсветка клавиатуры поддержит вечернюю работу и учёбу, а сканер отпечатка пальца обеспечивает быстрый и безопасный доступ. Современный стандарт Bluetooth v6.0 упрощает подключение аксессуаров, а два порта USB Type-C предлагают гибкость для зарядки и передачи данных. Лёгкий и прочный алюминиевый корпус придаёт устройству стиль и надёжность, а аккумулятор Li-Pol обеспечивает мобильность на целый день. Mac OS — знакомая и быстрая система для творчества и продуктивности.

Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Air A3449 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/8 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS l.blue WiFi BT Cam (MDHH4LL/A)




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Характеристики
Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
Macbook
Линейка
Apple MacBook Air
Трансформер
Нет
Операционная система
Mac OS
Цвет
голубой
Диагональ экрана, дюйм
13.6
Разрешение экрана
2560x1664
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Apple
Серия процессора
Apple M5
Модель процессора
M5
Частота процессора, ГГц
4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Apple M5 8 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v6.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
53.8 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный ноутбук Apple с диагональю 13,6 дюйма легко найдёт место в рюкзаке и не утяжелит рабочий день. Благодаря энергоэффективному процессору Apple M5 устройство быстро справляется с любыми задачами, а 16 Гб оперативной памяти открывают двери для одновременной работы с множеством приложений. Вместительный SSD на 512 Гб хранит всё необходимое без лишних компромиссов — от документов до медиаконтента. Яркий экран с высоким разрешением 2560x1664 порадует чёткой и сочной картинкой. Удобная подсветка клавиатуры поддержит вечернюю работу и учёбу, а сканер отпечатка пальца обеспечивает быстрый и безопасный доступ. Современный стандарт Bluetooth v6.0 упрощает подключение аксессуаров, а два порта USB Type-C предлагают гибкость для зарядки и передачи данных. Лёгкий и прочный алюминиевый корпус придаёт устройству стиль и надёжность, а аккумулятор Li-Pol обеспечивает мобильность на целый день. Mac OS — знакомая и быстрая система для творчества и продуктивности.
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Отзывы


Ноутбук Apple MacBook Air A3449 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/8 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS l.blue WiFi BT Cam (MDHH4LL/A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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