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Ноутбук Asus Expertbook B3 Flip B3402FVA-I716512B7D Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14" IPS Touch FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (90NX07N1-M02MD0) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Asus Expertbook B3 Flip B3402FVA-I716512B7D Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14" IPS Touch FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (90NX07N1-M02MD0)

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Ноутбук Asus Expertbook B3 Flip B3402FVA-I716512B7D Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS Touch FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (90NX07N1-M02MD0) - фото 1
Ноутбук Asus Expertbook B3 Flip B3402FVA-I716512B7D Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS Touch FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (90NX07N1-M02MD0) - фото 2
Ноутбук Asus Expertbook B3 Flip B3402FVA-I716512B7D Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS Touch FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (90NX07N1-M02MD0) - фото 3
Ноутбук Asus Expertbook B3 Flip B3402FVA-I716512B7D Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS Touch FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (90NX07N1-M02MD0) - фото 4
Ноутбук Asus Expertbook B3 Flip B3402FVA-I716512B7D Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS Touch FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (90NX07N1-M02MD0) - фото 5
Ноутбук Asus Expertbook B3 Flip B3402FVA-I716512B7D Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS Touch FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (90NX07N1-M02MD0) - фото 6
Ноутбук Asus Expertbook B3 Flip B3402FVA-I716512B7D Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS Touch FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (90NX07N1-M02MD0) - фото 7
Ноутбук Asus Expertbook B3 Flip B3402FVA-I716512B7D Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS Touch FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (90NX07N1-M02MD0) - фото 8
Ноутбук Asus Expertbook B3 Flip B3402FVA-I716512B7D Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS Touch FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (90NX07N1-M02MD0) - фото 9
Ноутбук Asus Expertbook B3 Flip B3402FVA-I716512B7D Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS Touch FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (90NX07N1-M02MD0) - фото 10
Ноутбук Asus Expertbook B3 Flip B3402FVA-I716512B7D Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS Touch FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (90NX07N1-M02MD0) - фото 11
Ноутбук Asus Expertbook B3 Flip B3402FVA-I716512B7D Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS Touch FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (90NX07N1-M02MD0) - фото 12
Ноутбук Asus Expertbook B3 Flip B3402FVA-I716512B7D Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS Touch FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (90NX07N1-M02MD0) - фото 13
Ноутбук Asus Expertbook B3 Flip B3402FVA-I716512B7D Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS Touch FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (90NX07N1-M02MD0) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus Expertbook B3 Flip
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus Expertbook B3 Flip B3402FVA-I716512B7D Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS Touch FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (90NX07N1-M02MD0) - фото 1
  • Ноутбук Asus Expertbook B3 Flip B3402FVA-I716512B7D Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS Touch FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (90NX07N1-M02MD0) - фото 2
  • Ноутбук Asus Expertbook B3 Flip B3402FVA-I716512B7D Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS Touch FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (90NX07N1-M02MD0) - фото 3
  • Ноутбук Asus Expertbook B3 Flip B3402FVA-I716512B7D Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS Touch FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (90NX07N1-M02MD0) - фото 4
  • Ноутбук Asus Expertbook B3 Flip B3402FVA-I716512B7D Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS Touch FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (90NX07N1-M02MD0) - фото 5
  • Ноутбук Asus Expertbook B3 Flip B3402FVA-I716512B7D Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS Touch FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (90NX07N1-M02MD0) - фото 6
  • Ноутбук Asus Expertbook B3 Flip B3402FVA-I716512B7D Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS Touch FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (90NX07N1-M02MD0) - фото 7
  • Ноутбук Asus Expertbook B3 Flip B3402FVA-I716512B7D Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS Touch FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (90NX07N1-M02MD0) - фото 8
  • Ноутбук Asus Expertbook B3 Flip B3402FVA-I716512B7D Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS Touch FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (90NX07N1-M02MD0) - фото 9
  • Ноутбук Asus Expertbook B3 Flip B3402FVA-I716512B7D Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS Touch FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (90NX07N1-M02MD0) - фото 10
  • Ноутбук Asus Expertbook B3 Flip B3402FVA-I716512B7D Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS Touch FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (90NX07N1-M02MD0) - фото 11
  • Ноутбук Asus Expertbook B3 Flip B3402FVA-I716512B7D Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS Touch FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (90NX07N1-M02MD0) - фото 12
  • Ноутбук Asus Expertbook B3 Flip B3402FVA-I716512B7D Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS Touch FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (90NX07N1-M02MD0) - фото 13
  • Ноутбук Asus Expertbook B3 Flip B3402FVA-I716512B7D Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS Touch FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (90NX07N1-M02MD0) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
79 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737622
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Expertbook B3 Flip
Трансформер
да
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
150U
Частота процессора, ГГц
1.8
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
50 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х8
Вес, кг.
3.1

Описание товара Ноутбук Asus Expertbook B3 Flip B3402FVA-I716512B7D Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14" IPS Touch FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (90NX07N1-M02MD0)

Компактный 14-дюймовый ноутбук Asus — идеальный спутник для учебы, работы и путешествий. Благодаря мощному процессору Intel и 16 Гб оперативной памяти, он легко справляется с множеством задач одновременно. Встроенный SSD на 512 Гб обеспечивает быструю загрузку файлов и достаточно места для хранения всех важных документов и проектов. Яркий сенсорный экран с разрешением 1920x1080 подарит чёткое и насыщенное изображение, а клавиатура с подсветкой позволит комфортно работать при любом освещении. Встроенный кард-ридер делает удобной работу с фотоаппаратами и картами памяти. Лёгкость, универсальность и продуманность для современных задач — ноутбук Asus создан под ваши запросы.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus Expertbook B3 Flip B3402FVA-I716512B7D Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14" IPS Touch FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (90NX07N1-M02MD0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Expertbook B3 Flip
Трансформер
да
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
150U
Частота процессора, ГГц
1.8
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
50 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный 14-дюймовый ноутбук Asus — идеальный спутник для учебы, работы и путешествий. Благодаря мощному процессору Intel и 16 Гб оперативной памяти, он легко справляется с множеством задач одновременно. Встроенный SSD на 512 Гб обеспечивает быструю загрузку файлов и достаточно места для хранения всех важных документов и проектов. Яркий сенсорный экран с разрешением 1920x1080 подарит чёткое и насыщенное изображение, а клавиатура с подсветкой позволит комфортно работать при любом освещении. Встроенный кард-ридер делает удобной работу с фотоаппаратами и картами памяти. Лёгкость, универсальность и продуманность для современных задач — ноутбук Asus создан под ваши запросы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus Expertbook B3 Flip B3402FVA-I716512B7D Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14" IPS Touch FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (90NX07N1-M02MD0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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