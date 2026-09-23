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Ноутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-S77757 Core 7 150U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0801-M08U20) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-S77757 Core 7 150U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0801-M08U20)

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Ноутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-S77757 Core 7 150U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0801-M08U20) - фото 1
Ноутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-S77757 Core 7 150U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0801-M08U20) - фото 2
Ноутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-S77757 Core 7 150U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0801-M08U20) - фото 3
Ноутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-S77757 Core 7 150U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0801-M08U20) - фото 4
Ноутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-S77757 Core 7 150U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0801-M08U20) - фото 5
Ноутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-S77757 Core 7 150U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0801-M08U20) - фото 6
Ноутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-S77757 Core 7 150U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0801-M08U20) - фото 7
Ноутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-S77757 Core 7 150U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0801-M08U20) - фото 8
Ноутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-S77757 Core 7 150U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0801-M08U20) - фото 9
Ноутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-S77757 Core 7 150U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0801-M08U20) - фото 10
Ноутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-S77757 Core 7 150U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0801-M08U20) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus ExpertBook
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-S77757 Core 7 150U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0801-M08U20) - фото 1
  • Ноутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-S77757 Core 7 150U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0801-M08U20) - фото 2
  • Ноутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-S77757 Core 7 150U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0801-M08U20) - фото 3
  • Ноутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-S77757 Core 7 150U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0801-M08U20) - фото 4
  • Ноутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-S77757 Core 7 150U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0801-M08U20) - фото 5
  • Ноутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-S77757 Core 7 150U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0801-M08U20) - фото 6
  • Ноутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-S77757 Core 7 150U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0801-M08U20) - фото 7
  • Ноутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-S77757 Core 7 150U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0801-M08U20) - фото 8
  • Ноутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-S77757 Core 7 150U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0801-M08U20) - фото 9
  • Ноутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-S77757 Core 7 150U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0801-M08U20) - фото 10
  • Ноутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-S77757 Core 7 150U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0801-M08U20) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
61 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737618
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ExpertBook
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
150U
Частота процессора, ГГц
1.8
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
42 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х8
Вес, кг.
3.1

Описание товара Ноутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-S77757 Core 7 150U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0801-M08U20)

Этот ноутбук Asus сочетает в себе практичность и современный подход к работе. Экран 15,6 дюйма с разрешением 1920x1080 порадует яркой и чёткой картинкой — смотреть фильмы или работать с документами будет комфортно. Лёгкий вес 1,64 кг позволяет брать устройство с собой куда угодно, не перегружая рюкзак. Процессор Intel и 8 Гб оперативной памяти обеспечивают плавную работу офисных приложений и быстрый отклик, а SSD на 512 Гб подарит впечатляющий объём для хранения файлов. Благодаря двум портам USB Type-C можно легко подключать современную периферию. Встроенный сканер отпечатка пальца сделает вход безопасным и удобным. Ноутбук поставляется без установленной ОС, поэтому вы можете выбрать оптимальное программное обеспечение под свои задачи. Bluetooth v5.4 обеспечивает быстрое и стабильное подключение беспроводных устройств. Корпус выполнен из пластика — это не только современно, но и облегчает конструкцию.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-S77757 Core 7 150U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0801-M08U20)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ExpertBook
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
150U
Частота процессора, ГГц
1.8
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
42 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук Asus сочетает в себе практичность и современный подход к работе. Экран 15,6 дюйма с разрешением 1920x1080 порадует яркой и чёткой картинкой — смотреть фильмы или работать с документами будет комфортно. Лёгкий вес 1,64 кг позволяет брать устройство с собой куда угодно, не перегружая рюкзак. Процессор Intel и 8 Гб оперативной памяти обеспечивают плавную работу офисных приложений и быстрый отклик, а SSD на 512 Гб подарит впечатляющий объём для хранения файлов. Благодаря двум портам USB Type-C можно легко подключать современную периферию. Встроенный сканер отпечатка пальца сделает вход безопасным и удобным. Ноутбук поставляется без установленной ОС, поэтому вы можете выбрать оптимальное программное обеспечение под свои задачи. Bluetooth v5.4 обеспечивает быстрое и стабильное подключение беспроводных устройств. Корпус выполнен из пластика — это не только современно, но и облегчает конструкцию.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-S77757 Core 7 150U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0801-M08U20) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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