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Ноутбук MSI Summit 16 AI Evo A2HMTG-057RU Core Ultra 7 255H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 16" IPS Touch QHD+ (2560x1600) Windows 11 black WiFi BT Cam (9S7-159531-057) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук MSI Summit 16 AI Evo A2HMTG-057RU Core Ultra 7 255H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 16" IPS Touch QHD+ (2560x1600) Windows 11 black WiFi BT Cam (9S7-159531-057)

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Ноутбук MSI Summit 16 AI Evo A2HMTG-057RU Core Ultra 7 255H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; IPS Touch QHD+ (2560x1600) Windows 11 black WiFi BT Cam (9S7-159531-057) - фото 1
Ноутбук MSI Summit 16 AI Evo A2HMTG-057RU Core Ultra 7 255H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; IPS Touch QHD+ (2560x1600) Windows 11 black WiFi BT Cam (9S7-159531-057) - фото 2
Ноутбук MSI Summit 16 AI Evo A2HMTG-057RU Core Ultra 7 255H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; IPS Touch QHD+ (2560x1600) Windows 11 black WiFi BT Cam (9S7-159531-057) - фото 3
Ноутбук MSI Summit 16 AI Evo A2HMTG-057RU Core Ultra 7 255H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; IPS Touch QHD+ (2560x1600) Windows 11 black WiFi BT Cam (9S7-159531-057) - фото 4
Ноутбук MSI Summit 16 AI Evo A2HMTG-057RU Core Ultra 7 255H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; IPS Touch QHD+ (2560x1600) Windows 11 black WiFi BT Cam (9S7-159531-057) - фото 5
Ноутбук MSI Summit 16 AI Evo A2HMTG-057RU Core Ultra 7 255H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; IPS Touch QHD+ (2560x1600) Windows 11 black WiFi BT Cam (9S7-159531-057) - фото 6
Ноутбук MSI Summit 16 AI Evo A2HMTG-057RU Core Ultra 7 255H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; IPS Touch QHD+ (2560x1600) Windows 11 black WiFi BT Cam (9S7-159531-057) - фото 7
Ноутбук MSI Summit 16 AI Evo A2HMTG-057RU Core Ultra 7 255H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; IPS Touch QHD+ (2560x1600) Windows 11 black WiFi BT Cam (9S7-159531-057) - фото 8
Ноутбук MSI Summit 16 AI Evo A2HMTG-057RU Core Ultra 7 255H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; IPS Touch QHD+ (2560x1600) Windows 11 black WiFi BT Cam (9S7-159531-057) - фото 9
Ноутбук MSI Summit 16 AI Evo A2HMTG-057RU Core Ultra 7 255H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; IPS Touch QHD+ (2560x1600) Windows 11 black WiFi BT Cam (9S7-159531-057) - фото 10
Ноутбук MSI Summit 16 AI Evo A2HMTG-057RU Core Ultra 7 255H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; IPS Touch QHD+ (2560x1600) Windows 11 black WiFi BT Cam (9S7-159531-057) - фото 11
Ноутбук MSI Summit 16 AI Evo A2HMTG-057RU Core Ultra 7 255H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; IPS Touch QHD+ (2560x1600) Windows 11 black WiFi BT Cam (9S7-159531-057) - фото 12
Ноутбук MSI Summit 16 AI Evo A2HMTG-057RU Core Ultra 7 255H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; IPS Touch QHD+ (2560x1600) Windows 11 black WiFi BT Cam (9S7-159531-057) - фото 13
Ноутбук MSI Summit 16 AI Evo A2HMTG-057RU Core Ultra 7 255H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; IPS Touch QHD+ (2560x1600) Windows 11 black WiFi BT Cam (9S7-159531-057) - фото 14
Ноутбук MSI Summit 16 AI Evo A2HMTG-057RU Core Ultra 7 255H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; IPS Touch QHD+ (2560x1600) Windows 11 black WiFi BT Cam (9S7-159531-057) - фото 15
Ноутбук MSI Summit 16 AI Evo A2HMTG-057RU Core Ultra 7 255H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; IPS Touch QHD+ (2560x1600) Windows 11 black WiFi BT Cam (9S7-159531-057) - фото 16
Ноутбук MSI Summit 16 AI Evo A2HMTG-057RU Core Ultra 7 255H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; IPS Touch QHD+ (2560x1600) Windows 11 black WiFi BT Cam (9S7-159531-057) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
MSI Summit 16 AI Evo
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук MSI Summit 16 AI Evo A2HMTG-057RU Core Ultra 7 255H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; IPS Touch QHD+ (2560x1600) Windows 11 black WiFi BT Cam (9S7-159531-057) - фото 1
  • Ноутбук MSI Summit 16 AI Evo A2HMTG-057RU Core Ultra 7 255H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; IPS Touch QHD+ (2560x1600) Windows 11 black WiFi BT Cam (9S7-159531-057) - фото 2
  • Ноутбук MSI Summit 16 AI Evo A2HMTG-057RU Core Ultra 7 255H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; IPS Touch QHD+ (2560x1600) Windows 11 black WiFi BT Cam (9S7-159531-057) - фото 3
  • Ноутбук MSI Summit 16 AI Evo A2HMTG-057RU Core Ultra 7 255H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; IPS Touch QHD+ (2560x1600) Windows 11 black WiFi BT Cam (9S7-159531-057) - фото 4
  • Ноутбук MSI Summit 16 AI Evo A2HMTG-057RU Core Ultra 7 255H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; IPS Touch QHD+ (2560x1600) Windows 11 black WiFi BT Cam (9S7-159531-057) - фото 5
  • Ноутбук MSI Summit 16 AI Evo A2HMTG-057RU Core Ultra 7 255H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; IPS Touch QHD+ (2560x1600) Windows 11 black WiFi BT Cam (9S7-159531-057) - фото 6
  • Ноутбук MSI Summit 16 AI Evo A2HMTG-057RU Core Ultra 7 255H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; IPS Touch QHD+ (2560x1600) Windows 11 black WiFi BT Cam (9S7-159531-057) - фото 7
  • Ноутбук MSI Summit 16 AI Evo A2HMTG-057RU Core Ultra 7 255H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; IPS Touch QHD+ (2560x1600) Windows 11 black WiFi BT Cam (9S7-159531-057) - фото 8
  • Ноутбук MSI Summit 16 AI Evo A2HMTG-057RU Core Ultra 7 255H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; IPS Touch QHD+ (2560x1600) Windows 11 black WiFi BT Cam (9S7-159531-057) - фото 9
  • Ноутбук MSI Summit 16 AI Evo A2HMTG-057RU Core Ultra 7 255H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; IPS Touch QHD+ (2560x1600) Windows 11 black WiFi BT Cam (9S7-159531-057) - фото 10
  • Ноутбук MSI Summit 16 AI Evo A2HMTG-057RU Core Ultra 7 255H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; IPS Touch QHD+ (2560x1600) Windows 11 black WiFi BT Cam (9S7-159531-057) - фото 11
  • Ноутбук MSI Summit 16 AI Evo A2HMTG-057RU Core Ultra 7 255H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; IPS Touch QHD+ (2560x1600) Windows 11 black WiFi BT Cam (9S7-159531-057) - фото 12
  • Ноутбук MSI Summit 16 AI Evo A2HMTG-057RU Core Ultra 7 255H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; IPS Touch QHD+ (2560x1600) Windows 11 black WiFi BT Cam (9S7-159531-057) - фото 13
  • Ноутбук MSI Summit 16 AI Evo A2HMTG-057RU Core Ultra 7 255H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; IPS Touch QHD+ (2560x1600) Windows 11 black WiFi BT Cam (9S7-159531-057) - фото 14
  • Ноутбук MSI Summit 16 AI Evo A2HMTG-057RU Core Ultra 7 255H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; IPS Touch QHD+ (2560x1600) Windows 11 black WiFi BT Cam (9S7-159531-057) - фото 15
  • Ноутбук MSI Summit 16 AI Evo A2HMTG-057RU Core Ultra 7 255H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; IPS Touch QHD+ (2560x1600) Windows 11 black WiFi BT Cam (9S7-159531-057) - фото 16
  • Ноутбук MSI Summit 16 AI Evo A2HMTG-057RU Core Ultra 7 255H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; IPS Touch QHD+ (2560x1600) Windows 11 black WiFi BT Cam (9S7-159531-057) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
117 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737612
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Summit 16 AI Evo
Трансформер
да
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
255H
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
82 Вт·ч
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х31х9
Вес, кг.
3.85

Описание товара Ноутбук MSI Summit 16 AI Evo A2HMTG-057RU Core Ultra 7 255H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 16" IPS Touch QHD+ (2560x1600) Windows 11 black WiFi BT Cam (9S7-159531-057)

MSI представляет мощный и современный ноутбук с диагональю экрана 16 дюймов — отличный вариант для работы, учёбы и развлечений. Яркая IPS-матрица с разрешением 2560x1600 обеспечивает детализированное изображение: фото, видео и графика выглядят живо в любой задаче. Сенсорный экран расширяет привычные сценарии использования — работайте с документами, делайте наброски, творите с лёгкостью. В сердце устройства — процессор Intel с 16 ядрами: высокая производительность во многозадачности и ресурсоёмких программах. 16 ГБ оперативной памяти позволяют не бояться «тормозов» при одновременной работе с множеством окон. SSD на 1024 Гб — быстрый запуск системы и приложений, огромный запас пространства для файлов и проектов. На борту — современная Windows 11 Home. Есть подсветка клавиатуры для комфортной работы в любом освещении и два порта USB Type-C для подключения аксессуаров. Встроенная видеокарта делает ноутбук универсальным и энергоэффективным.

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Summit 16 AI Evo A2HMTG-057RU Core Ultra 7 255H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 16" IPS Touch QHD+ (2560x1600) Windows 11 black WiFi BT Cam (9S7-159531-057)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Summit 16 AI Evo
Трансформер
да
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
да
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
255H
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
82 Вт·ч
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
MSI представляет мощный и современный ноутбук с диагональю экрана 16 дюймов — отличный вариант для работы, учёбы и развлечений. Яркая IPS-матрица с разрешением 2560x1600 обеспечивает детализированное изображение: фото, видео и графика выглядят живо в любой задаче. Сенсорный экран расширяет привычные сценарии использования — работайте с документами, делайте наброски, творите с лёгкостью. В сердце устройства — процессор Intel с 16 ядрами: высокая производительность во многозадачности и ресурсоёмких программах. 16 ГБ оперативной памяти позволяют не бояться «тормозов» при одновременной работе с множеством окон. SSD на 1024 Гб — быстрый запуск системы и приложений, огромный запас пространства для файлов и проектов. На борту — современная Windows 11 Home. Есть подсветка клавиатуры для комфортной работы в любом освещении и два порта USB Type-C для подключения аксессуаров. Встроенная видеокарта делает ноутбук универсальным и энергоэффективным.
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Отзывы


Ноутбук MSI Summit 16 AI Evo A2HMTG-057RU Core Ultra 7 255H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 16" IPS Touch QHD+ (2560x1600) Windows 11 black WiFi BT Cam (9S7-159531-057) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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