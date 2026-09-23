Ноутбук MSI Summit Pro 16 AI A2HVETG-085RU Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16" IPS Touch QHD+ (2560x1600) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (9S7-159631-085)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук MSI Summit Pro 16 AI A2HVETG-085RU Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16" IPS Touch QHD+ (2560x1600) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (9S7-159631-085)
**Ноутбук-трансформер MSI SummitPro 16 AI — мощь и гибкость для ваших задач!** Ищете устройство, которое объединит в себе высокую производительность и удобство использования? Ноутбук-трансформер MSI SummitPro 16 AI — идеальный выбор для работы, творчества и развлечений! **Почему стоит выбрать MSI SummitPro 16 AI?** * **Мощный процессор:** Intel Core Ultra 7 255H с 16 ядрами и частотой до 5,1 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с самыми требовательными приложениями. * **Оперативная память 32 ГБ (LPDDR5):** забудьте о задержках и лагах — многозадачность станет ещё комфортнее! * **Быстрый SSD-накопитель на 1 ТБ (M.2):** храните все необходимые файлы и программы, наслаждаясь молниеносной скоростью загрузки. * **Дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4050 (6 ГБ GDDR6):** наслаждайтесь реалистичной графикой и высокой производительностью в играх и графических приложениях. * **Сенсорный экран с высоким разрешением (2560 x 1600 пикселей) и частотой обновления 165 Гц:** работа с мультимедиа и игры станут ещё более захватывающими благодаря чёткому и плавному изображению на IPS-матрице с глянцевой поверхностью. * **Универсальность ноутбука-трансформера:** адаптируйте устройство под разные задачи — от офисной работы до творческих проектов. **Дополнительные преимущества:** * компактный и стильный дизайн с чёрным корпусом; * поддержка карты памяти microSD; * наличие цифрового блока клавиатуры; * предустановленная операционная система Windows 11 Pro; * лёгкий вес — всего 2,1 кг. С MSI SummitPro 16 AI вы получите надёжного помощника, который справится с любыми задачами!
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Отзывы о товаре Ноутбук MSI Summit Pro 16 AI A2HVETG-085RU Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16" IPS Touch QHD+ (2560x1600) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (9S7-159631-085)