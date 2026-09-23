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Ноутбук MSI Summit Pro 16 AI A2HVETG-085RU Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16" IPS Touch QHD+ (2560x1600) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (9S7-159631-085) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук MSI Summit Pro 16 AI A2HVETG-085RU Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16" IPS Touch QHD+ (2560x1600) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (9S7-159631-085)

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Ноутбук MSI Summit Pro 16 AI A2HVETG-085RU Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16&quot; IPS Touch QHD+ (2560x1600) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (9S7-159631-085) - фото 1
Ноутбук MSI Summit Pro 16 AI A2HVETG-085RU Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16&quot; IPS Touch QHD+ (2560x1600) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (9S7-159631-085) - фото 2
Ноутбук MSI Summit Pro 16 AI A2HVETG-085RU Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16&quot; IPS Touch QHD+ (2560x1600) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (9S7-159631-085) - фото 3
Ноутбук MSI Summit Pro 16 AI A2HVETG-085RU Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16&quot; IPS Touch QHD+ (2560x1600) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (9S7-159631-085) - фото 4
Ноутбук MSI Summit Pro 16 AI A2HVETG-085RU Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16&quot; IPS Touch QHD+ (2560x1600) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (9S7-159631-085) - фото 5
Ноутбук MSI Summit Pro 16 AI A2HVETG-085RU Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16&quot; IPS Touch QHD+ (2560x1600) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (9S7-159631-085) - фото 6
Ноутбук MSI Summit Pro 16 AI A2HVETG-085RU Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16&quot; IPS Touch QHD+ (2560x1600) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (9S7-159631-085) - фото 7
Ноутбук MSI Summit Pro 16 AI A2HVETG-085RU Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16&quot; IPS Touch QHD+ (2560x1600) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (9S7-159631-085) - фото 8
Ноутбук MSI Summit Pro 16 AI A2HVETG-085RU Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16&quot; IPS Touch QHD+ (2560x1600) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (9S7-159631-085) - фото 9
Ноутбук MSI Summit Pro 16 AI A2HVETG-085RU Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16&quot; IPS Touch QHD+ (2560x1600) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (9S7-159631-085) - фото 10
Ноутбук MSI Summit Pro 16 AI A2HVETG-085RU Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16&quot; IPS Touch QHD+ (2560x1600) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (9S7-159631-085) - фото 11
Ноутбук MSI Summit Pro 16 AI A2HVETG-085RU Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16&quot; IPS Touch QHD+ (2560x1600) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (9S7-159631-085) - фото 12
Ноутбук MSI Summit Pro 16 AI A2HVETG-085RU Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16&quot; IPS Touch QHD+ (2560x1600) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (9S7-159631-085) - фото 13
Ноутбук MSI Summit Pro 16 AI A2HVETG-085RU Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16&quot; IPS Touch QHD+ (2560x1600) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (9S7-159631-085) - фото 14
Ноутбук MSI Summit Pro 16 AI A2HVETG-085RU Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16&quot; IPS Touch QHD+ (2560x1600) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (9S7-159631-085) - фото 15
Ноутбук MSI Summit Pro 16 AI A2HVETG-085RU Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16&quot; IPS Touch QHD+ (2560x1600) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (9S7-159631-085) - фото 16
Ноутбук MSI Summit Pro 16 AI A2HVETG-085RU Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16&quot; IPS Touch QHD+ (2560x1600) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (9S7-159631-085) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
MSI Summit Pro 16 AI
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук MSI Summit Pro 16 AI A2HVETG-085RU Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16&quot; IPS Touch QHD+ (2560x1600) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (9S7-159631-085) - фото 1
  • Ноутбук MSI Summit Pro 16 AI A2HVETG-085RU Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16&quot; IPS Touch QHD+ (2560x1600) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (9S7-159631-085) - фото 2
  • Ноутбук MSI Summit Pro 16 AI A2HVETG-085RU Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16&quot; IPS Touch QHD+ (2560x1600) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (9S7-159631-085) - фото 3
  • Ноутбук MSI Summit Pro 16 AI A2HVETG-085RU Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16&quot; IPS Touch QHD+ (2560x1600) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (9S7-159631-085) - фото 4
  • Ноутбук MSI Summit Pro 16 AI A2HVETG-085RU Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16&quot; IPS Touch QHD+ (2560x1600) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (9S7-159631-085) - фото 5
  • Ноутбук MSI Summit Pro 16 AI A2HVETG-085RU Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16&quot; IPS Touch QHD+ (2560x1600) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (9S7-159631-085) - фото 6
  • Ноутбук MSI Summit Pro 16 AI A2HVETG-085RU Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16&quot; IPS Touch QHD+ (2560x1600) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (9S7-159631-085) - фото 7
  • Ноутбук MSI Summit Pro 16 AI A2HVETG-085RU Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16&quot; IPS Touch QHD+ (2560x1600) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (9S7-159631-085) - фото 8
  • Ноутбук MSI Summit Pro 16 AI A2HVETG-085RU Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16&quot; IPS Touch QHD+ (2560x1600) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (9S7-159631-085) - фото 9
  • Ноутбук MSI Summit Pro 16 AI A2HVETG-085RU Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16&quot; IPS Touch QHD+ (2560x1600) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (9S7-159631-085) - фото 10
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  • Ноутбук MSI Summit Pro 16 AI A2HVETG-085RU Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16&quot; IPS Touch QHD+ (2560x1600) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (9S7-159631-085) - фото 12
  • Ноутбук MSI Summit Pro 16 AI A2HVETG-085RU Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16&quot; IPS Touch QHD+ (2560x1600) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (9S7-159631-085) - фото 13
  • Ноутбук MSI Summit Pro 16 AI A2HVETG-085RU Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16&quot; IPS Touch QHD+ (2560x1600) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (9S7-159631-085) - фото 14
  • Ноутбук MSI Summit Pro 16 AI A2HVETG-085RU Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16&quot; IPS Touch QHD+ (2560x1600) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (9S7-159631-085) - фото 15
  • Ноутбук MSI Summit Pro 16 AI A2HVETG-085RU Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16&quot; IPS Touch QHD+ (2560x1600) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (9S7-159631-085) - фото 16
  • Ноутбук MSI Summit Pro 16 AI A2HVETG-085RU Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16&quot; IPS Touch QHD+ (2560x1600) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (9S7-159631-085) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
174 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737611
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Summit Pro 16 AI
Трансформер
да
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
255H
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 4050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
82 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х34х10
Вес, кг.
3.9

Описание товара Ноутбук MSI Summit Pro 16 AI A2HVETG-085RU Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16" IPS Touch QHD+ (2560x1600) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (9S7-159631-085)

**Ноутбук-трансформер MSI SummitPro 16 AI — мощь и гибкость для ваших задач!** Ищете устройство, которое объединит в себе высокую производительность и удобство использования? Ноутбук-трансформер MSI SummitPro 16 AI — идеальный выбор для работы, творчества и развлечений! **Почему стоит выбрать MSI SummitPro 16 AI?** * **Мощный процессор:** Intel Core Ultra 7 255H с 16 ядрами и частотой до 5,1 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с самыми требовательными приложениями. * **Оперативная память 32 ГБ (LPDDR5):** забудьте о задержках и лагах — многозадачность станет ещё комфортнее! * **Быстрый SSD-накопитель на 1 ТБ (M.2):** храните все необходимые файлы и программы, наслаждаясь молниеносной скоростью загрузки. * **Дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4050 (6 ГБ GDDR6):** наслаждайтесь реалистичной графикой и высокой производительностью в играх и графических приложениях. * **Сенсорный экран с высоким разрешением (2560 x 1600 пикселей) и частотой обновления 165 Гц:** работа с мультимедиа и игры станут ещё более захватывающими благодаря чёткому и плавному изображению на IPS-матрице с глянцевой поверхностью. * **Универсальность ноутбука-трансформера:** адаптируйте устройство под разные задачи — от офисной работы до творческих проектов. **Дополнительные преимущества:** * компактный и стильный дизайн с чёрным корпусом; * поддержка карты памяти microSD; * наличие цифрового блока клавиатуры; * предустановленная операционная система Windows 11 Pro; * лёгкий вес — всего 2,1 кг. С MSI SummitPro 16 AI вы получите надёжного помощника, который справится с любыми задачами!

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Summit Pro 16 AI A2HVETG-085RU Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16" IPS Touch QHD+ (2560x1600) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (9S7-159631-085)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Summit Pro 16 AI
Трансформер
да
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
да
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
255H
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 4050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
82 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Описание
**Ноутбук-трансформер MSI SummitPro 16 AI — мощь и гибкость для ваших задач!** Ищете устройство, которое объединит в себе высокую производительность и удобство использования? Ноутбук-трансформер MSI SummitPro 16 AI — идеальный выбор для работы, творчества и развлечений! **Почему стоит выбрать MSI SummitPro 16 AI?** * **Мощный процессор:** Intel Core Ultra 7 255H с 16 ядрами и частотой до 5,1 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с самыми требовательными приложениями. * **Оперативная память 32 ГБ (LPDDR5):** забудьте о задержках и лагах — многозадачность станет ещё комфортнее! * **Быстрый SSD-накопитель на 1 ТБ (M.2):** храните все необходимые файлы и программы, наслаждаясь молниеносной скоростью загрузки. * **Дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4050 (6 ГБ GDDR6):** наслаждайтесь реалистичной графикой и высокой производительностью в играх и графических приложениях. * **Сенсорный экран с высоким разрешением (2560 x 1600 пикселей) и частотой обновления 165 Гц:** работа с мультимедиа и игры станут ещё более захватывающими благодаря чёткому и плавному изображению на IPS-матрице с глянцевой поверхностью. * **Универсальность ноутбука-трансформера:** адаптируйте устройство под разные задачи — от офисной работы до творческих проектов. **Дополнительные преимущества:** * компактный и стильный дизайн с чёрным корпусом; * поддержка карты памяти microSD; * наличие цифрового блока клавиатуры; * предустановленная операционная система Windows 11 Pro; * лёгкий вес — всего 2,1 кг. С MSI SummitPro 16 AI вы получите надёжного помощника, который справится с любыми задачами!
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Доставка
Отзывы


Ноутбук MSI Summit Pro 16 AI A2HVETG-085RU Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16" IPS Touch QHD+ (2560x1600) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (9S7-159631-085) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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