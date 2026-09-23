Ноутбук MSI Prestige 14 AI+ Evo C2VMG-052RU Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 grey WiFi BT Cam (9S7-14N311-052)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук MSI Prestige 14 AI+ Evo C2VMG-052RU Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 grey WiFi BT Cam (9S7-14N311-052)
Компактный и стильный ноутбук MSI с матовым серым корпусом создан для тех, кто ценит удобство и скорость работы в современном ритме. Диагональ экрана 14 дюймов делает его идеальным для командировок, учебы и работы в пути — устройство легко поместится в любой рюкзак или сумку. IPS-матрица и разрешение 1920x1200 обеспечивают чёткое и яркое изображение с широкими углами обзора, а частота обновления 60 Гц подарит комфорт при продолжительном использовании. Быстрый процессор Intel Core Ultra 5 с частотой 2,1 ГГц и 16 Гб оперативной памяти обеспечивают мгновенный отклик даже при многозадачности и ресурсоёмких приложениях. SSD на 1024 Гб даст простор для хранения всех файлов, фото и нужных программ — работать и отдыхать можно без ограничений. Предустановленная Windows 11 Home позволяет начать работу сразу после покупки.
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Отзывы о товаре Ноутбук MSI Prestige 14 AI+ Evo C2VMG-052RU Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 grey WiFi BT Cam (9S7-14N311-052)