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Ноутбук MSI Crosshair 16 Max HX E2WGXK-035XRU Core Ultra 9 275HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 16" OLED QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-265232-035) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук MSI Crosshair 16 Max HX E2WGXK-035XRU Core Ultra 9 275HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 16" OLED QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-265232-035)

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Ноутбук MSI Crosshair 16 Max HX E2WGXK-035XRU Core Ultra 9 275HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 16&quot; OLED QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-265232-035) - фото 1
Ноутбук MSI Crosshair 16 Max HX E2WGXK-035XRU Core Ultra 9 275HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 16&quot; OLED QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-265232-035) - фото 2
Ноутбук MSI Crosshair 16 Max HX E2WGXK-035XRU Core Ultra 9 275HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 16&quot; OLED QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-265232-035) - фото 3
Ноутбук MSI Crosshair 16 Max HX E2WGXK-035XRU Core Ultra 9 275HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 16&quot; OLED QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-265232-035) - фото 4
Ноутбук MSI Crosshair 16 Max HX E2WGXK-035XRU Core Ultra 9 275HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 16&quot; OLED QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-265232-035) - фото 5
Ноутбук MSI Crosshair 16 Max HX E2WGXK-035XRU Core Ultra 9 275HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 16&quot; OLED QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-265232-035) - фото 6
Ноутбук MSI Crosshair 16 Max HX E2WGXK-035XRU Core Ultra 9 275HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 16&quot; OLED QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-265232-035) - фото 7
Ноутбук MSI Crosshair 16 Max HX E2WGXK-035XRU Core Ultra 9 275HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 16&quot; OLED QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-265232-035) - фото 8
Ноутбук MSI Crosshair 16 Max HX E2WGXK-035XRU Core Ultra 9 275HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 16&quot; OLED QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-265232-035) - фото 9
Ноутбук MSI Crosshair 16 Max HX E2WGXK-035XRU Core Ultra 9 275HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 16&quot; OLED QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-265232-035) - фото 10
Ноутбук MSI Crosshair 16 Max HX E2WGXK-035XRU Core Ultra 9 275HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 16&quot; OLED QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-265232-035) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
MSI Crosshair 16 Max HX
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук MSI Crosshair 16 Max HX E2WGXK-035XRU Core Ultra 9 275HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 16&quot; OLED QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-265232-035) - фото 1
  • Ноутбук MSI Crosshair 16 Max HX E2WGXK-035XRU Core Ultra 9 275HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 16&quot; OLED QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-265232-035) - фото 2
  • Ноутбук MSI Crosshair 16 Max HX E2WGXK-035XRU Core Ultra 9 275HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 16&quot; OLED QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-265232-035) - фото 3
  • Ноутбук MSI Crosshair 16 Max HX E2WGXK-035XRU Core Ultra 9 275HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 16&quot; OLED QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-265232-035) - фото 4
  • Ноутбук MSI Crosshair 16 Max HX E2WGXK-035XRU Core Ultra 9 275HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 16&quot; OLED QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-265232-035) - фото 5
  • Ноутбук MSI Crosshair 16 Max HX E2WGXK-035XRU Core Ultra 9 275HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 16&quot; OLED QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-265232-035) - фото 6
  • Ноутбук MSI Crosshair 16 Max HX E2WGXK-035XRU Core Ultra 9 275HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 16&quot; OLED QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-265232-035) - фото 7
  • Ноутбук MSI Crosshair 16 Max HX E2WGXK-035XRU Core Ultra 9 275HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 16&quot; OLED QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-265232-035) - фото 8
  • Ноутбук MSI Crosshair 16 Max HX E2WGXK-035XRU Core Ultra 9 275HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 16&quot; OLED QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-265232-035) - фото 9
  • Ноутбук MSI Crosshair 16 Max HX E2WGXK-035XRU Core Ultra 9 275HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 16&quot; OLED QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-265232-035) - фото 10
  • Ноутбук MSI Crosshair 16 Max HX E2WGXK-035XRU Core Ultra 9 275HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 16&quot; OLED QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-265232-035) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
207 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737608
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Crosshair 16 Max HX
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель процессора
275HX
Частота процессора, ГГц
2.7
Количество ядер процессора
24
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
12
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000/2500 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
80 ВТч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х38х12
Вес, кг.
4.5

Описание товара Ноутбук MSI Crosshair 16 Max HX E2WGXK-035XRU Core Ultra 9 275HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 16" OLED QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-265232-035)

Этот ноутбук MSI создан для тех, кто ценит производительность и стиль. Большой 16-дюймовый OLED-экран с потрясающим разрешением 2560x1600 подарит яркие и чёткие цвета, идеально подходящие для работы с графикой, просмотра фильмов или игр. Объёмный SSD на 1024 Гб позволит хранить всю вашу библиотеку фильмов, фотографий и проектов без ограничений. 16 Гб оперативной памяти и дискретная видеокарта обеспечивают мощь для ресурсоёмких задач, а процессор Intel отвечает за высокую скорость работы. Корпус из пластика делает ноутбук достаточно лёгким для ежедневных поездок. Подсветка клавиатуры добавит комфорта работе в любое время суток. Через удобный порт USB Type-C вы быстро подключите необходимые устройства. Модель поставляется без операционной системы — вы сами выбираете, что установить. MSI сочетает производительность, эффектное изображение и продуманный функционал для современных задач.

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Crosshair 16 Max HX E2WGXK-035XRU Core Ultra 9 275HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 16" OLED QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-265232-035)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Crosshair 16 Max HX
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель процессора
275HX
Частота процессора, ГГц
2.7
Количество ядер процессора
24
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
12
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000/2500 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
80 ВТч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук MSI создан для тех, кто ценит производительность и стиль. Большой 16-дюймовый OLED-экран с потрясающим разрешением 2560x1600 подарит яркие и чёткие цвета, идеально подходящие для работы с графикой, просмотра фильмов или игр. Объёмный SSD на 1024 Гб позволит хранить всю вашу библиотеку фильмов, фотографий и проектов без ограничений. 16 Гб оперативной памяти и дискретная видеокарта обеспечивают мощь для ресурсоёмких задач, а процессор Intel отвечает за высокую скорость работы. Корпус из пластика делает ноутбук достаточно лёгким для ежедневных поездок. Подсветка клавиатуры добавит комфорта работе в любое время суток. Через удобный порт USB Type-C вы быстро подключите необходимые устройства. Модель поставляется без операционной системы — вы сами выбираете, что установить. MSI сочетает производительность, эффектное изображение и продуманный функционал для современных задач.
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Отзывы


Ноутбук MSI Crosshair 16 Max HX E2WGXK-035XRU Core Ultra 9 275HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 16" OLED QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-265232-035) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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