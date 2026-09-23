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Ноутбук MSI Cyborg 17 B2RWGKG-421XRU Core 7 240H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-421) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук MSI Cyborg 17 B2RWGKG-421XRU Core 7 240H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-421)

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Ноутбук MSI Cyborg 17 B2RWGKG-421XRU Core 7 240H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-421) - фото 1
Ноутбук MSI Cyborg 17 B2RWGKG-421XRU Core 7 240H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-421) - фото 2
Ноутбук MSI Cyborg 17 B2RWGKG-421XRU Core 7 240H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-421) - фото 3
Ноутбук MSI Cyborg 17 B2RWGKG-421XRU Core 7 240H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-421) - фото 4
Ноутбук MSI Cyborg 17 B2RWGKG-421XRU Core 7 240H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-421) - фото 5
Ноутбук MSI Cyborg 17 B2RWGKG-421XRU Core 7 240H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-421) - фото 6
Ноутбук MSI Cyborg 17 B2RWGKG-421XRU Core 7 240H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-421) - фото 7
Ноутбук MSI Cyborg 17 B2RWGKG-421XRU Core 7 240H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-421) - фото 8
Ноутбук MSI Cyborg 17 B2RWGKG-421XRU Core 7 240H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-421) - фото 9
Ноутбук MSI Cyborg 17 B2RWGKG-421XRU Core 7 240H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-421) - фото 10
Ноутбук MSI Cyborg 17 B2RWGKG-421XRU Core 7 240H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-421) - фото 11
Ноутбук MSI Cyborg 17 B2RWGKG-421XRU Core 7 240H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-421) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
MSI Cyborg 17
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук MSI Cyborg 17 B2RWGKG-421XRU Core 7 240H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-421) - фото 1
  • Ноутбук MSI Cyborg 17 B2RWGKG-421XRU Core 7 240H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-421) - фото 2
  • Ноутбук MSI Cyborg 17 B2RWGKG-421XRU Core 7 240H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-421) - фото 3
  • Ноутбук MSI Cyborg 17 B2RWGKG-421XRU Core 7 240H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-421) - фото 4
  • Ноутбук MSI Cyborg 17 B2RWGKG-421XRU Core 7 240H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-421) - фото 5
  • Ноутбук MSI Cyborg 17 B2RWGKG-421XRU Core 7 240H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-421) - фото 6
  • Ноутбук MSI Cyborg 17 B2RWGKG-421XRU Core 7 240H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-421) - фото 7
  • Ноутбук MSI Cyborg 17 B2RWGKG-421XRU Core 7 240H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-421) - фото 8
  • Ноутбук MSI Cyborg 17 B2RWGKG-421XRU Core 7 240H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-421) - фото 9
  • Ноутбук MSI Cyborg 17 B2RWGKG-421XRU Core 7 240H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-421) - фото 10
  • Ноутбук MSI Cyborg 17 B2RWGKG-421XRU Core 7 240H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-421) - фото 11
  • Ноутбук MSI Cyborg 17 B2RWGKG-421XRU Core 7 240H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-421) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
159 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737607
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Cyborg 17
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
240H
Частота процессора, ГГц
2.5
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
55.2 Вт·ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х35х9
Вес, кг.
4.2

Описание товара Ноутбук MSI Cyborg 17 B2RWGKG-421XRU Core 7 240H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-421)

Этот ноутбук MSI сочетает в себе щедрый 17,3-дюймовый экран и чёткое Full HD-разрешение 1920x1080 — изображение большое и детализированное, приятно работать или смотреть фильмы. IPS-матрица обеспечивает яркие цвета и широкие углы обзора. Быстрый SSD на 1024 Гб мгновенно откликается, а объём оперативной памяти в 16 Гб позволяет свободно переключаться между тяжёлыми задачами или работать с несколькими программами одновременно. Современный процессор Intel c 10 ядрами отлично справляется даже с ресурсоёмкими сценариями, а встроенная видеокарта с 8 Гб видеопамяти подходит для графических приложений. Подсветка клавиатуры добавляет комфорта в тёмном помещении, а порт USB Type-C расширяет возможности подключения. Такой ноутбук идеально подойдёт для работы, учёбы и развлечений на большом экране.

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Cyborg 17 B2RWGKG-421XRU Core 7 240H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-421)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Cyborg 17
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
240H
Частота процессора, ГГц
2.5
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
55.2 Вт·ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук MSI сочетает в себе щедрый 17,3-дюймовый экран и чёткое Full HD-разрешение 1920x1080 — изображение большое и детализированное, приятно работать или смотреть фильмы. IPS-матрица обеспечивает яркие цвета и широкие углы обзора. Быстрый SSD на 1024 Гб мгновенно откликается, а объём оперативной памяти в 16 Гб позволяет свободно переключаться между тяжёлыми задачами или работать с несколькими программами одновременно. Современный процессор Intel c 10 ядрами отлично справляется даже с ресурсоёмкими сценариями, а встроенная видеокарта с 8 Гб видеопамяти подходит для графических приложений. Подсветка клавиатуры добавляет комфорта в тёмном помещении, а порт USB Type-C расширяет возможности подключения. Такой ноутбук идеально подойдёт для работы, учёбы и развлечений на большом экране.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук MSI Cyborg 17 B2RWGKG-421XRU Core 7 240H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-421) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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