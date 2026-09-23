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Ноутбук Asus V16 V3607VM-TK220 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB16K1-M00HK0) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Asus V16 V3607VM-TK220 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB16K1-M00HK0)

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Ноутбук Asus V16 V3607VM-TK220 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB16K1-M00HK0) - фото 1
Ноутбук Asus V16 V3607VM-TK220 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB16K1-M00HK0) - фото 2
Ноутбук Asus V16 V3607VM-TK220 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB16K1-M00HK0) - фото 3
Ноутбук Asus V16 V3607VM-TK220 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB16K1-M00HK0) - фото 4
Ноутбук Asus V16 V3607VM-TK220 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB16K1-M00HK0) - фото 5
Ноутбук Asus V16 V3607VM-TK220 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB16K1-M00HK0) - фото 6
Ноутбук Asus V16 V3607VM-TK220 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB16K1-M00HK0) - фото 7
Ноутбук Asus V16 V3607VM-TK220 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB16K1-M00HK0) - фото 8
Ноутбук Asus V16 V3607VM-TK220 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB16K1-M00HK0) - фото 9
Ноутбук Asus V16 V3607VM-TK220 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB16K1-M00HK0) - фото 10
Ноутбук Asus V16 V3607VM-TK220 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB16K1-M00HK0) - фото 11
Ноутбук Asus V16 V3607VM-TK220 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB16K1-M00HK0) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
ASUS V16
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus V16 V3607VM-TK220 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB16K1-M00HK0) - фото 1
  • Ноутбук Asus V16 V3607VM-TK220 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB16K1-M00HK0) - фото 2
  • Ноутбук Asus V16 V3607VM-TK220 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB16K1-M00HK0) - фото 3
  • Ноутбук Asus V16 V3607VM-TK220 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB16K1-M00HK0) - фото 4
  • Ноутбук Asus V16 V3607VM-TK220 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB16K1-M00HK0) - фото 5
  • Ноутбук Asus V16 V3607VM-TK220 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB16K1-M00HK0) - фото 6
  • Ноутбук Asus V16 V3607VM-TK220 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB16K1-M00HK0) - фото 7
  • Ноутбук Asus V16 V3607VM-TK220 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB16K1-M00HK0) - фото 8
  • Ноутбук Asus V16 V3607VM-TK220 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB16K1-M00HK0) - фото 9
  • Ноутбук Asus V16 V3607VM-TK220 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB16K1-M00HK0) - фото 10
  • Ноутбук Asus V16 V3607VM-TK220 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB16K1-M00HK0) - фото 11
  • Ноутбук Asus V16 V3607VM-TK220 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB16K1-M00HK0) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
101 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737602
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
ASUS V16
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
210H
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
63 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х31х7
Вес, кг.
3.5

Описание товара Ноутбук Asus V16 V3607VM-TK220 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB16K1-M00HK0)

Этот 16-дюймовый ноутбук Asus сразу бросается в глаза ярким и чётким IPS-экраном с расширенным разрешением 1920x1200 пикселей — работать и смотреть фильмы на таком экране комфортно в любое время суток. Внутри — 16 Гб скоростной оперативной памяти DDR5 и мощная видеокарта с 8 Гб видеопамяти: ваши проекты, игры и мультимедиа будут запускаться и работать без тормозов. SSD на 512 Гб обеспечит моментальный старт системы и вместит внушительную медиатеку или коллекцию рабочих файлов. Клавиатура с подсветкой создаёт комфорт при работе в тёмное время суток, а современный Bluetooth v5.3 открывает новые возможности для быстрого и стабильного подключения аксессуаров. Быстрый и надёжный процессор Intel позволит уверенно справляться с рабочими и творческими задачами. Li-Ion аккумулятор гарантирует длительную автономную работу. Модель поставляется без предустановленной операционной системы — можно настроить всё под себя с нуля.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus V16 V3607VM-TK220 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB16K1-M00HK0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
ASUS V16
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
210H
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
63 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот 16-дюймовый ноутбук Asus сразу бросается в глаза ярким и чётким IPS-экраном с расширенным разрешением 1920x1200 пикселей — работать и смотреть фильмы на таком экране комфортно в любое время суток. Внутри — 16 Гб скоростной оперативной памяти DDR5 и мощная видеокарта с 8 Гб видеопамяти: ваши проекты, игры и мультимедиа будут запускаться и работать без тормозов. SSD на 512 Гб обеспечит моментальный старт системы и вместит внушительную медиатеку или коллекцию рабочих файлов. Клавиатура с подсветкой создаёт комфорт при работе в тёмное время суток, а современный Bluetooth v5.3 открывает новые возможности для быстрого и стабильного подключения аксессуаров. Быстрый и надёжный процессор Intel позволит уверенно справляться с рабочими и творческими задачами. Li-Ion аккумулятор гарантирует длительную автономную работу. Модель поставляется без предустановленной операционной системы — можно настроить всё под себя с нуля.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus V16 V3607VM-TK220 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB16K1-M00HK0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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