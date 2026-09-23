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Ноутбук MSI Modern 16S G3MG-017XRU Core 7 350 16Gb SSD512Gb Intel Arc 16" IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (9S7-26U321-017) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук MSI Modern 16S G3MG-017XRU Core 7 350 16Gb SSD512Gb Intel Arc 16" IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (9S7-26U321-017)

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Ноутбук MSI Modern 16S G3MG-017XRU Core 7 350 16Gb SSD512Gb Intel Arc 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (9S7-26U321-017) - фото 1
Ноутбук MSI Modern 16S G3MG-017XRU Core 7 350 16Gb SSD512Gb Intel Arc 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (9S7-26U321-017) - фото 2
Ноутбук MSI Modern 16S G3MG-017XRU Core 7 350 16Gb SSD512Gb Intel Arc 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (9S7-26U321-017) - фото 3
Ноутбук MSI Modern 16S G3MG-017XRU Core 7 350 16Gb SSD512Gb Intel Arc 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (9S7-26U321-017) - фото 4
Ноутбук MSI Modern 16S G3MG-017XRU Core 7 350 16Gb SSD512Gb Intel Arc 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (9S7-26U321-017) - фото 5
Ноутбук MSI Modern 16S G3MG-017XRU Core 7 350 16Gb SSD512Gb Intel Arc 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (9S7-26U321-017) - фото 6
Ноутбук MSI Modern 16S G3MG-017XRU Core 7 350 16Gb SSD512Gb Intel Arc 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (9S7-26U321-017) - фото 7
Ноутбук MSI Modern 16S G3MG-017XRU Core 7 350 16Gb SSD512Gb Intel Arc 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (9S7-26U321-017) - фото 8
Ноутбук MSI Modern 16S G3MG-017XRU Core 7 350 16Gb SSD512Gb Intel Arc 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (9S7-26U321-017) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
MSI Modern
Операционная система
без ОС
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук MSI Modern 16S G3MG-017XRU Core 7 350 16Gb SSD512Gb Intel Arc 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (9S7-26U321-017) - фото 1
  • Ноутбук MSI Modern 16S G3MG-017XRU Core 7 350 16Gb SSD512Gb Intel Arc 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (9S7-26U321-017) - фото 2
  • Ноутбук MSI Modern 16S G3MG-017XRU Core 7 350 16Gb SSD512Gb Intel Arc 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (9S7-26U321-017) - фото 3
  • Ноутбук MSI Modern 16S G3MG-017XRU Core 7 350 16Gb SSD512Gb Intel Arc 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (9S7-26U321-017) - фото 4
  • Ноутбук MSI Modern 16S G3MG-017XRU Core 7 350 16Gb SSD512Gb Intel Arc 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (9S7-26U321-017) - фото 5
  • Ноутбук MSI Modern 16S G3MG-017XRU Core 7 350 16Gb SSD512Gb Intel Arc 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (9S7-26U321-017) - фото 6
  • Ноутбук MSI Modern 16S G3MG-017XRU Core 7 350 16Gb SSD512Gb Intel Arc 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (9S7-26U321-017) - фото 7
  • Ноутбук MSI Modern 16S G3MG-017XRU Core 7 350 16Gb SSD512Gb Intel Arc 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (9S7-26U321-017) - фото 8
  • Ноутбук MSI Modern 16S G3MG-017XRU Core 7 350 16Gb SSD512Gb Intel Arc 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (9S7-26U321-017) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
84 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737601
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Modern
Операционная система
без ОС
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
350
Частота процессора, ГГц
1.5
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт*ч
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х29х8
Вес, кг.
3.7

Описание товара Ноутбук MSI Modern 16S G3MG-017XRU Core 7 350 16Gb SSD512Gb Intel Arc 16" IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (9S7-26U321-017)

MSI создал ноутбук с внушительной диагональю 16 дюймов — пространство для работы, учебы или развлечений действительно ощутимо больше стандартного. Экран с разрешением 1920x1200 и IPS-матрицей порадует яркой, детализированной картинкой и удобными углами обзора — глаза не устанут даже после долгих сессий. Оперативная память 16 Гб позволяет запускать несколько приложений одновременно, не теряя в скорости. Встроенный SSD-накопитель на 512 Гб обеспечит быструю загрузку системы и приложений, а места хватит и для документов, и для мультимедийных файлов. Серый цвет корпуса подчеркивает строгость и современность внешнего вида. Процессор Intel с частотой 1,5 ГГц справится с повседневными задачами, а встроенная видеокарта рассчитана на офисную работу и просмотр мультимедиа.

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Modern 16S G3MG-017XRU Core 7 350 16Gb SSD512Gb Intel Arc 16" IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (9S7-26U321-017)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Modern
Операционная система
без ОС
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
350
Частота процессора, ГГц
1.5
Развернуть
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт*ч
Страна производитель
Китай
Описание
MSI создал ноутбук с внушительной диагональю 16 дюймов — пространство для работы, учебы или развлечений действительно ощутимо больше стандартного. Экран с разрешением 1920x1200 и IPS-матрицей порадует яркой, детализированной картинкой и удобными углами обзора — глаза не устанут даже после долгих сессий. Оперативная память 16 Гб позволяет запускать несколько приложений одновременно, не теряя в скорости. Встроенный SSD-накопитель на 512 Гб обеспечит быструю загрузку системы и приложений, а места хватит и для документов, и для мультимедийных файлов. Серый цвет корпуса подчеркивает строгость и современность внешнего вида. Процессор Intel с частотой 1,5 ГГц справится с повседневными задачами, а встроенная видеокарта рассчитана на офисную работу и просмотр мультимедиа.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук MSI Modern 16S G3MG-017XRU Core 7 350 16Gb SSD512Gb Intel Arc 16" IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (9S7-26U321-017) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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