Ноутбук MSI Cyborg 15 C13WF-229XRU Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T121-229)
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук MSI Cyborg 15 C13WF-229XRU Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T121-229)
MSI представил ноутбук, который объединил в себе баланс мощности и комфорта. Эффектный 15,6-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920x1080 порадует яркими и чёткими деталями — приятно работать, смотреть фильмы, заниматься творчеством. Восьмиядерный процессор Intel Core i5 с частотой 2,1 ГГц и 16 Гб оперативной памяти обеспечивают быструю работу даже в многозадачном режиме: легко запускать ресурсоёмкие приложения, работать с большими файлами, переключаться между задачами без задержек. Вместительный SSD на 512 Гб позволит хранить все необходимые документы, фото и проекты. Лаконичный серый цвет придаёт устройству современный стиль. Работает под управлением DOS — можно установить любую нужную систему. Такой ноутбук отлично подойдёт для работы, учёбы и повседневных задач.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Intel Core i5, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, Intel, Игровые MSI, С SSD
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 101 570 руб.25393 руб. в СплитНоутбук MSI Katana 17 B2RVEK-1618XRU Intel Core 5 210H/16Gb (2*8...
-
В наличииЦена 103 080 руб. 171 300 руб.25770 руб. в СплитНоутбук Samsung Galaxy Book3 360 NP730 13.3" AMOLED Touch FHD (1...
-
В наличииЦена 103 500 руб.25875 руб. в СплитНоутбук Huawei MateBook 14 Intel Core Ultra 5 125H/32Gb (soldere...
-
В наличииЦена 104 000 руб.26000 руб. в СплитНоутбук Asus TUF Gaming F17 FX707VUR-HX225 Core 5 210H 16Gb SSD5...
-
В наличииЦена 105 580 руб.26395 руб. в СплитНоутбук MSI Summit E13 AI Evo A1MTG-001US Core Ultra 7 155H 16Gb...
-
В наличииЦена 105 600 руб.26400 руб. в СплитНоутбук Honor MagicBook X14 Plus 2025 FermiB-5611 Core 5 220H 16...
-
В наличииЦена 106 380 руб.26595 руб. в СплитНоутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb RTX505...
-
В наличииЦена 112 170 руб.28043 руб. в СплитНоутбук MSI Katana 17 B2RVEK-1617XRU Intel Core 7 240H/16Gb (2*8...
-
В наличииЦена 112 930 руб.28233 руб. в СплитНоутбук Huawei MateBook 14 FLMH-X FlemingH-W7211T Core Ultra 7 1...
-
В наличииЦена 113 200 руб.28300 руб. в СплитHP ProBook 4G1i [D0UV0ET] Silver 16" {WUXGA Core 7-255H /16Gb/ ...
-
В наличииЦена 113 520 руб.28380 руб. в СплитНоутбук Asus Zenbook 14 UM3406GA-QD009 Ryzen AI 7 445 32Gb SSD1T...
-
В наличииЦена 114 390 руб.28598 руб. в СплитНоутбук MSI Cyborg 15 B2RWFKG-071US Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NV...
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Intel Core i5, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, Intel, Игровые MSI, С SSD
Отзывы о товаре Ноутбук MSI Cyborg 15 C13WF-229XRU Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T121-229)