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Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-57D8 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QV2CD.009) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-57D8 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QV2CD.009)

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Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-57D8 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QV2CD.009) - фото 1
Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-57D8 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QV2CD.009) - фото 2
Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-57D8 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QV2CD.009) - фото 3
Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-57D8 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QV2CD.009) - фото 4
Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-57D8 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QV2CD.009) - фото 5
Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-57D8 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QV2CD.009) - фото 6
Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-57D8 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QV2CD.009) - фото 7
Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-57D8 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QV2CD.009) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
ACER Nitro V 15
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-57D8 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QV2CD.009) - фото 1
  • Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-57D8 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QV2CD.009) - фото 2
  • Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-57D8 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QV2CD.009) - фото 3
  • Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-57D8 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QV2CD.009) - фото 4
  • Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-57D8 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QV2CD.009) - фото 5
  • Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-57D8 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QV2CD.009) - фото 6
  • Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-57D8 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QV2CD.009) - фото 7
  • Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-57D8 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QV2CD.009) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
92 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737597
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
ACER Nitro V 15
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
210H
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 4050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х7
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-57D8 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QV2CD.009)

Acer выпускает ноутбуки, которые сочетают в себе производительность и удобство для работы и развлечений. Большой 15,6-дюймовый экран с разрешением 1920x1080 порадует чётким и ярким изображением — комфортно смотреть фильмы, работать с таблицами или редактировать фото. Объёмный SSD на 512 Гб и 16 Гб оперативной памяти делают ноутбук по-настоящему быстрым: загружайте системы, программы и большие файлы легко и без задержек. Процессор Intel вместе с дискретной видеокартой раскрывает потенциал для графических задач и современных игр. Клавиатура с подсветкой удобна в любое время суток, а современные интерфейсы, включая USB Type-C и Bluetooth версии 5.2, помогут подключить всё необходимое. Лёгкий пластиковый корпус не утяжелит вашу сумку, а аккумулятор Li-lon обеспечит мобильность. Модель поставляется без предустановленной операционной системы — выбирайте только то, что нужно вам.

Отзывы о товаре Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-57D8 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QV2CD.009)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
ACER Nitro V 15
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
210H
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 4050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Acer выпускает ноутбуки, которые сочетают в себе производительность и удобство для работы и развлечений. Большой 15,6-дюймовый экран с разрешением 1920x1080 порадует чётким и ярким изображением — комфортно смотреть фильмы, работать с таблицами или редактировать фото. Объёмный SSD на 512 Гб и 16 Гб оперативной памяти делают ноутбук по-настоящему быстрым: загружайте системы, программы и большие файлы легко и без задержек. Процессор Intel вместе с дискретной видеокартой раскрывает потенциал для графических задач и современных игр. Клавиатура с подсветкой удобна в любое время суток, а современные интерфейсы, включая USB Type-C и Bluetooth версии 5.2, помогут подключить всё необходимое. Лёгкий пластиковый корпус не утяжелит вашу сумку, а аккумулятор Li-lon обеспечит мобильность. Модель поставляется без предустановленной операционной системы — выбирайте только то, что нужно вам.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-57D8 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QV2CD.009) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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