Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-57D8 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QV2CD.009)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-57D8 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QV2CD.009)
Acer выпускает ноутбуки, которые сочетают в себе производительность и удобство для работы и развлечений. Большой 15,6-дюймовый экран с разрешением 1920x1080 порадует чётким и ярким изображением — комфортно смотреть фильмы, работать с таблицами или редактировать фото. Объёмный SSD на 512 Гб и 16 Гб оперативной памяти делают ноутбук по-настоящему быстрым: загружайте системы, программы и большие файлы легко и без задержек. Процессор Intel вместе с дискретной видеокартой раскрывает потенциал для графических задач и современных игр. Клавиатура с подсветкой удобна в любое время суток, а современные интерфейсы, включая USB Type-C и Bluetooth версии 5.2, помогут подключить всё необходимое. Лёгкий пластиковый корпус не утяжелит вашу сумку, а аккумулятор Li-lon обеспечит мобильность. Модель поставляется без предустановленной операционной системы — выбирайте только то, что нужно вам.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
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Отзывы о товаре Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-57D8 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QV2CD.009)