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Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-45P-R0MF Ryzen 7 5825U 32Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.DN5EX.001) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-45P-R0MF Ryzen 7 5825U 32Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.DN5EX.001)

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Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-45P-R0MF Ryzen 7 5825U 32Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.DN5EX.001) - фото 1
Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-45P-R0MF Ryzen 7 5825U 32Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.DN5EX.001) - фото 2
Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-45P-R0MF Ryzen 7 5825U 32Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.DN5EX.001) - фото 3
Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-45P-R0MF Ryzen 7 5825U 32Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.DN5EX.001) - фото 4
Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-45P-R0MF Ryzen 7 5825U 32Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.DN5EX.001) - фото 5
Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-45P-R0MF Ryzen 7 5825U 32Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.DN5EX.001) - фото 6
Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-45P-R0MF Ryzen 7 5825U 32Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.DN5EX.001) - фото 7
Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-45P-R0MF Ryzen 7 5825U 32Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.DN5EX.001) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Acer Aspire Lite
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-45P-R0MF Ryzen 7 5825U 32Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.DN5EX.001) - фото 1
  • Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-45P-R0MF Ryzen 7 5825U 32Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.DN5EX.001) - фото 2
  • Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-45P-R0MF Ryzen 7 5825U 32Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.DN5EX.001) - фото 3
  • Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-45P-R0MF Ryzen 7 5825U 32Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.DN5EX.001) - фото 4
  • Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-45P-R0MF Ryzen 7 5825U 32Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.DN5EX.001) - фото 5
  • Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-45P-R0MF Ryzen 7 5825U 32Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.DN5EX.001) - фото 6
  • Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-45P-R0MF Ryzen 7 5825U 32Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.DN5EX.001) - фото 7
  • Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-45P-R0MF Ryzen 7 5825U 32Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.DN5EX.001) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
72 340 руб. 
Начислим 1158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737595
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-45P-R0MF Ryzen 7 5825U 32Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.DN5EX.001)
72 340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Aspire Lite
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
5825U
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
58 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х7
Вес, кг.
3.1

Описание товара Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-45P-R0MF Ryzen 7 5825U 32Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.DN5EX.001)

Лёгкий и функциональный ноутбук Acer весит всего 1,49 кг — его удобно брать с собой в поездки и на учёбу. Экран 15,6 дюйма с чётким разрешением 1920x1080 и современной IPS-матрицей отлично подходит для работы с графикой и просмотра фильмов. Графический контроллер AMD Radeon Graphics обеспечит плавное изображение в любых задачах. Мощные 32 Гб оперативной памяти DDR4 позволят без задержек работать с несколькими программами одновременно, а вместительный SSD на 1 ТБ гарантирует, что места хватит для всех файлов и проектов. Встроенный кард-ридер упрощает перенос фото и видео, а свежая версия Bluetooth 5.1 позволит быстро подключить необходимые устройства. Благодаря аккумулятору типа Li-lon ноутбук надолго сохранит работоспособность вдали от розетки. Отличное сочетание мощности, мобильности и высоких технологий для решения широкого круга задач.

Отзывы о товаре Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-45P-R0MF Ryzen 7 5825U 32Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.DN5EX.001)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Aspire Lite
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Развернуть
Модель процессора
5825U
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
58 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Лёгкий и функциональный ноутбук Acer весит всего 1,49 кг — его удобно брать с собой в поездки и на учёбу. Экран 15,6 дюйма с чётким разрешением 1920x1080 и современной IPS-матрицей отлично подходит для работы с графикой и просмотра фильмов. Графический контроллер AMD Radeon Graphics обеспечит плавное изображение в любых задачах. Мощные 32 Гб оперативной памяти DDR4 позволят без задержек работать с несколькими программами одновременно, а вместительный SSD на 1 ТБ гарантирует, что места хватит для всех файлов и проектов. Встроенный кард-ридер упрощает перенос фото и видео, а свежая версия Bluetooth 5.1 позволит быстро подключить необходимые устройства. Благодаря аккумулятору типа Li-lon ноутбук надолго сохранит работоспособность вдали от розетки. Отличное сочетание мощности, мобильности и высоких технологий для решения широкого круга задач.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-45P-R0MF Ryzen 7 5825U 32Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.DN5EX.001) - по цене 72340 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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