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Ноутбук Apple MacBook Pro A3401 M4 Pro 12 core 24Gb SSD512Gb/16 core GPU 14.2" Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS silver WiFi BT Cam (MX2E3LL/A) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Apple MacBook Pro A3401 M4 Pro 12 core 24Gb SSD512Gb/16 core GPU 14.2" Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS silver WiFi BT Cam (MX2E3LL/A)

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Ноутбук Apple MacBook Pro A3401 M4 Pro 12 core 24Gb SSD512Gb/16 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS silver WiFi BT Cam (MX2E3LL/A) - фото 1
Ноутбук Apple MacBook Pro A3401 M4 Pro 12 core 24Gb SSD512Gb/16 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS silver WiFi BT Cam (MX2E3LL/A) - фото 2
Ноутбук Apple MacBook Pro A3401 M4 Pro 12 core 24Gb SSD512Gb/16 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS silver WiFi BT Cam (MX2E3LL/A) - фото 3
Ноутбук Apple MacBook Pro A3401 M4 Pro 12 core 24Gb SSD512Gb/16 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS silver WiFi BT Cam (MX2E3LL/A) - фото 4
Ноутбук Apple MacBook Pro A3401 M4 Pro 12 core 24Gb SSD512Gb/16 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS silver WiFi BT Cam (MX2E3LL/A) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Apple MacBook Pro
Операционная система
Mac OS
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14.2
Разрешение экрана
3024x1964
Объем оперативной памяти
24 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Apple MacBook Pro A3401 M4 Pro 12 core 24Gb SSD512Gb/16 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS silver WiFi BT Cam (MX2E3LL/A) - фото 1
  • Ноутбук Apple MacBook Pro A3401 M4 Pro 12 core 24Gb SSD512Gb/16 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS silver WiFi BT Cam (MX2E3LL/A) - фото 2
  • Ноутбук Apple MacBook Pro A3401 M4 Pro 12 core 24Gb SSD512Gb/16 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS silver WiFi BT Cam (MX2E3LL/A) - фото 3
  • Ноутбук Apple MacBook Pro A3401 M4 Pro 12 core 24Gb SSD512Gb/16 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS silver WiFi BT Cam (MX2E3LL/A) - фото 4
  • Ноутбук Apple MacBook Pro A3401 M4 Pro 12 core 24Gb SSD512Gb/16 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS silver WiFi BT Cam (MX2E3LL/A) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
191 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737594
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Характеристики

Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
Macbook
Линейка
Apple MacBook Pro
Операционная система
Mac OS
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14.2
Разрешение экрана
3024x1964
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Серия процессора
Apple M4 Pro
Модель процессора
M4 Pro
Частота процессора, ГГц
4
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
24 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Apple M4 Pro 16 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
0
Количество портов USB Type-C
3
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
72.4 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х30х8
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Apple MacBook Pro A3401 M4 Pro 12 core 24Gb SSD512Gb/16 core GPU 14.2" Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS silver WiFi BT Cam (MX2E3LL/A)

Невероятно чёткий 14,2-дюймовый экран с разрешением 3024x1964 порадует любителей кристально чистого изображения — детали выглядят по-настоящему живо. Мощный процессор Apple и внушительные 24 Гб оперативной памяти позволяют с лёгкостью справляться с многозадачностью и ресурсоёмкими приложениями. Твердотельный накопитель на 512 Гб обеспечивает не только быстрый запуск системы, но и достаточно пространства для рабочих файлов и коллекции любимых фото или видео. Вход в систему по сканеру отпечатка пальца — это плюс к удобству и безопасности ваших данных. Mac OS раскрывает все возможности железа, делая работу плавной и комфортной. Эта модель — современный инструмент для тех, кто ценит скорость, надёжность и стиль.

Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Pro A3401 M4 Pro 12 core 24Gb SSD512Gb/16 core GPU 14.2" Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS silver WiFi BT Cam (MX2E3LL/A)




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Характеристики
Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
Macbook
Линейка
Apple MacBook Pro
Операционная система
Mac OS
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14.2
Разрешение экрана
3024x1964
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Развернуть
Серия процессора
Apple M4 Pro
Модель процессора
M4 Pro
Частота процессора, ГГц
4
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
24 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Apple M4 Pro 16 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
0
Количество портов USB Type-C
3
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
72.4 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Невероятно чёткий 14,2-дюймовый экран с разрешением 3024x1964 порадует любителей кристально чистого изображения — детали выглядят по-настоящему живо. Мощный процессор Apple и внушительные 24 Гб оперативной памяти позволяют с лёгкостью справляться с многозадачностью и ресурсоёмкими приложениями. Твердотельный накопитель на 512 Гб обеспечивает не только быстрый запуск системы, но и достаточно пространства для рабочих файлов и коллекции любимых фото или видео. Вход в систему по сканеру отпечатка пальца — это плюс к удобству и безопасности ваших данных. Mac OS раскрывает все возможности железа, делая работу плавной и комфортной. Эта модель — современный инструмент для тех, кто ценит скорость, надёжность и стиль.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Apple MacBook Pro A3401 M4 Pro 12 core 24Gb SSD512Gb/16 core GPU 14.2" Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS silver WiFi BT Cam (MX2E3LL/A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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