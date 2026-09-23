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Ноутбук Maibenben X16C-R72555 Ryzen 7 H255 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-R725550F44HG4E10) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Maibenben X16C-R72555 Ryzen 7 H255 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-R725550F44HG4E10)

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Ноутбук Maibenben X16C-R72555 Ryzen 7 H255 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-R725550F44HG4E10) - фото 1
Ноутбук Maibenben X16C-R72555 Ryzen 7 H255 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-R725550F44HG4E10) - фото 2
Ноутбук Maibenben X16C-R72555 Ryzen 7 H255 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-R725550F44HG4E10) - фото 3
Ноутбук Maibenben X16C-R72555 Ryzen 7 H255 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-R725550F44HG4E10) - фото 4
Ноутбук Maibenben X16C-R72555 Ryzen 7 H255 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-R725550F44HG4E10) - фото 5
Ноутбук Maibenben X16C-R72555 Ryzen 7 H255 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-R725550F44HG4E10) - фото 6
Ноутбук Maibenben X16C-R72555 Ryzen 7 H255 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-R725550F44HG4E10) - фото 7
Ноутбук Maibenben X16C-R72555 Ryzen 7 H255 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-R725550F44HG4E10) - фото 8
Ноутбук Maibenben X16C-R72555 Ryzen 7 H255 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-R725550F44HG4E10) - фото 9
Ноутбук Maibenben X16C-R72555 Ryzen 7 H255 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-R725550F44HG4E10) - фото 10
Ноутбук Maibenben X16C-R72555 Ryzen 7 H255 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-R725550F44HG4E10) - фото 11
Ноутбук Maibenben X16C-R72555 Ryzen 7 H255 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-R725550F44HG4E10) - фото 12
Ноутбук Maibenben X16C-R72555 Ryzen 7 H255 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-R725550F44HG4E10) - фото 13
Ноутбук Maibenben X16C-R72555 Ryzen 7 H255 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-R725550F44HG4E10) - фото 14
Ноутбук Maibenben X16C-R72555 Ryzen 7 H255 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-R725550F44HG4E10) - фото 15
Ноутбук Maibenben X16C-R72555 Ryzen 7 H255 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-R725550F44HG4E10) - фото 16
Ноутбук Maibenben X16C-R72555 Ryzen 7 H255 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-R725550F44HG4E10) - фото 17
Ноутбук Maibenben X16C-R72555 Ryzen 7 H255 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-R725550F44HG4E10) - фото 18
Ноутбук Maibenben X16C-R72555 Ryzen 7 H255 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-R725550F44HG4E10) - фото 19
Ноутбук Maibenben X16C-R72555 Ryzen 7 H255 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-R725550F44HG4E10) - фото 20
Ноутбук Maibenben X16C-R72555 Ryzen 7 H255 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-R725550F44HG4E10) - фото 21
Ноутбук Maibenben X16C-R72555 Ryzen 7 H255 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-R725550F44HG4E10) - фото 22
Ноутбук Maibenben X16C-R72555 Ryzen 7 H255 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-R725550F44HG4E10) - фото 23
Ноутбук Maibenben X16C-R72555 Ryzen 7 H255 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-R725550F44HG4E10) - фото 24
Ноутбук Maibenben X16C-R72555 Ryzen 7 H255 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-R725550F44HG4E10) - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Maibenben X16C
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Maibenben X16C-R72555 Ryzen 7 H255 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-R725550F44HG4E10) - фото 1
  • Ноутбук Maibenben X16C-R72555 Ryzen 7 H255 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-R725550F44HG4E10) - фото 2
  • Ноутбук Maibenben X16C-R72555 Ryzen 7 H255 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-R725550F44HG4E10) - фото 3
  • Ноутбук Maibenben X16C-R72555 Ryzen 7 H255 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-R725550F44HG4E10) - фото 4
  • Ноутбук Maibenben X16C-R72555 Ryzen 7 H255 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-R725550F44HG4E10) - фото 5
  • Ноутбук Maibenben X16C-R72555 Ryzen 7 H255 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-R725550F44HG4E10) - фото 6
  • Ноутбук Maibenben X16C-R72555 Ryzen 7 H255 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-R725550F44HG4E10) - фото 7
  • Ноутбук Maibenben X16C-R72555 Ryzen 7 H255 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-R725550F44HG4E10) - фото 8
  • Ноутбук Maibenben X16C-R72555 Ryzen 7 H255 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-R725550F44HG4E10) - фото 9
  • Ноутбук Maibenben X16C-R72555 Ryzen 7 H255 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-R725550F44HG4E10) - фото 10
  • Ноутбук Maibenben X16C-R72555 Ryzen 7 H255 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-R725550F44HG4E10) - фото 11
  • Ноутбук Maibenben X16C-R72555 Ryzen 7 H255 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-R725550F44HG4E10) - фото 12
  • Ноутбук Maibenben X16C-R72555 Ryzen 7 H255 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-R725550F44HG4E10) - фото 13
  • Ноутбук Maibenben X16C-R72555 Ryzen 7 H255 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-R725550F44HG4E10) - фото 14
  • Ноутбук Maibenben X16C-R72555 Ryzen 7 H255 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-R725550F44HG4E10) - фото 15
  • Ноутбук Maibenben X16C-R72555 Ryzen 7 H255 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-R725550F44HG4E10) - фото 16
  • Ноутбук Maibenben X16C-R72555 Ryzen 7 H255 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-R725550F44HG4E10) - фото 17
  • Ноутбук Maibenben X16C-R72555 Ryzen 7 H255 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-R725550F44HG4E10) - фото 18
  • Ноутбук Maibenben X16C-R72555 Ryzen 7 H255 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-R725550F44HG4E10) - фото 19
  • Ноутбук Maibenben X16C-R72555 Ryzen 7 H255 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-R725550F44HG4E10) - фото 20
  • Ноутбук Maibenben X16C-R72555 Ryzen 7 H255 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-R725550F44HG4E10) - фото 21
  • Ноутбук Maibenben X16C-R72555 Ryzen 7 H255 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-R725550F44HG4E10) - фото 22
  • Ноутбук Maibenben X16C-R72555 Ryzen 7 H255 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-R725550F44HG4E10) - фото 23
  • Ноутбук Maibenben X16C-R72555 Ryzen 7 H255 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-R725550F44HG4E10) - фото 24
  • Ноутбук Maibenben X16C-R72555 Ryzen 7 H255 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-R725550F44HG4E10) - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
92 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737591
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Характеристики

Бренд
Maibenben
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Maibenben X16C
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Модель процессора
H255
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Версия Bluetooth
v5.2
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60 Втч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х39х11
Вес, кг.
2.7

Описание товара Ноутбук Maibenben X16C-R72555 Ryzen 7 H255 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-R725550F44HG4E10)

Maibenben — это ноутбук с крупным 16-дюймовым экраном и чётким разрешением 1920x1200, который подарит объёмное изображение и комфортную работу с таблицами, графикой или потоковым видео. SSD на 512 Гб обеспечит быструю загрузку данных и приложений, а 16 Гб оперативной памяти в сочетании с видеопамятью 8 Гб — стабильную производительность даже при многозадачности и работе с ресурсоёмкими программами. Процессор AMD Ryzen 7 отлично подходит для динамичных сценариев, будь то обработка больших файлов, учёба или развлечения. Современная версия Bluetooth 5.2 обеспечит стабильное соединение с беспроводными устройствами, а клавиатура с подсветкой позволит работать при любом освещении. Лёгкий пластиковый корпус и аккумулятор Li-lon делают этот ноутбук удобным для тех, кому важно мобильное использование. На борту — готовая к работе Windows 11 Home.

Отзывы о товаре Ноутбук Maibenben X16C-R72555 Ryzen 7 H255 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-R725550F44HG4E10)




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Характеристики
Бренд
Maibenben
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Maibenben X16C
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Модель процессора
H255
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Версия Bluetooth
v5.2
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60 Втч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Maibenben — это ноутбук с крупным 16-дюймовым экраном и чётким разрешением 1920x1200, который подарит объёмное изображение и комфортную работу с таблицами, графикой или потоковым видео. SSD на 512 Гб обеспечит быструю загрузку данных и приложений, а 16 Гб оперативной памяти в сочетании с видеопамятью 8 Гб — стабильную производительность даже при многозадачности и работе с ресурсоёмкими программами. Процессор AMD Ryzen 7 отлично подходит для динамичных сценариев, будь то обработка больших файлов, учёба или развлечения. Современная версия Bluetooth 5.2 обеспечит стабильное соединение с беспроводными устройствами, а клавиатура с подсветкой позволит работать при любом освещении. Лёгкий пластиковый корпус и аккумулятор Li-lon делают этот ноутбук удобным для тех, кому важно мобильное использование. На борту — готовая к работе Windows 11 Home.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Maibenben X16C-R72555 Ryzen 7 H255 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-R725550F44HG4E10) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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