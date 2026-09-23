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Ноутбук Apple MacBook Pro A3186 M4 Max 14 core 36Gb SSD1Tb/32 core GPU 16.2" Liquid Retina XDR (3456x2234) macOS black WiFi BT Cam (MX303LL/A) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Apple MacBook Pro A3186 M4 Max 14 core 36Gb SSD1Tb/32 core GPU 16.2" Liquid Retina XDR (3456x2234) macOS black WiFi BT Cam (MX303LL/A)

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Ноутбук Apple MacBook Pro A3186 M4 Max 14 core 36Gb SSD1Tb/32 core GPU 16.2&quot; Liquid Retina XDR (3456x2234) macOS black WiFi BT Cam (MX303LL/A) - фото 1
Ноутбук Apple MacBook Pro A3186 M4 Max 14 core 36Gb SSD1Tb/32 core GPU 16.2&quot; Liquid Retina XDR (3456x2234) macOS black WiFi BT Cam (MX303LL/A) - фото 2
Ноутбук Apple MacBook Pro A3186 M4 Max 14 core 36Gb SSD1Tb/32 core GPU 16.2&quot; Liquid Retina XDR (3456x2234) macOS black WiFi BT Cam (MX303LL/A) - фото 3
Ноутбук Apple MacBook Pro A3186 M4 Max 14 core 36Gb SSD1Tb/32 core GPU 16.2&quot; Liquid Retina XDR (3456x2234) macOS black WiFi BT Cam (MX303LL/A) - фото 4
Ноутбук Apple MacBook Pro A3186 M4 Max 14 core 36Gb SSD1Tb/32 core GPU 16.2&quot; Liquid Retina XDR (3456x2234) macOS black WiFi BT Cam (MX303LL/A) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Apple MacBook Pro
Операционная система
Mac OS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16.2
Разрешение экрана
3456x2234
Объем оперативной памяти
36 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Apple MacBook Pro A3186 M4 Max 14 core 36Gb SSD1Tb/32 core GPU 16.2&quot; Liquid Retina XDR (3456x2234) macOS black WiFi BT Cam (MX303LL/A) - фото 1
  • Ноутбук Apple MacBook Pro A3186 M4 Max 14 core 36Gb SSD1Tb/32 core GPU 16.2&quot; Liquid Retina XDR (3456x2234) macOS black WiFi BT Cam (MX303LL/A) - фото 2
  • Ноутбук Apple MacBook Pro A3186 M4 Max 14 core 36Gb SSD1Tb/32 core GPU 16.2&quot; Liquid Retina XDR (3456x2234) macOS black WiFi BT Cam (MX303LL/A) - фото 3
  • Ноутбук Apple MacBook Pro A3186 M4 Max 14 core 36Gb SSD1Tb/32 core GPU 16.2&quot; Liquid Retina XDR (3456x2234) macOS black WiFi BT Cam (MX303LL/A) - фото 4
  • Ноутбук Apple MacBook Pro A3186 M4 Max 14 core 36Gb SSD1Tb/32 core GPU 16.2&quot; Liquid Retina XDR (3456x2234) macOS black WiFi BT Cam (MX303LL/A) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
327 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737590
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Характеристики

Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
Macbook
Линейка
Apple MacBook Pro
Операционная система
Mac OS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16.2
Разрешение экрана
3456x2234
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Серия процессора
Apple M4
Модель процессора
M4 Max
Частота процессора, ГГц
4
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
36 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Apple M4 Max 32 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB Type-C
0
Видео интерфейсы
3 х Thunderbolt 5
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
100 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
3.5

Описание товара Ноутбук Apple MacBook Pro A3186 M4 Max 14 core 36Gb SSD1Tb/32 core GPU 16.2" Liquid Retina XDR (3456x2234) macOS black WiFi BT Cam (MX303LL/A)

Большой 16,2-дюймовый экран с невероятным разрешением 3456x2234 обеспечивает детализированное, насыщенное изображение для работы и отдыха. Мощный процессор Apple в сочетании с внушительными 36 Гб оперативной памяти и 1 ТБ SSD позволяет быстро справляться с любыми задачами — от сложных проектов до хранения медиафайлов. Установленная Mac OS открывает доступ к фирменным возможностям экосистемы Apple. Для вашего удобства предусмотрены встроенный кард-ридер и подсветка клавиатуры. Защита данных на высоте — доступ возможен только по отпечатку пальца. Быстрый и стабильный Bluetooth v5.3 расширяет варианты подключения периферии. Всё это собрано в лёгком и прочном алюминиевом корпусе с современным аккумулятором Li-Pol, который надолго сохранит заряд.

Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Pro A3186 M4 Max 14 core 36Gb SSD1Tb/32 core GPU 16.2" Liquid Retina XDR (3456x2234) macOS black WiFi BT Cam (MX303LL/A)




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Характеристики
Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
Macbook
Линейка
Apple MacBook Pro
Операционная система
Mac OS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16.2
Разрешение экрана
3456x2234
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Развернуть
Серия процессора
Apple M4
Модель процессора
M4 Max
Частота процессора, ГГц
4
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
36 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Apple M4 Max 32 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB Type-C
0
Видео интерфейсы
3 х Thunderbolt 5
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
100 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Большой 16,2-дюймовый экран с невероятным разрешением 3456x2234 обеспечивает детализированное, насыщенное изображение для работы и отдыха. Мощный процессор Apple в сочетании с внушительными 36 Гб оперативной памяти и 1 ТБ SSD позволяет быстро справляться с любыми задачами — от сложных проектов до хранения медиафайлов. Установленная Mac OS открывает доступ к фирменным возможностям экосистемы Apple. Для вашего удобства предусмотрены встроенный кард-ридер и подсветка клавиатуры. Защита данных на высоте — доступ возможен только по отпечатку пальца. Быстрый и стабильный Bluetooth v5.3 расширяет варианты подключения периферии. Всё это собрано в лёгком и прочном алюминиевом корпусе с современным аккумулятором Li-Pol, который надолго сохранит заряд.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Apple MacBook Pro A3186 M4 Max 14 core 36Gb SSD1Tb/32 core GPU 16.2" Liquid Retina XDR (3456x2234) macOS black WiFi BT Cam (MX303LL/A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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