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Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Apple MacBook Pro
Операционная система
Mac OS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16.2
Разрешение экрана
3456x2234
Объем оперативной памяти
36 Гб
Объем SSD
1024 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
327 430 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737590
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Описание товара Ноутбук Apple MacBook Pro A3186 M4 Max 14 core 36Gb SSD1Tb/32 core GPU 16.2" Liquid Retina XDR (3456x2234) macOS black WiFi BT Cam (MX303LL/A)
Большой 16,2-дюймовый экран с невероятным разрешением 3456x2234 обеспечивает детализированное, насыщенное изображение для работы и отдыха. Мощный процессор Apple в сочетании с внушительными 36 Гб оперативной памяти и 1 ТБ SSD позволяет быстро справляться с любыми задачами — от сложных проектов до хранения медиафайлов. Установленная Mac OS открывает доступ к фирменным возможностям экосистемы Apple. Для вашего удобства предусмотрены встроенный кард-ридер и подсветка клавиатуры. Защита данных на высоте — доступ возможен только по отпечатку пальца. Быстрый и стабильный Bluetooth v5.3 расширяет варианты подключения периферии. Всё это собрано в лёгком и прочном алюминиевом корпусе с современным аккумулятором Li-Pol, который надолго сохранит заряд.
Большой 16,2-дюймовый экран с невероятным разрешением 3456x2234 обеспечивает детализированное, насыщенное изображение для работы и отдыха. Мощный процессор Apple в сочетании с внушительными 36 Гб оперативной памяти и 1 ТБ SSD позволяет быстро справляться с любыми задачами — от сложных проектов до хранения медиафайлов. Установленная Mac OS открывает доступ к фирменным возможностям экосистемы Apple. Для вашего удобства предусмотрены встроенный кард-ридер и подсветка клавиатуры. Защита данных на высоте — доступ возможен только по отпечатку пальца. Быстрый и стабильный Bluetooth v5.3 расширяет варианты подключения периферии. Всё это собрано в лёгком и прочном алюминиевом корпусе с современным аккумулятором Li-Pol, который надолго сохранит заряд.
Ноутбук Apple MacBook Pro A3186 M4 Max 14 core 36Gb SSD1Tb/32 core GPU 16.2" Liquid Retina XDR (3456x2234) macOS black WiFi BT Cam (MX303LL/A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Pro A3186 M4 Max 14 core 36Gb SSD1Tb/32 core GPU 16.2" Liquid Retina XDR (3456x2234) macOS black WiFi BT Cam (MX303LL/A)