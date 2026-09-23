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Ноутбук Maibenben M16C-R745UM Ryzen 7 7445HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 740M 16" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 4026mAh (M16C-R745UM0F14HU4E10) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Maibenben M16C-R745UM Ryzen 7 7445HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 740M 16" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 4026mAh (M16C-R745UM0F14HU4E10)

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Ноутбук Maibenben M16C-R745UM Ryzen 7 7445HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 740M 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 4026mAh (M16C-R745UM0F14HU4E10) - фото 1
Ноутбук Maibenben M16C-R745UM Ryzen 7 7445HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 740M 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 4026mAh (M16C-R745UM0F14HU4E10) - фото 2
Ноутбук Maibenben M16C-R745UM Ryzen 7 7445HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 740M 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 4026mAh (M16C-R745UM0F14HU4E10) - фото 3
Ноутбук Maibenben M16C-R745UM Ryzen 7 7445HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 740M 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 4026mAh (M16C-R745UM0F14HU4E10) - фото 4
Ноутбук Maibenben M16C-R745UM Ryzen 7 7445HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 740M 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 4026mAh (M16C-R745UM0F14HU4E10) - фото 5
Ноутбук Maibenben M16C-R745UM Ryzen 7 7445HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 740M 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 4026mAh (M16C-R745UM0F14HU4E10) - фото 6
Ноутбук Maibenben M16C-R745UM Ryzen 7 7445HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 740M 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 4026mAh (M16C-R745UM0F14HU4E10) - фото 7
Ноутбук Maibenben M16C-R745UM Ryzen 7 7445HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 740M 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 4026mAh (M16C-R745UM0F14HU4E10) - фото 8
Ноутбук Maibenben M16C-R745UM Ryzen 7 7445HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 740M 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 4026mAh (M16C-R745UM0F14HU4E10) - фото 9
Ноутбук Maibenben M16C-R745UM Ryzen 7 7445HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 740M 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 4026mAh (M16C-R745UM0F14HU4E10) - фото 10
Ноутбук Maibenben M16C-R745UM Ryzen 7 7445HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 740M 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 4026mAh (M16C-R745UM0F14HU4E10) - фото 11
Ноутбук Maibenben M16C-R745UM Ryzen 7 7445HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 740M 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 4026mAh (M16C-R745UM0F14HU4E10) - фото 12
Ноутбук Maibenben M16C-R745UM Ryzen 7 7445HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 740M 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 4026mAh (M16C-R745UM0F14HU4E10) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Maibenben M16C
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Maibenben M16C-R745UM Ryzen 7 7445HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 740M 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 4026mAh (M16C-R745UM0F14HU4E10) - фото 1
  • Ноутбук Maibenben M16C-R745UM Ryzen 7 7445HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 740M 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 4026mAh (M16C-R745UM0F14HU4E10) - фото 2
  • Ноутбук Maibenben M16C-R745UM Ryzen 7 7445HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 740M 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 4026mAh (M16C-R745UM0F14HU4E10) - фото 3
  • Ноутбук Maibenben M16C-R745UM Ryzen 7 7445HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 740M 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 4026mAh (M16C-R745UM0F14HU4E10) - фото 4
  • Ноутбук Maibenben M16C-R745UM Ryzen 7 7445HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 740M 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 4026mAh (M16C-R745UM0F14HU4E10) - фото 5
  • Ноутбук Maibenben M16C-R745UM Ryzen 7 7445HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 740M 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 4026mAh (M16C-R745UM0F14HU4E10) - фото 6
  • Ноутбук Maibenben M16C-R745UM Ryzen 7 7445HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 740M 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 4026mAh (M16C-R745UM0F14HU4E10) - фото 7
  • Ноутбук Maibenben M16C-R745UM Ryzen 7 7445HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 740M 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 4026mAh (M16C-R745UM0F14HU4E10) - фото 8
  • Ноутбук Maibenben M16C-R745UM Ryzen 7 7445HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 740M 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 4026mAh (M16C-R745UM0F14HU4E10) - фото 9
  • Ноутбук Maibenben M16C-R745UM Ryzen 7 7445HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 740M 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 4026mAh (M16C-R745UM0F14HU4E10) - фото 10
  • Ноутбук Maibenben M16C-R745UM Ryzen 7 7445HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 740M 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 4026mAh (M16C-R745UM0F14HU4E10) - фото 11
  • Ноутбук Maibenben M16C-R745UM Ryzen 7 7445HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 740M 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 4026mAh (M16C-R745UM0F14HU4E10) - фото 12
  • Ноутбук Maibenben M16C-R745UM Ryzen 7 7445HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 740M 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 4026mAh (M16C-R745UM0F14HU4E10) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
52 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737587
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Характеристики

Бренд
Maibenben
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Maibenben M16C
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Модель процессора
7445HS
Частота процессора, ГГц
2.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 740M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
46.5 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х32х11
Вес, кг.
2.7

Описание товара Ноутбук Maibenben M16C-R745UM Ryzen 7 7445HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 740M 16" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 4026mAh (M16C-R745UM0F14HU4E10)

Maibenben — это ноутбук, который легко справится с интенсивными задачами благодаря мощному процессору AMD Ryzen 7 и целым 16 Гб оперативной памяти. Графический контроллер AMD Radeon 740M обеспечивает чёткое и плавное изображение, а 16-дюймовый экран с разрешением 1920x1200 делает просмотр фильмов и работу с документами комфортными и приятными для глаз. Объёмный SSD на 512 Гб позволяет хранить все важные файлы и запускать приложения без задержек. Вес всего 1,9 кг — но ноутбук останется мобильным даже с большим экраном. Два порта USB Type-C открывают больше возможностей для подключения современной периферии. Windows 11 Home и подсветка клавиатуры делают использование ноутбука удобным в любое время суток.

Отзывы о товаре Ноутбук Maibenben M16C-R745UM Ryzen 7 7445HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 740M 16" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 4026mAh (M16C-R745UM0F14HU4E10)




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Характеристики
Бренд
Maibenben
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Maibenben M16C
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Модель процессора
7445HS
Частота процессора, ГГц
2.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 740M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
46.5 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Maibenben — это ноутбук, который легко справится с интенсивными задачами благодаря мощному процессору AMD Ryzen 7 и целым 16 Гб оперативной памяти. Графический контроллер AMD Radeon 740M обеспечивает чёткое и плавное изображение, а 16-дюймовый экран с разрешением 1920x1200 делает просмотр фильмов и работу с документами комфортными и приятными для глаз. Объёмный SSD на 512 Гб позволяет хранить все важные файлы и запускать приложения без задержек. Вес всего 1,9 кг — но ноутбук останется мобильным даже с большим экраном. Два порта USB Type-C открывают больше возможностей для подключения современной периферии. Windows 11 Home и подсветка клавиатуры делают использование ноутбука удобным в любое время суток.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Maibenben M16C-R745UM Ryzen 7 7445HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 740M 16" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 4026mAh (M16C-R745UM0F14HU4E10) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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