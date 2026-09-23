Ноутбук Maibenben M16C-R745UM Ryzen 7 7445HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 740M 16" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 4026mAh (M16C-R745UM0F14HU4E10)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Maibenben M16C-R745UM Ryzen 7 7445HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 740M 16" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 4026mAh (M16C-R745UM0F14HU4E10)
Maibenben — это ноутбук, который легко справится с интенсивными задачами благодаря мощному процессору AMD Ryzen 7 и целым 16 Гб оперативной памяти. Графический контроллер AMD Radeon 740M обеспечивает чёткое и плавное изображение, а 16-дюймовый экран с разрешением 1920x1200 делает просмотр фильмов и работу с документами комфортными и приятными для глаз. Объёмный SSD на 512 Гб позволяет хранить все важные файлы и запускать приложения без задержек. Вес всего 1,9 кг — но ноутбук останется мобильным даже с большим экраном. Два порта USB Type-C открывают больше возможностей для подключения современной периферии. Windows 11 Home и подсветка клавиатуры делают использование ноутбука удобным в любое время суток.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, 16 дюймов, Для дизайнера, Для работы, IPS, AMD, для студента, для школы и школьника, С SSD
Отзывы о товаре Ноутбук Maibenben M16C-R745UM Ryzen 7 7445HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 740M 16" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 4026mAh (M16C-R745UM0F14HU4E10)