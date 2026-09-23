Ноутбук Maibenben X16C-i54455 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I544550F44HG4E10)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Maibenben X16C-i54455 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I544550F44HG4E10)
Maibenben — это ноутбук, который создан для комфорта и скорости. Огромный 16-дюймовый экран с разрешением 1920x1200 на IPS-матрице порадует чёткой картинкой и натуральными цветами, а частота обновления 165 Гц превращает любые задачи — работу, фильмы или игры — в настоящее удовольствие без задержек и рывков. Внутри — современный процессор Intel и стремительная оперативная память DDR5 объёмом 16 Гб: забудьте о тормозах даже при запуске «тяжёлых» программ и многозадачности. Вместительный SSD на 512 Гб хранит всё необходимое и обеспечивает быструю загрузку приложений. Ноутбук работает на Windows 11 Home, а версия Bluetooth v5.2 делает подключение аксессуаров максимально быстрым и стабильным. Стильный серый корпус делает Maibenben универсальным спутником для работы, учёбы и отдыха.
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Отзывы о товаре Ноутбук Maibenben X16C-i54455 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I544550F44HG4E10)