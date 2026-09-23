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Ноутбук MSI Titan Dragon Edition 18 HX A2WJ-1251RU Core Ultra 9 290HX Plus 96Gb SSD4Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18" IPS UHD+ (3840x2400) Windows 11 black WiFi BT Cam (9S7-1824D6-1251) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук MSI Titan Dragon Edition 18 HX A2WJ-1251RU Core Ultra 9 290HX Plus 96Gb SSD4Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18" IPS UHD+ (3840x2400) Windows 11 black WiFi BT Cam (9S7-1824D6-1251)

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Ноутбук MSI Titan Dragon Edition 18 HX A2WJ-1251RU Core Ultra 9 290HX Plus 96Gb SSD4Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS UHD+ (3840x2400) Windows 11 black WiFi BT Cam (9S7-1824D6-1251) - фото 1
Ноутбук MSI Titan Dragon Edition 18 HX A2WJ-1251RU Core Ultra 9 290HX Plus 96Gb SSD4Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS UHD+ (3840x2400) Windows 11 black WiFi BT Cam (9S7-1824D6-1251) - фото 2
Ноутбук MSI Titan Dragon Edition 18 HX A2WJ-1251RU Core Ultra 9 290HX Plus 96Gb SSD4Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS UHD+ (3840x2400) Windows 11 black WiFi BT Cam (9S7-1824D6-1251) - фото 3
Ноутбук MSI Titan Dragon Edition 18 HX A2WJ-1251RU Core Ultra 9 290HX Plus 96Gb SSD4Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS UHD+ (3840x2400) Windows 11 black WiFi BT Cam (9S7-1824D6-1251) - фото 4
Ноутбук MSI Titan Dragon Edition 18 HX A2WJ-1251RU Core Ultra 9 290HX Plus 96Gb SSD4Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS UHD+ (3840x2400) Windows 11 black WiFi BT Cam (9S7-1824D6-1251) - фото 5
Ноутбук MSI Titan Dragon Edition 18 HX A2WJ-1251RU Core Ultra 9 290HX Plus 96Gb SSD4Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS UHD+ (3840x2400) Windows 11 black WiFi BT Cam (9S7-1824D6-1251) - фото 6
Ноутбук MSI Titan Dragon Edition 18 HX A2WJ-1251RU Core Ultra 9 290HX Plus 96Gb SSD4Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS UHD+ (3840x2400) Windows 11 black WiFi BT Cam (9S7-1824D6-1251) - фото 7
Ноутбук MSI Titan Dragon Edition 18 HX A2WJ-1251RU Core Ultra 9 290HX Plus 96Gb SSD4Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS UHD+ (3840x2400) Windows 11 black WiFi BT Cam (9S7-1824D6-1251) - фото 8
Ноутбук MSI Titan Dragon Edition 18 HX A2WJ-1251RU Core Ultra 9 290HX Plus 96Gb SSD4Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS UHD+ (3840x2400) Windows 11 black WiFi BT Cam (9S7-1824D6-1251) - фото 9
Ноутбук MSI Titan Dragon Edition 18 HX A2WJ-1251RU Core Ultra 9 290HX Plus 96Gb SSD4Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS UHD+ (3840x2400) Windows 11 black WiFi BT Cam (9S7-1824D6-1251) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
MSI Titan Dragon Edition 18
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
3840x2400
Объем оперативной памяти
96 Гб
Объем SSD
4096 Гб
  • Ноутбук MSI Titan Dragon Edition 18 HX A2WJ-1251RU Core Ultra 9 290HX Plus 96Gb SSD4Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS UHD+ (3840x2400) Windows 11 black WiFi BT Cam (9S7-1824D6-1251) - фото 1
  • Ноутбук MSI Titan Dragon Edition 18 HX A2WJ-1251RU Core Ultra 9 290HX Plus 96Gb SSD4Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS UHD+ (3840x2400) Windows 11 black WiFi BT Cam (9S7-1824D6-1251) - фото 2
  • Ноутбук MSI Titan Dragon Edition 18 HX A2WJ-1251RU Core Ultra 9 290HX Plus 96Gb SSD4Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS UHD+ (3840x2400) Windows 11 black WiFi BT Cam (9S7-1824D6-1251) - фото 3
  • Ноутбук MSI Titan Dragon Edition 18 HX A2WJ-1251RU Core Ultra 9 290HX Plus 96Gb SSD4Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS UHD+ (3840x2400) Windows 11 black WiFi BT Cam (9S7-1824D6-1251) - фото 4
  • Ноутбук MSI Titan Dragon Edition 18 HX A2WJ-1251RU Core Ultra 9 290HX Plus 96Gb SSD4Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS UHD+ (3840x2400) Windows 11 black WiFi BT Cam (9S7-1824D6-1251) - фото 5
  • Ноутбук MSI Titan Dragon Edition 18 HX A2WJ-1251RU Core Ultra 9 290HX Plus 96Gb SSD4Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS UHD+ (3840x2400) Windows 11 black WiFi BT Cam (9S7-1824D6-1251) - фото 6
  • Ноутбук MSI Titan Dragon Edition 18 HX A2WJ-1251RU Core Ultra 9 290HX Plus 96Gb SSD4Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS UHD+ (3840x2400) Windows 11 black WiFi BT Cam (9S7-1824D6-1251) - фото 7
  • Ноутбук MSI Titan Dragon Edition 18 HX A2WJ-1251RU Core Ultra 9 290HX Plus 96Gb SSD4Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS UHD+ (3840x2400) Windows 11 black WiFi BT Cam (9S7-1824D6-1251) - фото 8
  • Ноутбук MSI Titan Dragon Edition 18 HX A2WJ-1251RU Core Ultra 9 290HX Plus 96Gb SSD4Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS UHD+ (3840x2400) Windows 11 black WiFi BT Cam (9S7-1824D6-1251) - фото 9
  • Ноутбук MSI Titan Dragon Edition 18 HX A2WJ-1251RU Core Ultra 9 290HX Plus 96Gb SSD4Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS UHD+ (3840x2400) Windows 11 black WiFi BT Cam (9S7-1824D6-1251) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
662 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737584
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Titan Dragon Edition 18
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
3840x2400
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель процессора
290HX Plus
Частота процессора, ГГц
2.7
Количество ядер процессора
24
Объем оперативной памяти
96 Гб
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
4096 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 5090
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
24
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 5
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000/2500 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
99.9 Вт·ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х39х14
Вес, кг.
6.93

Описание товара Ноутбук MSI Titan Dragon Edition 18 HX A2WJ-1251RU Core Ultra 9 290HX Plus 96Gb SSD4Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18" IPS UHD+ (3840x2400) Windows 11 black WiFi BT Cam (9S7-1824D6-1251)

Этот ноутбук MSI с огромным 18-дюймовым экраном и потрясающим разрешением 3840x2400 открывает новые горизонты для работы и развлечений. Сверхчеткое изображение на матрице IPS приятно удивит и геймеров, и творческих специалистов. Наличие дискретной видеокарты гарантирует комфортную работу с графикой и играми. Впечатляющий SSD объемом 4096 Гб позволит хранить тысячи файлов без компромиссов. Встроенная клавиатурная подсветка придаёт устройству стиль и делает работу в темноте особенно удобной. Продуманные два порта USB Type-C обеспечивают гибкость подключения внешних устройств. Операционная система Windows 11 Home уже предустановлена, так что вы сразу готовы к работе. Ноутбук MSI — мощный партнёр для современных задач.

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Titan Dragon Edition 18 HX A2WJ-1251RU Core Ultra 9 290HX Plus 96Gb SSD4Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18" IPS UHD+ (3840x2400) Windows 11 black WiFi BT Cam (9S7-1824D6-1251)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Titan Dragon Edition 18
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
3840x2400
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель процессора
290HX Plus
Частота процессора, ГГц
2.7
Количество ядер процессора
24
Объем оперативной памяти
96 Гб
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
4096 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 5090
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
24
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 5
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000/2500 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
99.9 Вт·ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук MSI с огромным 18-дюймовым экраном и потрясающим разрешением 3840x2400 открывает новые горизонты для работы и развлечений. Сверхчеткое изображение на матрице IPS приятно удивит и геймеров, и творческих специалистов. Наличие дискретной видеокарты гарантирует комфортную работу с графикой и играми. Впечатляющий SSD объемом 4096 Гб позволит хранить тысячи файлов без компромиссов. Встроенная клавиатурная подсветка придаёт устройству стиль и делает работу в темноте особенно удобной. Продуманные два порта USB Type-C обеспечивают гибкость подключения внешних устройств. Операционная система Windows 11 Home уже предустановлена, так что вы сразу готовы к работе. Ноутбук MSI — мощный партнёр для современных задач.
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Отзывы


Ноутбук MSI Titan Dragon Edition 18 HX A2WJ-1251RU Core Ultra 9 290HX Plus 96Gb SSD4Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18" IPS UHD+ (3840x2400) Windows 11 black WiFi BT Cam (9S7-1824D6-1251) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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