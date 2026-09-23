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Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WFK-1065XRU Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-1587C1-1065) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WFK-1065XRU Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-1587C1-1065)

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Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WFK-1065XRU Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-1587C1-1065) - фото 1
Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WFK-1065XRU Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-1587C1-1065) - фото 2
Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WFK-1065XRU Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-1587C1-1065) - фото 3
Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WFK-1065XRU Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-1587C1-1065) - фото 4
Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WFK-1065XRU Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-1587C1-1065) - фото 5
Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WFK-1065XRU Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-1587C1-1065) - фото 6
Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WFK-1065XRU Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-1587C1-1065) - фото 7
Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WFK-1065XRU Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-1587C1-1065) - фото 8
Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WFK-1065XRU Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-1587C1-1065) - фото 9
Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WFK-1065XRU Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-1587C1-1065) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
MSI Katana 15
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WFK-1065XRU Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-1587C1-1065) - фото 1
  • Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WFK-1065XRU Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-1587C1-1065) - фото 2
  • Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WFK-1065XRU Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-1587C1-1065) - фото 3
  • Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WFK-1065XRU Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-1587C1-1065) - фото 4
  • Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WFK-1065XRU Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-1587C1-1065) - фото 5
  • Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WFK-1065XRU Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-1587C1-1065) - фото 6
  • Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WFK-1065XRU Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-1587C1-1065) - фото 7
  • Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WFK-1065XRU Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-1587C1-1065) - фото 8
  • Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WFK-1065XRU Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-1587C1-1065) - фото 9
  • Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WFK-1065XRU Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-1587C1-1065) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
127 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737583
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Katana 15
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
14450HX
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
75 Втч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х38х12
Вес, кг.
4.38

Описание товара Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WFK-1065XRU Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-1587C1-1065)

MSI представляет мощный ноутбук с 10-ядерным процессором Intel Core i5 и частотой 2,4 ГГц — оптимальное решение для работы и увлекательного отдыха. Большой 15,6-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920x1080 раскрывает все детали любимых фильмов и графики, а цвет отображается ярко и естественно. 16 Гб оперативной памяти позволят без труда запускать сразу несколько приложений и работать без задержек. Вместительный SSD на 512 Гб легко вместит все важные проекты, фильмы и документы. Классический черный цвет корпуса придает ноутбуку солидный, стильный вид. Операционная система DOS дает полную свободу выбора для продвинутых пользователей. Частота обновления экрана 60 Гц обеспечивает плавное изображение в повседневных задачах.

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WFK-1065XRU Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-1587C1-1065)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Katana 15
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Развернуть
Модель процессора
14450HX
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
75 Втч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
MSI представляет мощный ноутбук с 10-ядерным процессором Intel Core i5 и частотой 2,4 ГГц — оптимальное решение для работы и увлекательного отдыха. Большой 15,6-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920x1080 раскрывает все детали любимых фильмов и графики, а цвет отображается ярко и естественно. 16 Гб оперативной памяти позволят без труда запускать сразу несколько приложений и работать без задержек. Вместительный SSD на 512 Гб легко вместит все важные проекты, фильмы и документы. Классический черный цвет корпуса придает ноутбуку солидный, стильный вид. Операционная система DOS дает полную свободу выбора для продвинутых пользователей. Частота обновления экрана 60 Гц обеспечивает плавное изображение в повседневных задачах.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WFK-1065XRU Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-1587C1-1065) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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