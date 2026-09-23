Ноутбук Asus ROG Zephyrus G14 GU405AW-SY024W Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 14" OLED 3K (2880x1800) Windows 11 Home white WiFi BT Cam Bag (90NR0P83-M000Y0)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus ROG Zephyrus G14
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
белый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
349 660 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737582
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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ROG Zephyrus G14
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
белый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra X9
Модель процессора
386H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 5080
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
16
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v6.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
73 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х31х7
Вес, кг.
3.5
Описание товара Ноутбук Asus ROG Zephyrus G14 GU405AW-SY024W Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 14" OLED 3K (2880x1800) Windows 11 Home white WiFi BT Cam Bag (90NR0P83-M000Y0)
Игровой ноутбук ASUS ROG Zephyrus G14 GU405AW-SY024W сочетает мощность и портативность. Его 14" OLED-дисплей с разрешением 2880?1800 и частотой обновления 120 Гц создаёт яркую и плавную картинку. Процессор Intel Core Ultra 9 и видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5080 запускают современные игры и ресурсоёмкие приложения без задержек.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ROG Zephyrus G14
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
белый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra X9
Развернуть
Модель процессора
386H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 5080
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
16
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v6.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
73 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Игровой ноутбук ASUS ROG Zephyrus G14 GU405AW-SY024W сочетает мощность и портативность. Его 14" OLED-дисплей с разрешением 2880?1800 и частотой обновления 120 Гц создаёт яркую и плавную картинку. Процессор Intel Core Ultra 9 и видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5080 запускают современные игры и ресурсоёмкие приложения без задержек.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Ноутбук Asus ROG Zephyrus G14 GU405AW-SY024W Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 14" OLED 3K (2880x1800) Windows 11 Home white WiFi BT Cam Bag (90NR0P83-M000Y0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Asus ROG Zephyrus G14 GU405AW-SY024W Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 14" OLED 3K (2880x1800) Windows 11 Home white WiFi BT Cam Bag (90NR0P83-M000Y0)