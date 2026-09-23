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Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS star WiFi BT Cam (MW103ZA/A) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS star WiFi BT Cam (MW103ZA/A)

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Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS star WiFi BT Cam (MW103ZA/A) - фото 1
Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS star WiFi BT Cam (MW103ZA/A) - фото 2
Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS star WiFi BT Cam (MW103ZA/A) - фото 3
Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS star WiFi BT Cam (MW103ZA/A) - фото 4
Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS star WiFi BT Cam (MW103ZA/A) - фото 5
Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS star WiFi BT Cam (MW103ZA/A) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Apple MacBook Air
Операционная система
Mac OS
Цвет
золотой
Диагональ экрана, дюйм
13.6
Разрешение экрана
2560x1664
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS star WiFi BT Cam (MW103ZA/A) - фото 1
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS star WiFi BT Cam (MW103ZA/A) - фото 2
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS star WiFi BT Cam (MW103ZA/A) - фото 3
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS star WiFi BT Cam (MW103ZA/A) - фото 4
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS star WiFi BT Cam (MW103ZA/A) - фото 5
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS star WiFi BT Cam (MW103ZA/A) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
114 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737581
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Характеристики

Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
Macbook
Линейка
Apple MacBook Air
Операционная система
Mac OS
Цвет
золотой
Диагональ экрана, дюйм
13.6
Разрешение экрана
2560x1664
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Apple
Серия процессора
Apple M4
Модель процессора
M4
Частота процессора, ГГц
4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Apple M4 10 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
53.8 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х29х9
Вес, кг.
2.34

Описание товара Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS star WiFi BT Cam (MW103ZA/A)

Компактный ноутбук Apple с диагональю 13,6 дюйма отлично подойдёт для динамичного образа жизни: он легко помещается в сумку и не утяжеляет рюкзак. Элегантный алюминиевый корпус подчёркивает стиль и защищает устройство от повседневных царапин. Яркий IPS-экран с разрешением 2560x1664 гарантирует чёткую и яркую картинку — приятно смотреть фильмы, работать с фотографиями или погружаться в учебные проекты. Мощная конфигурация: процессор от Apple, 16 Гб оперативной памяти и быстрый SSD на 512 Гб позволяют работать в режиме многозадачности — ноутбук не подведёт даже при серьёзных задачах и хранит все важные файлы всегда под рукой. Операционная система Mac OS славится своим удобством и интуитивностью. Быстрый вход — благодаря сканеру отпечатка пальца. Современный беспроводной модуль Bluetooth версии 5.3 даёт максимальную стабильность и скорость подключения аксессуаров. Литий-полимерный аккумулятор рассчитан на продолжительную работу без подзарядки.

Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS star WiFi BT Cam (MW103ZA/A)




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Характеристики
Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
Macbook
Линейка
Apple MacBook Air
Операционная система
Mac OS
Цвет
золотой
Диагональ экрана, дюйм
13.6
Разрешение экрана
2560x1664
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Apple
Серия процессора
Apple M4
Развернуть
Модель процессора
M4
Частота процессора, ГГц
4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Apple M4 10 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
53.8 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный ноутбук Apple с диагональю 13,6 дюйма отлично подойдёт для динамичного образа жизни: он легко помещается в сумку и не утяжеляет рюкзак. Элегантный алюминиевый корпус подчёркивает стиль и защищает устройство от повседневных царапин. Яркий IPS-экран с разрешением 2560x1664 гарантирует чёткую и яркую картинку — приятно смотреть фильмы, работать с фотографиями или погружаться в учебные проекты. Мощная конфигурация: процессор от Apple, 16 Гб оперативной памяти и быстрый SSD на 512 Гб позволяют работать в режиме многозадачности — ноутбук не подведёт даже при серьёзных задачах и хранит все важные файлы всегда под рукой. Операционная система Mac OS славится своим удобством и интуитивностью. Быстрый вход — благодаря сканеру отпечатка пальца. Современный беспроводной модуль Bluetooth версии 5.3 даёт максимальную стабильность и скорость подключения аксессуаров. Литий-полимерный аккумулятор рассчитан на продолжительную работу без подзарядки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS star WiFi BT Cam (MW103ZA/A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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