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Уцененный товар Конструктор "Бронированный танк 2" (356дет) SLUBAN М38-В0691 хорошее состояние купить с доставкой в Москве, 737580
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Уцененный товар Конструктор "Бронированный танк 2" (356дет) SLUBAN М38-В0691 хорошее состояние, 737580

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Конструктор &quot;Бронированный танк 2&quot; (356дет) SLUBAN М38-В0691 хорошее состояние - фото 1
Уценка
Конструктор &quot;Бронированный танк 2&quot; (356дет) SLUBAN М38-В0691 хорошее состояние - фото 2
Уценка
Конструктор &quot;Бронированный танк 2&quot; (356дет) SLUBAN М38-В0691 хорошее состояние - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
  • Конструктор &quot;Бронированный танк 2&quot; (356дет) SLUBAN М38-В0691 хорошее состояние - фото 1
  • Конструктор &quot;Бронированный танк 2&quot; (356дет) SLUBAN М38-В0691 хорошее состояние - фото 2
  • Конструктор &quot;Бронированный танк 2&quot; (356дет) SLUBAN М38-В0691 хорошее состояние - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%
700 руб.  900 руб. 
Начислим 12 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737580
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Конструктор "Бронированный танк 2" (356дет) SLUBAN М38-В0691 хорошее состояние
700 руб. -22%
900 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sluban.
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 8 лет
Комплектация
356 дет., аксессуары, упаковка
Максимальный возраст
11
Материал
пластик
Минимальный возраст
8
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х35х10
Вес, г.
378

Описание товара Уцененный товар Конструктор "Бронированный танк 2" (356дет) SLUBAN М38-В0691 хорошее состояние

Причина уценки: повреждена коробка Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, конструктор в комплекте, документация

Отзывы о товаре Уцененный товар Конструктор "Бронированный танк 2" (356дет) SLUBAN М38-В0691 хорошее состояние




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Sluban.
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 8 лет
Комплектация
356 дет., аксессуары, упаковка
Максимальный возраст
11
Материал
пластик
Минимальный возраст
8
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Описание
Причина уценки: повреждена коробка Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, конструктор в комплекте, документация
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Конструктор "Бронированный танк 2" (356дет) SLUBAN М38-В0691 хорошее состояние - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 700 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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