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Уцененный товар Наушники Panasonic RP-HT010GU-H серый хорошее состояние купить с доставкой в Москве, 737578
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Уцененный товар Наушники Panasonic RP-HT010GU-H серый хорошее состояние, 737578

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Наушники Panasonic RP-HT010GU-H серый хорошее состояние - фото 1
Уценка
Наушники Panasonic RP-HT010GU-H серый хорошее состояние - фото 2
Уценка
Наушники Panasonic RP-HT010GU-H серый хорошее состояние - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Новый
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Микрофон
нет
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники Panasonic RP-HT010GU-H серый хорошее состояние - фото 1
  • Наушники Panasonic RP-HT010GU-H серый хорошее состояние - фото 2
  • Наушники Panasonic RP-HT010GU-H серый хорошее состояние - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%
650 руб.  870 руб. 
Начислим 11 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737578
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Наушники Panasonic RP-HT010GU-H серый хорошее состояние
650 руб. -25%
870 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Panasonic
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Комплектация
упаковка, наушники
Цвет
серый
Сопротивление
24?
Микрофон
нет
Длина кабеля, м
1.2
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х17х6
Вес, г.
166

Описание товара Уцененный товар Наушники Panasonic RP-HT010GU-H серый хорошее состояние

Причина уценки: повреждена упаковка Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: упаковка, наушники

Отзывы о товаре Уцененный товар Наушники Panasonic RP-HT010GU-H серый хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
Panasonic
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Комплектация
упаковка, наушники
Цвет
серый
Сопротивление
24?
Микрофон
нет
Длина кабеля, м
1.2
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Способ зарядки чехла
проводной
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Страна производитель
Китай
Описание
Причина уценки: повреждена упаковка Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: упаковка, наушники
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Наушники Panasonic RP-HT010GU-H серый хорошее состояние - по цене 650 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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