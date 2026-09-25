Уцененный товар Наушники Panasonic RP-HT010GU-H серый хорошее состояние, 737578
Оригинальный товар
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Состояние товара:Новый
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Микрофон
нет
Система активного шумоподавления
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%650 руб. 870 руб.
В наличии
Код товара: 737578
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Загружаем...
650 руб. -25%
870 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Комплектация
упаковка, наушники
Цвет
серый
Сопротивление
24?
Микрофон
нет
Длина кабеля, м
1.2
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х17х6
Вес, г.
166
Описание товара Уцененный товар Наушники Panasonic RP-HT010GU-H серый хорошее состояние
Причина уценки: повреждена упаковка Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: упаковка, наушники
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Комплектация
упаковка, наушники
Цвет
серый
Сопротивление
24?
Микрофон
нет
Длина кабеля, м
1.2
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Способ зарядки чехла
проводной
Развернуть
Страна производитель
Китай
Причина уценки: повреждена упаковка Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: упаковка, наушники
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Уцененный товар Наушники Panasonic RP-HT010GU-H серый хорошее состояние - по цене 650 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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