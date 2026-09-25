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Уцененный товар Видеорегистратор с радар-детектором Neoline X-Cop roadmaster GPS ГЛОНАСС черный хорошее состояние купить с доставкой в Москве, 737577
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Уцененный товар Видеорегистратор с радар-детектором Neoline X-Cop roadmaster GPS ГЛОНАСС черный хорошее состояние, 737577

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Уценка
Видеорегистратор с радар-детектором Neoline X-Cop roadmaster GPS ГЛОНАСС черный хорошее состояние - фото 1
Уценка
Видеорегистратор с радар-детектором Neoline X-Cop roadmaster GPS ГЛОНАСС черный хорошее состояние - фото 2
Уценка
Видеорегистратор с радар-детектором Neoline X-Cop roadmaster GPS ГЛОНАСС черный хорошее состояние - фото 3
Уценка
Видеорегистратор с радар-детектором Neoline X-Cop roadmaster GPS ГЛОНАСС черный хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
3.5
Кол-во камер
1
Угол обзора
135°
Wi-Fi
да
Наличие GPS
да
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Навигатор
нет
  • Видеорегистратор с радар-детектором Neoline X-Cop roadmaster GPS ГЛОНАСС черный хорошее состояние - фото 1
  • Видеорегистратор с радар-детектором Neoline X-Cop roadmaster GPS ГЛОНАСС черный хорошее состояние - фото 2
  • Видеорегистратор с радар-детектором Neoline X-Cop roadmaster GPS ГЛОНАСС черный хорошее состояние - фото 3
  • Видеорегистратор с радар-детектором Neoline X-Cop roadmaster GPS ГЛОНАСС черный хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%
16 710 руб.  22 280 руб. 
Начислим 268 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737577
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Видеорегистратор с радар-детектором Neoline X-Cop roadmaster GPS ГЛОНАСС черный хорошее состояние
16 710 руб. -25%
22 280 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NEOLINE
Комплектация
Neoline X-COP ROADMASTER; Крепление на 3М скотче; Антибликовый CPL-фильтр; Кабель питания в автомобильную розетку ;(DC 12-24 В); Монтажный комплект
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
3.5
Кол-во камер
1
Угол обзора
135°
Wi-Fi
да
Наличие GPS
да
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Навигатор
нет
Наличие радар детектора
да
Страна производитель
Республика Корея
Размеры в упаковке, см
19х14х6
Вес, г.
420

Описание товара Уцененный товар Видеорегистратор с радар-детектором Neoline X-Cop roadmaster GPS ГЛОНАСС черный хорошее состояние

Причина уценки: после ремонта (компонентный ремонт) Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, видеорегистратор, кабель, крепления, документация



Теги товара: Full HD (1080), С Bluetooth

Отзывы о товаре Уцененный товар Видеорегистратор с радар-детектором Neoline X-Cop roadmaster GPS ГЛОНАСС черный хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
NEOLINE
Комплектация
Neoline X-COP ROADMASTER; Крепление на 3М скотче; Антибликовый CPL-фильтр; Кабель питания в автомобильную розетку ;(DC 12-24 В); Монтажный комплект
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
3.5
Кол-во камер
1
Угол обзора
135°
Wi-Fi
да
Наличие GPS
да
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Навигатор
нет
Наличие радар детектора
да
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Страна производитель
Республика Корея
Описание
Причина уценки: после ремонта (компонентный ремонт) Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, видеорегистратор, кабель, крепления, документация


Теги товара: Full HD (1080), С Bluetooth
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Видеорегистратор с радар-детектором Neoline X-Cop roadmaster GPS ГЛОНАСС черный хорошее состояние - данный товар вы можете купить по цене 16710 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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