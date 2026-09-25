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Уцененный товар Чайный набор DOMENIK LAGUNA 4 предмета 350мл хорошее состояние купить с доставкой в Москве, 737576
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Уцененный товар Чайный набор DOMENIK LAGUNA 4 предмета 350мл хорошее состояние, 737576

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Чайный набор DOMENIK LAGUNA 4 предмета 350мл хорошее состояние - фото 2
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Чайный набор DOMENIK LAGUNA 4 предмета 350мл хорошее состояние - фото 4
Уценка
Чайный набор DOMENIK LAGUNA 4 предмета 350мл хорошее состояние - фото 5
Уценка
Чайный набор DOMENIK LAGUNA 4 предмета 350мл хорошее состояние - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сервизы чайные
Количество персон
2
Количество предметов в наборе
4
Объем
0.35
Цвет
белый, голубой
  • Чайный набор DOMENIK LAGUNA 4 предмета 350мл хорошее состояние - фото 1
  • Чайный набор DOMENIK LAGUNA 4 предмета 350мл хорошее состояние - фото 2
  • Чайный набор DOMENIK LAGUNA 4 предмета 350мл хорошее состояние - фото 3
  • Чайный набор DOMENIK LAGUNA 4 предмета 350мл хорошее состояние - фото 4
  • Чайный набор DOMENIK LAGUNA 4 предмета 350мл хорошее состояние - фото 5
  • Чайный набор DOMENIK LAGUNA 4 предмета 350мл хорошее состояние - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
500 руб.  713 руб. 
Начислим 8 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737576
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Чайный набор DOMENIK LAGUNA 4 предмета 350мл хорошее состояние
500 руб. -30%
713 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Domenik
Тип товара
Сервизы чайные
Количество персон
2
Количество предметов в наборе
4
Объем
0.35
Блюдца
есть
Можно мыть в посудомоечной машине
да
Цвет
белый, голубой
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х16х10
Вес, кг.
1.03

Описание товара Уцененный товар Чайный набор DOMENIK LAGUNA 4 предмета 350мл хорошее состояние

Причина уценки: некомплект (нет одной чашки, на чашке брак литья покрытия, на одном блюдце малый скол) Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, чашка, блюдце 2шт

Отзывы о товаре Уцененный товар Чайный набор DOMENIK LAGUNA 4 предмета 350мл хорошее состояние




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Domenik
Тип товара
Сервизы чайные
Количество персон
2
Количество предметов в наборе
4
Объем
0.35
Блюдца
есть
Можно мыть в посудомоечной машине
да
Цвет
белый, голубой
Страна производитель
Китай
Описание
Причина уценки: некомплект (нет одной чашки, на чашке брак литья покрытия, на одном блюдце малый скол) Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, чашка, блюдце 2шт
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Чайный набор DOMENIK LAGUNA 4 предмета 350мл хорошее состояние - купить по цене 500 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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