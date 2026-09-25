Уцененный товар Чайный набор DOMENIK LAGUNA 4 предмета 350мл хорошее состояние, 737576
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сервизы чайные
Количество персон
2
Количество предметов в наборе
4
Объем
0.35
Цвет
белый, голубой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%500 руб. 713 руб.
В наличии
Код товара: 737576
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
500 руб. -30%
713 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сервизы чайные
Количество персон
2
Количество предметов в наборе
4
Объем
0.35
Блюдца
есть
Можно мыть в посудомоечной машине
да
Цвет
белый, голубой
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х16х10
Вес, кг.
1.03
Описание товара Уцененный товар Чайный набор DOMENIK LAGUNA 4 предмета 350мл хорошее состояние
Причина уценки: некомплект (нет одной чашки, на чашке брак литья покрытия, на одном блюдце малый скол) Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, чашка, блюдце 2шт
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Бренд
Тип товара
Сервизы чайные
Количество персон
2
Количество предметов в наборе
4
Объем
0.35
Блюдца
есть
Можно мыть в посудомоечной машине
да
Цвет
белый, голубой
Страна производитель
Китай
Причина уценки: некомплект (нет одной чашки, на чашке брак литья покрытия, на одном блюдце малый скол) Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, чашка, блюдце 2шт
Смотрите также: Бокалы, Детская посуда, Кухонные ножи, Посуда для хранения продуктов, Разделочные доски, Сервизы
Смотрите также: Бокалы, Детская посуда, Кухонные ножи, Посуда для хранения продуктов, Разделочные доски, Сервизы
Уцененный товар Чайный набор DOMENIK LAGUNA 4 предмета 350мл хорошее состояние - купить по цене 500 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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