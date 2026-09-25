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Уцененный товар Стойка-тренога Falcon Eyes ST-804BM для фото/видеостудии хорошее состояние купить с доставкой в Москве, 737574
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Уцененный товар Стойка-тренога Falcon Eyes ST-804BM для фото/видеостудии хорошее состояние, 737574

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Уценка
Стойка-тренога Falcon Eyes ST-804BM для фото/видеостудии хорошее состояние - фото 1
Уценка
Стойка-тренога Falcon Eyes ST-804BM для фото/видеостудии хорошее состояние - фото 2
Уценка
Стойка-тренога Falcon Eyes ST-804BM для фото/видеостудии хорошее состояние - фото 3
Уценка
Стойка-тренога Falcon Eyes ST-804BM для фото/видеостудии хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стойка
Амортизация
нет
Максимальная нагрузка, кг
2
Минимальная высота, см
85
Максимальная высота, см
200
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
68 см
  • Стойка-тренога Falcon Eyes ST-804BM для фото/видеостудии хорошее состояние - фото 1
  • Стойка-тренога Falcon Eyes ST-804BM для фото/видеостудии хорошее состояние - фото 2
  • Стойка-тренога Falcon Eyes ST-804BM для фото/видеостудии хорошее состояние - фото 3
  • Стойка-тренога Falcon Eyes ST-804BM для фото/видеостудии хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-19%
340 руб.  420 руб. 
Начислим 14 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737574
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Стойка-тренога Falcon Eyes ST-804BM для фото/видеостудии хорошее состояние
340 руб. -19%
420 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Стойка
Амортизация
нет
Максимальная нагрузка, кг
2
Минимальная высота, см
85
Максимальная высота, см
200
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
68 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
71х7х7
Вес, г.
800

Описание товара Уцененный товар Стойка-тренога Falcon Eyes ST-804BM для фото/видеостудии хорошее состояние

Причина уценки: повреждена коробка, потертости на пластике Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, стойка-тренога, документация

Отзывы о товаре Уцененный товар Стойка-тренога Falcon Eyes ST-804BM для фото/видеостудии хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Стойка
Амортизация
нет
Максимальная нагрузка, кг
2
Минимальная высота, см
85
Максимальная высота, см
200
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
68 см
Страна производитель
Китай
Описание
Причина уценки: повреждена коробка, потертости на пластике Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, стойка-тренога, документация
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Стойка-тренога Falcon Eyes ST-804BM для фото/видеостудии хорошее состояние - стоимость товара 340 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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