Уцененный товар Гардеробная система с полками Скандинавия 1 , 110х38,5х147 см, черный, ГСС1 Ч отличное состояние , 737526
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стеллаж
Материал
металл, пластик, ЛДСП
Количество в комплекте
1
Ширина, см
110
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%4 260 руб. 5 320 руб.
В наличии
Код товара: 737526
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Загружаем...
4 260 руб. -20%
5 320 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стеллаж
Материал
металл, пластик, ЛДСП
Количество в комплекте
1
Ширина, см
110
Высота, см
147
Цвет
черный
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
81х45х10
Вес, кг.
11.5
Описание товара Уцененный товар Гардеробная система с полками Скандинавия 1 , 110х38,5х147 см, черный, ГСС1 Ч отличное состояние
Внешний вид: отличное состояние Комплектность : коробка, документы, крепеж , 5 полок , металл.каркас Причина уценки : повреждена коробка
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Стеллаж
Материал
металл, пластик, ЛДСП
Количество в комплекте
1
Ширина, см
110
Высота, см
147
Цвет
черный
Страна производитель
Россия
Внешний вид: отличное состояние Комплектность : коробка, документы, крепеж , 5 полок , металл.каркас Причина уценки : повреждена коробка
Уцененный товар Гардеробная система с полками Скандинавия 1 , 110х38,5х147 см, черный, ГСС1 Ч отличное состояние - по цене 4260 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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