Уцененный товар Беспроводные наушники BOSE 700 черный реплика хорошее состояние, 737520
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm, USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%3 530 руб. 4 707 руб.
В наличии
Код товара: 737520
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Загружаем...
3 530 руб. -25%
4 707 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
Наушники с шумоподавлением, аудио кабель, USB-кабель для зарядки, чехол для переноски, инструкция
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.06
Разъём наушников
jack 3.5 mm, USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Время работы на одном заряде
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х21х9
Вес, г.
500
Описание товара Уцененный товар Беспроводные наушники BOSE 700 черный реплика хорошее состояние
Причина уценки: повреждена коробка, потертости на кейсе Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, наушники, кейс, кабель 2шт
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Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
Наушники с шумоподавлением, аудио кабель, USB-кабель для зарядки, чехол для переноски, инструкция
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.06
Разъём наушников
jack 3.5 mm, USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Развернуть
Время работы на одном заряде
20
Страна производитель
Китай
Причина уценки: повреждена коробка, потертости на кейсе Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, наушники, кейс, кабель 2шт
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные, Bluetooth, Мониторные, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, JBL с шумоподавлением, Игровые с микрофоном, Беспроводные с шумоподавлением, Накладные наушники с шумоподавлением, USB Type-C, Черные, С активным шумоподавлением, Bluetooth для компьютера, Беспроводные спортивные, Bluetooth для смартфона, Беспроводные для бега
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные, Bluetooth, Мониторные, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, JBL с шумоподавлением, Игровые с микрофоном, Беспроводные с шумоподавлением, Накладные наушники с шумоподавлением, USB Type-C, Черные, С активным шумоподавлением, Bluetooth для компьютера, Беспроводные спортивные, Bluetooth для смартфона, Беспроводные для бега
Уцененный товар Беспроводные наушники BOSE 700 черный реплика хорошее состояние - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3530 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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