Уцененный товар Контейнер POLIMERBYT для хранения РУКОДЕЛИЕ 10л хорошее состояние, 737517
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Характеристики
Тип товара
Контейнеры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%620 руб. 830 руб.
В наличии
Код товара: 737517
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Загружаем...
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Загружаем...
620 руб. -25%
830 руб.
- Гарантия производителя: 14 дней
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Контейнеры
Материал
пластик
Объем
10 л
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х23х20
Вес, г.
585
Описание товара Уцененный товар Контейнер POLIMERBYT для хранения РУКОДЕЛИЕ 10л хорошее состояние
Причина уценки: трещина на крышке Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: контейнер с крышкой
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Причина уценки: трещина на крышке Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: контейнер с крышкой
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Уцененный товар Контейнер POLIMERBYT для хранения РУКОДЕЛИЕ 10л хорошее состояние - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 620 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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