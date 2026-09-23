Телевизор Hisense 85E7S 85" QLED Ultra HD Black, 2026
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Характеристики
Описание товара Телевизор Hisense 85E7S 85" QLED Ultra HD Black, 2026
**Телевизор Q-LED HISENSE 85E7S: впечатляющий просмотр в формате 4K UHD** Погрузитесь в мир ярких красок и чёткого изображения с телевизором HISENSE 85E7S! Диагональ экрана — 85 дюймов, разрешение 4K UHD (3840 x 2160 пикселей) — вы оцените невероятную детализацию и реалистичность картинки. **Почему стоит выбрать HISENSE 85E7S?** * **QLED-технология:** экран с квантовыми точками обеспечивает насыщенную и точную цветопередачу. * **Поддержка HDR:** наслаждайтесь широким динамическим диапазоном и глубокими чёрными тонами. * **Smart TV с HomeOS:** у вас будет доступ к множеству приложений и онлайн-сервисов прямо с телевизора. * **Голосовой помощник Amazon Alexa:** управляйте телевизором с помощью голосовых команд — удобно и современно! * **Игровой режим:** получите преимущество в играх благодаря оптимизированным настройкам. **Дополнительные преимущества:** * поддержка Bluetooth и Wi-Fi — подключайте беспроводные устройства и выходите в интернет; * аудиосистема с конфигурацией 2.0 — качественный звук для полного погружения в контент; * слот CI+ — расширьте возможности телевизора с помощью дополнительных сервисов; * возможность записи видео — сохраняйте любимые программы и фильмы; * защита от детей — обеспечьте безопасность для самых маленьких. **Практичность и удобство:** * несколько HDMI и USB портов (по 2 каждого) — подключайте различные устройства; * крепление VESA 500 x 400 — возможность настенного монтажа; * классический пульт дистанционного управления — привычное и удобное управление. Чёрный корпус телевизора гармонично впишется в любой интерьер. Частота обновления экрана — 60 Гц, что обеспечивает плавность изображения. Выберите телевизор HISENSE 85E7S и наслаждайтесь качественным просмотром любимых фильмов, сериалов и спортивных трансляций!
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