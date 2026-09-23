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Телевизор Hisense 85E7S 85" QLED Ultra HD Black, 2026 купить с доставкой в Москве
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Телевизор Hisense 85E7S 85" QLED Ultra HD Black, 2026

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Телевизор Hisense 85E7S 85&quot; QLED Ultra HD Black, 2026 - фото 1
Телевизор Hisense 85E7S 85&quot; QLED Ultra HD Black, 2026 - фото 2
Телевизор Hisense 85E7S 85&quot; QLED Ultra HD Black, 2026 - фото 3
Телевизор Hisense 85E7S 85&quot; QLED Ultra HD Black, 2026 - фото 4
Телевизор Hisense 85E7S 85&quot; QLED Ultra HD Black, 2026 - фото 5
Телевизор Hisense 85E7S 85&quot; QLED Ultra HD Black, 2026 - фото 6
Телевизор Hisense 85E7S 85&quot; QLED Ultra HD Black, 2026 - фото 7
Телевизор Hisense 85E7S 85&quot; QLED Ultra HD Black, 2026 - фото 8
Телевизор Hisense 85E7S 85&quot; QLED Ultra HD Black, 2026 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
85
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
HomeOS
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Hisense 85E7S 85&quot; QLED Ultra HD Black, 2026 - фото 1
  • Телевизор Hisense 85E7S 85&quot; QLED Ultra HD Black, 2026 - фото 2
  • Телевизор Hisense 85E7S 85&quot; QLED Ultra HD Black, 2026 - фото 3
  • Телевизор Hisense 85E7S 85&quot; QLED Ultra HD Black, 2026 - фото 4
  • Телевизор Hisense 85E7S 85&quot; QLED Ultra HD Black, 2026 - фото 5
  • Телевизор Hisense 85E7S 85&quot; QLED Ultra HD Black, 2026 - фото 6
  • Телевизор Hisense 85E7S 85&quot; QLED Ultra HD Black, 2026 - фото 7
  • Телевизор Hisense 85E7S 85&quot; QLED Ultra HD Black, 2026 - фото 8
  • Телевизор Hisense 85E7S 85&quot; QLED Ultra HD Black, 2026 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
101 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737513
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Характеристики

Бренд
Hisense
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
Телевизор, батарейка x 2 шт, документация, подставка, кабель питания, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
85
Диагональ экрана, см
216
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
HomeOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
30
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны, композитный mini AV
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
500x400
Энергопотребление при работе, Вт
240
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
2.09х1.28х0.19
Вес, кг.
40

Описание товара Телевизор Hisense 85E7S 85" QLED Ultra HD Black, 2026

**Телевизор Q-LED HISENSE 85E7S: впечатляющий просмотр в формате 4K UHD** Погрузитесь в мир ярких красок и чёткого изображения с телевизором HISENSE 85E7S! Диагональ экрана — 85 дюймов, разрешение 4K UHD (3840 x 2160 пикселей) — вы оцените невероятную детализацию и реалистичность картинки. **Почему стоит выбрать HISENSE 85E7S?** * **QLED-технология:** экран с квантовыми точками обеспечивает насыщенную и точную цветопередачу. * **Поддержка HDR:** наслаждайтесь широким динамическим диапазоном и глубокими чёрными тонами. * **Smart TV с HomeOS:** у вас будет доступ к множеству приложений и онлайн-сервисов прямо с телевизора. * **Голосовой помощник Amazon Alexa:** управляйте телевизором с помощью голосовых команд — удобно и современно! * **Игровой режим:** получите преимущество в играх благодаря оптимизированным настройкам. **Дополнительные преимущества:** * поддержка Bluetooth и Wi-Fi — подключайте беспроводные устройства и выходите в интернет; * аудиосистема с конфигурацией 2.0 — качественный звук для полного погружения в контент; * слот CI+ — расширьте возможности телевизора с помощью дополнительных сервисов; * возможность записи видео — сохраняйте любимые программы и фильмы; * защита от детей — обеспечьте безопасность для самых маленьких. **Практичность и удобство:** * несколько HDMI и USB портов (по 2 каждого) — подключайте различные устройства; * крепление VESA 500 x 400 — возможность настенного монтажа; * классический пульт дистанционного управления — привычное и удобное управление. Чёрный корпус телевизора гармонично впишется в любой интерьер. Частота обновления экрана — 60 Гц, что обеспечивает плавность изображения. Выберите телевизор HISENSE 85E7S и наслаждайтесь качественным просмотром любимых фильмов, сериалов и спортивных трансляций!

Отзывы о товаре Телевизор Hisense 85E7S 85" QLED Ultra HD Black, 2026




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Характеристики
Бренд
Hisense
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
Телевизор, батарейка x 2 шт, документация, подставка, кабель питания, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
85
Диагональ экрана, см
216
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
HomeOS
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
30
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны, композитный mini AV
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
500x400
Энергопотребление при работе, Вт
240
Страна производитель
Китай
Описание
**Телевизор Q-LED HISENSE 85E7S: впечатляющий просмотр в формате 4K UHD** Погрузитесь в мир ярких красок и чёткого изображения с телевизором HISENSE 85E7S! Диагональ экрана — 85 дюймов, разрешение 4K UHD (3840 x 2160 пикселей) — вы оцените невероятную детализацию и реалистичность картинки. **Почему стоит выбрать HISENSE 85E7S?** * **QLED-технология:** экран с квантовыми точками обеспечивает насыщенную и точную цветопередачу. * **Поддержка HDR:** наслаждайтесь широким динамическим диапазоном и глубокими чёрными тонами. * **Smart TV с HomeOS:** у вас будет доступ к множеству приложений и онлайн-сервисов прямо с телевизора. * **Голосовой помощник Amazon Alexa:** управляйте телевизором с помощью голосовых команд — удобно и современно! * **Игровой режим:** получите преимущество в играх благодаря оптимизированным настройкам. **Дополнительные преимущества:** * поддержка Bluetooth и Wi-Fi — подключайте беспроводные устройства и выходите в интернет; * аудиосистема с конфигурацией 2.0 — качественный звук для полного погружения в контент; * слот CI+ — расширьте возможности телевизора с помощью дополнительных сервисов; * возможность записи видео — сохраняйте любимые программы и фильмы; * защита от детей — обеспечьте безопасность для самых маленьких. **Практичность и удобство:** * несколько HDMI и USB портов (по 2 каждого) — подключайте различные устройства; * крепление VESA 500 x 400 — возможность настенного монтажа; * классический пульт дистанционного управления — привычное и удобное управление. Чёрный корпус телевизора гармонично впишется в любой интерьер. Частота обновления экрана — 60 Гц, что обеспечивает плавность изображения. Выберите телевизор HISENSE 85E7S и наслаждайтесь качественным просмотром любимых фильмов, сериалов и спортивных трансляций!
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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