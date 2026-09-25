Телевизор Hisense 85U7S 85" Ultra HD Mini LED 4K
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Характеристики
Описание товара Телевизор Hisense 85U7S 85" Ultra HD Mini LED 4K
Преимущества MiniLED MiniLED Передовые системы подсветки на базе крошечных светодиодов, обеспечивающие точный контроль яркости и глубокий черный цвет. Пиковая яркость до 3000 нит Пиковая яркость до 3000 нит Такая мощность света гарантирует великолепный динамический диапазон: от ослепительно ярких бликов до глубоких деталей в тенях, что делает картинку объемной и живой. Благодаря высокой яркости телевизор сохраняет исключительную четкость и насыщенность цветов даже в комнатах с интенсивным солнечным светом, позволяя в полной мере насладиться всеми преимуществами современных HDR-форматов 4К 165 гц 4К 165 гц Поддержка сверхвысокой кадровой частоты для самых современных игровых консолей и ПК. Звук 2.1.2 настроен Devialet Звук 2.1.2 настроен Devialet Многоканальная система с динамиками, направленными вверх, и калибровкой Devialet для создания иммерсивного звучания с эффектом вертикального объема.
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