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Телевизор Hisense 85U7S 85" Ultra HD Mini LED 4K купить с доставкой в Москве
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Телевизор Hisense 85U7S 85" Ultra HD Mini LED 4K

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Телевизор Hisense 85U7S 85&quot; Ultra HD Mini LED 4K - фото 1
Телевизор Hisense 85U7S 85&quot; Ultra HD Mini LED 4K - фото 2
Телевизор Hisense 85U7S 85&quot; Ultra HD Mini LED 4K - фото 3
Телевизор Hisense 85U7S 85&quot; Ultra HD Mini LED 4K - фото 4
Телевизор Hisense 85U7S 85&quot; Ultra HD Mini LED 4K - фото 5
Телевизор Hisense 85U7S 85&quot; Ultra HD Mini LED 4K - фото 6
Телевизор Hisense 85U7S 85&quot; Ultra HD Mini LED 4K - фото 7
Телевизор Hisense 85U7S 85&quot; Ultra HD Mini LED 4K - фото 8
Телевизор Hisense 85U7S 85&quot; Ultra HD Mini LED 4K - фото 9
Телевизор Hisense 85U7S 85&quot; Ultra HD Mini LED 4K - фото 10
Телевизор Hisense 85U7S 85&quot; Ultra HD Mini LED 4K - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
серый
Диагональ, дюймы
85
Технология экрана
Mini LED
Частота обновления, Гц
165
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
HomeOS
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Hisense 85U7S 85&quot; Ultra HD Mini LED 4K - фото 1
  • Телевизор Hisense 85U7S 85&quot; Ultra HD Mini LED 4K - фото 2
  • Телевизор Hisense 85U7S 85&quot; Ultra HD Mini LED 4K - фото 3
  • Телевизор Hisense 85U7S 85&quot; Ultra HD Mini LED 4K - фото 4
  • Телевизор Hisense 85U7S 85&quot; Ultra HD Mini LED 4K - фото 5
  • Телевизор Hisense 85U7S 85&quot; Ultra HD Mini LED 4K - фото 6
  • Телевизор Hisense 85U7S 85&quot; Ultra HD Mini LED 4K - фото 7
  • Телевизор Hisense 85U7S 85&quot; Ultra HD Mini LED 4K - фото 8
  • Телевизор Hisense 85U7S 85&quot; Ultra HD Mini LED 4K - фото 9
  • Телевизор Hisense 85U7S 85&quot; Ultra HD Mini LED 4K - фото 10
  • Телевизор Hisense 85U7S 85&quot; Ultra HD Mini LED 4K - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
109 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737510
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Характеристики

Бренд
Hisense
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
Телевизор, документация, кабель питания, подставка, пульт ДУ
Цвет
серый
Диагональ, дюймы
85
Диагональ экрана, см
215.9
Технология экрана
Mini LED
Частота обновления, Гц
165
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
HomeOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
40
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI2.1; USB; CI+; RF тюнер
Количество HDMI
4
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
600x400
Энергопотребление при работе, Вт
410
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
2.06х1.26х0.19
Вес, кг.
47.5

Описание товара Телевизор Hisense 85U7S 85" Ultra HD Mini LED 4K

Преимущества MiniLED MiniLED Передовые системы подсветки на базе крошечных светодиодов, обеспечивающие точный контроль яркости и глубокий черный цвет. Пиковая яркость до 3000 нит Пиковая яркость до 3000 нит Такая мощность света гарантирует великолепный динамический диапазон: от ослепительно ярких бликов до глубоких деталей в тенях, что делает картинку объемной и живой. Благодаря высокой яркости телевизор сохраняет исключительную четкость и насыщенность цветов даже в комнатах с интенсивным солнечным светом, позволяя в полной мере насладиться всеми преимуществами современных HDR-форматов 4К 165 гц 4К 165 гц Поддержка сверхвысокой кадровой частоты для самых современных игровых консолей и ПК. Звук 2.1.2 настроен Devialet Звук 2.1.2 настроен Devialet Многоканальная система с динамиками, направленными вверх, и калибровкой Devialet для создания иммерсивного звучания с эффектом вертикального объема.

Отзывы о товаре Телевизор Hisense 85U7S 85" Ultra HD Mini LED 4K




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Характеристики
Бренд
Hisense
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
Телевизор, документация, кабель питания, подставка, пульт ДУ
Цвет
серый
Диагональ, дюймы
85
Диагональ экрана, см
215.9
Технология экрана
Mini LED
Частота обновления, Гц
165
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
HomeOS
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
40
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI2.1; USB; CI+; RF тюнер
Количество HDMI
4
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
600x400
Энергопотребление при работе, Вт
410
Страна производитель
Китай
Описание
Преимущества MiniLED MiniLED Передовые системы подсветки на базе крошечных светодиодов, обеспечивающие точный контроль яркости и глубокий черный цвет. Пиковая яркость до 3000 нит Пиковая яркость до 3000 нит Такая мощность света гарантирует великолепный динамический диапазон: от ослепительно ярких бликов до глубоких деталей в тенях, что делает картинку объемной и живой. Благодаря высокой яркости телевизор сохраняет исключительную четкость и насыщенность цветов даже в комнатах с интенсивным солнечным светом, позволяя в полной мере насладиться всеми преимуществами современных HDR-форматов 4К 165 гц 4К 165 гц Поддержка сверхвысокой кадровой частоты для самых современных игровых консолей и ПК. Звук 2.1.2 настроен Devialet Звук 2.1.2 настроен Devialet Многоканальная система с динамиками, направленными вверх, и калибровкой Devialet для создания иммерсивного звучания с эффектом вертикального объема.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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